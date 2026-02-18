Блинный обзор: в Новосибирске на Масленицу готовят блины-бургеры и блины с трюфельным жюльеном

С 16 по 22 февраля в России отмечается Масленица. В той или иной степени в ней принимает участие большинство заведений общепита. В Новосибирске блины продают в ресторанах, кофейнях, столовых и точках стритфуда. Если изучить меню заведений разных ценовых категорий, можно увидеть, что блин может быть и самой доступной едой, и довольно дорогой. А еще блины бывают очень разными. Infopro54 составил специальный масленичный обзор необычных блюд.

В сети «Русские блины» кроме классических вариантов предлагают блины с отсылкой к популярным блюдам других стран. В их меню есть блин-бургер и блин «Цыпленок терияки». В кулинарном ателье «Креп» из блинов делают роллы с лососем. В кофейне Cuba подают овсяные блины с ростбифом, а к Масленице в меню включили шпинатные блины с лососем, зеленым кремом и миксом зелени. В рыбном ресторане «Магадан» в масленичном меню есть блины с трюфельным жюльеном и блины с камчатским крабом и соусом руй. В кафе «Мама дома» к Масленице в меню добавили блины из теста с добавлением свеклы, с фаршем из телятины, вешенок и соуса демиглас. В ресторане 10ТЕН в специальном меню — трюфельные блины с брискетом и черной чечевицей. В ресторане «Жерарня» готовят блины с филе цыпленка, кабачком и сырным соусом.

Эта небольшая, но показательная выборка подтверждает, что в приготовлении блинов повара используют продукты и вкусы из самых разных национальных кухонь, а еще делают авторские блины, придумывая собственные рецепты.

— Блины — это очень вкусная и понятная нам еда. Это то, что наше по рождению, по вкусу и традициям. Вариантов для экспериментов действительно великое множество, потому что основа универсальна — хорошая мука, хорошие яйца, хорошее молоко и сливочное масло. Я в целом, конечно, за классику и традиции. В русской кухне очень много рецептов блинов, и мы их, к сожалению, не все знаем. Нужно эту тему всем тоже развивать. Ну и вообще — надо готовить вкусные блины. Хорошо, если в городе есть много мест, где можно поесть вкусных блинов, — рассказал Infopro54 шеф-повар, президент представительства Национальной ассоциации кулинаров России по СФО, совладелец школы кулинаров и рестораторов «ГАСТРОИНКУБАТОР», судья WACS Николай Ильин.

Добавим, что новосибирцы хоть и не прочь попробовать в ресторанах новые блины, по-прежнему предпочитают готовить их дома. Опросы показывают, что это одна из самых популярных кулинарных традиций у россиян: на Масленицу дома пекут блины более 70% россиян.

