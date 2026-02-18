Вице-спикер новосибирского заксобрания потребовал проверить рост тарифов ЖКХ

Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев попросил главу регионального УФАС проверить обоснованность роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С начала 2026 года тарифы увеличились на 1,7%, а с октября некоторые услуги вырастут еще на 19,7%. По мнению Яковлева, это «существенно превышает среднерыночные показатели и вызывает напряжение среди населения».

В письме на имя главы УФАС по Новосибирской области заместитель председателя просит оценить, соответствуют ли принятые тарифные решения требованиям законодательства, а также выяснить, есть ли объективные экономические показатели для увеличения тарифов.

Он также попросил провести проверку на наличие признаков нецелевого использования средств, в том числе направления денежных средств, полученных от потребителей в рамках тарифа, на цели, не связанные с оказанием коммунальных услуг, а также финансирования строительства объектов недвижимости, не относящихся к коммунальной инфраструктуре.

— Выявить возможные признаки антиконкурентных соглашений или злоупотребления доминирующим положением со стороны регулируемых организаций, — подчеркивается в письме.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил федеральным СМИ о начатой работе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по вопросам граждан в связи с повышением тарифов ЖКХ.

Он рассказал, что с 11 февраля от жителей разных регионов начали поступать жалобы в комитет. Люди прикладывали копии платежек, где итоговая сумма была в полтора-два раза выше ожидаемой.

Пахомов подчеркнул, что увеличение тарифов на 1,7% оправдано решением правительства и уже подтверждено. Все изменения выше этого уровня должны быть тщательно изучены, при необходимости расследованы и, если потребуется, виновные наказаны, а средства возвращены людям.

По словам Пахомова, у комитета уже есть опыт сотрудничества с ФАС.

— Когда было предыдущее повышение, летнее, и некоторые регионы тоже позволили себе такое существенное завышение, мы также вместе с ФАС поработали, и итогом стало минус 110 миллиардов рублей, снятых с завышенных тарифов и возвращенных, — отметил он в комментарии Интерфакс.

Ранее редакция сообщала о том, что в Бердске выросли тарифы на содержание жилья.