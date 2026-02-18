Жители Ленинского района Новосибирска снова жалуются на общественный транспорт

Микрорайон «Радуга Сибири», расположенный на окраине Ленинского района, связывает с площадью Маркса муниципальный автобусный маршрут № 94. Как сообщили жители микрорайона, по документам на маршруте должны работать пять автобусов, реально выходят 3-4. В итоге на остановке приходится стоять два часа и более. В утренние часы пик, даже если автобус приходит, люди попросту не могут уехать. Зайти в него можно только на конечной остановке. На следующих пассажиры в автобус попасть не в состоянии.

Этот маршрут выполняет ИП Кобенко В. А. Диспетчер маршрута заявил Atas.Info, что у перевозчика никаких проблем нет и все рейсы выполняются по расписанию. В городском департаменте транспорта, напротив, констатировали отдельные сбои в его работе и пояснили, что сейчас мэрия принимает меры по пресечению выявленных нарушений перевозчика. При этом в департаменте отметили, что систематические срывы в графике движения происходят из-за часто возникающих заторов на пересечении улиц Порт-Артурская и Невельского.

Председатель общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов считает, что для решения проблемы муниципалитет может принять на баланс города участок дороги Забалуева и пустить по нему маршрут №94, что позволит объехать пробки на Порт-Артурской. Он также предложил отремонтировать участок технологической дороги по улице Спортивная от улицы Порт-Артурская до магазина «Магнит» и запустить маршрут с пересадкой. Еще один вариант – корректировка маршрута N18.

Напомним, рост тарифов не решил проблем новосибирского транспорта. Жители по-прежнему жалуются на старый транспорт и нерегулярные рейсы.

