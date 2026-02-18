Обвинения абсурдны: начался суд над строителем концессионных школ в Новосибирске

В Центральном районном суде Новосибирска началось рассмотрение дела руководителя компании-концессионера Отто Сопроненко. Его обвиняют в хищении 3 миллиардов рублей при строительстве шести школ. Прокурор зачитал обвинительное заключение, а стороны договорились о порядке исследования доказательств.

Сопроненко, которому грозит до десяти лет за мошенничество в крупном размере, отвергает обвинения и считает их абсурдными, сообщил корреспондент «Коммерсанта».

Суд продлил Отто Сопроненко домашний арест еще на три месяца.

Напомним, соглашение о строительстве школ между ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение»» и региональным министерством образования было подписано в 2021 году. На проект выделили 3,1 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов.

Строительство школ должно было завершиться в декабре 2022 года. Однако сроки постоянно сдвигались. Следствие утверждает, что концессионер подделал документы, завысив объем и стоимость выполненных работ, и представил их заказчику.

Весной 2024 года следственные органы завели дело о мошенничестве при выполнении концессионных соглашений. Руководителя ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение»» Отто Сопроненко арестовали.

Второй фигурант дела, гендиректор компании «Инфраструктура детства» Алексей Шаповалов, скрывался. Суд вынес решение о его заочном аресте.

Сейчас школы достраивают новые подрядчики.

Ранее редакция сообщала о том, что по концессионным школам в Новосибирске насчитали ущерб 220 млн рублей.