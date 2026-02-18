Новосибирские операторы начнут отключать связь и интернет по запросу ФСБ

Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла закон, обязывающий всех операторов связи приостанавливать оказание услуг по требованию ФСБ. Это означает, что теперь новосибирские провайдеры и сотовые компании обязаны оперативно отключать мобильный интернет и связь по первому запросу силовиков.

Согласно принятому закону, операторы связи освобождаются от ответственности перед абонентами за перебои в работе или неоказание услуг, если это вызвано выполнением требований органов ФСБ. Перечень конкретных ситуаций, при которых может быть инициирована блокировка, будет определен указом Президента РФ или отдельным постановлением правительства.

Инициатива была разработана Минцифрой и внесена в парламент еще в ноябре 2025 года. В ведомстве поясняли, что необходимость поправок продиктована, в частности, потребностью оперативно ограничивать работу сотовых сетей для предотвращения угроз, например, при массированных атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ранее подобные ситуации нередко становились причиной судебных споров между операторами и абонентами. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.