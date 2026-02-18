Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Блинный обзор: в Новосибирске на Масленицу готовят блины-бургеры и блины с трюфельным жюльеном

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Рецепты теста и начинок не ограничиваются ни традициями, ни гастрономическими привычками сибиряков

С 16 по 22 февраля в России отмечается Масленица. В той или иной степени в ней принимает участие большинство заведений общепита. В Новосибирске блины продают в ресторанах, кофейнях, столовых и точках стритфуда. Если изучить меню заведений разных ценовых категорий, можно увидеть, что блин может быть и самой доступной едой, и довольно дорогой. А еще блины бывают очень разными. Infopro54 составил специальный масленичный обзор необычных блюд.

В сети «Русские блины» кроме классических вариантов предлагают блины с отсылкой к популярным блюдам других стран. В их меню есть блин-бургер и блин «Цыпленок терияки». В кулинарном ателье «Креп» из блинов делают роллы с лососем. В кофейне Cuba подают овсяные блины с ростбифом, а к Масленице в меню включили шпинатные блины с лососем, зеленым кремом и миксом зелени. В рыбном ресторане «Магадан» в масленичном меню есть блины с трюфельным жюльеном и блины с камчатским крабом и соусом руй. В кафе «Мама дома» к Масленице в меню добавили блины из теста с добавлением свеклы, с фаршем из телятины, вешенок и соуса демиглас. В ресторане 10ТЕН в специальном меню — трюфельные блины с брискетом и черной чечевицей. В ресторане «Жерарня» готовят блины с филе цыпленка, кабачком и сырным соусом.

Эта небольшая, но показательная выборка подтверждает, что в приготовлении блинов повара используют продукты и вкусы из самых разных национальных кухонь, а еще делают авторские блины, придумывая собственные рецепты.

— Блины — это очень вкусная и понятная нам еда. Это то, что наше по рождению, по вкусу и традициям. Вариантов для экспериментов действительно великое множество, потому что основа универсальна — хорошая мука, хорошие яйца, хорошее молоко и сливочное масло. Я в целом, конечно, за классику и традиции. В русской кухне очень много рецептов блинов, и мы их, к сожалению, не все знаем. Нужно эту тему всем тоже развивать. Ну и вообще — надо готовить вкусные блины. Хорошо, если в городе есть много мест, где можно поесть вкусных блинов, — рассказал Infopro54 шеф-повар, президент представительства Национальной ассоциации кулинаров России по СФО, совладелец школы кулинаров и рестораторов «ГАСТРОИНКУБАТОР», судья WACS Николай Ильин.

Добавим, что новосибирцы хоть и не прочь попробовать в ресторанах новые блины, по-прежнему предпочитают готовить их дома. Опросы показывают, что это одна из самых популярных кулинарных традиций у россиян: на Масленицу дома пекут блины более 70% россиян.

Ранее редакция рассказывала, как за год изменились цены на продукты, которые нужны для приготовления блинов.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Масленица кафе и рестораны в Новосибирске блины

812
1
0
Предыдущая статья
Светлый меняет представление о жизни за городом
Следующая статья
Бердская ЦГБ получила новое поликлиническое отделение

Вице-спикер новосибирского заксобрания потребовал проверить рост тарифов ЖКХ

Автор: Артем Рязанов

Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев попросил главу регионального УФАС проверить обоснованность роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С начала 2026 года тарифы увеличились на 1,7%, а с октября некоторые услуги вырастут еще на 19,7%. По мнению Яковлева, это «существенно превышает среднерыночные показатели и вызывает напряжение среди населения».

В письме на имя главы УФАС по Новосибирской области заместитель председателя просит оценить, соответствуют ли принятые тарифные решения требованиям законодательства, а также выяснить, есть ли объективные экономические показатели для увеличения тарифов.

Читать полностью

«Для социализации»: в детские сады Новосибирска начали набирать ребятишек с шести месяцев

Автор: Юлия Данилова

На сегодняшний день в новосибирских детских садах создано четыре группы, в которые родители приводят ребятишек в возрасте от 6 месяцев. Об этом сообщил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

— Данное направление начинает пользоваться определенным спросом. Массовости нет, но по мере поступления заявлений, там, где есть возможность, мы открываем такие группы в дошкольных учреждениях, — отметил чиновник.

Читать полностью

Движение ограничено: штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В ближайшие два дня погода в регионе ухудшится. Синоптики предупреждают о сильном ветре, метелях и резком похолодании ночью до -26 градусов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 19 февраля ожидаются снег и метели. Ветер усилится до 20 м/с. Ночью температура опустится до -6…-11 градусов, местами до -16 градусов. Днем будет -4…-9 градусов, местами — до -14 градусов.

Читать полностью

За мошенничество при покупке телефонов и гаджетов осудили 35 новосибирцев

Автор: Артем Рязанов

Бердский городской суд Новосибирской области рассмотрел дело о мошенничестве с кредитами. Обвиняемыми стали 35 местных жителей. Их действия квалифицировались по части 2 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

С декабря 2019 по ноябрь 2020 года преступная группа, сговорившись с сотрудниками ООО «Сеть „Связной”», совершила 82 эпизода мошенничества в Новосибирске и Бердске. Они оформляли потребительские кредиты на покупку товаров в магазинах сети и на кредитные карты, причинив банкам ущерб в 9 млн рублей.

Читать полностью

Сибирские компании заработали на экспорте чипсов миллиарды рублей

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году сибирские компании отправили за границу около 5,5 тысяч тонн картофельных чипсов, заработав 2,2 миллиарда рублей. Это на 22% больше по весу и стоимости, чем в предыдущем году.

Чипсы из Сибирского федерального округа экспортировались в 18 стран. Главным покупателем стал Казахстан. Среди крупных импортеров также оказались Монголия и Кыргызстан. Новым рынком сбыта для сибирских чипсов стал Туркменистан.

Читать полностью

«Качество важнее количества»: новосибирским подросткам нужна языковая среда в школах

Эффективность изучения иностранного языка определяется не столько количеством часов, сколько методикой преподавания и профессионализмом учителя. Об этом рассказала заведующая кафедрой теории языка и межкультурной коммуникации НГПУ Наталья Носенко, комментируя изменения в школьной программе.

— Многие аутентичные курсы, которые разрабатываются в Великобритании, предполагают занятия два раза в неделю — и при грамотной организации дают устойчивый результат. Важно не только сколько часов отведено предмету, но и то, как построен урок: насколько он практико-ориентированный, живой, мотивирующий, — отмечает эксперт.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Финансы

Спрос на онлайн-регистрацию бизнеса нарастили новосибирские предприниматели

Власть Общество

Вице-спикер новосибирского заксобрания потребовал проверить рост тарифов ЖКХ

Общество

«Для социализации»: в детские сады Новосибирска начали набирать ребятишек с шести месяцев

Власть

Бердская ЦГБ получила новое поликлиническое отделение

Общество

Блинный обзор: в Новосибирске на Масленицу готовят блины-бургеры и блины с трюфельным жюльеном

Бизнес Туризм

Новосибирцев не могут заманить на пляжи Индийского океана

Общество

Движение ограничено: штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области

Финансы

Новосибирский «СТИМ» получил 50 млн рублей на передовое производство

Общество Право&Порядок

За мошенничество при покупке телефонов и гаджетов осудили 35 новосибирцев

Финансы

В Новосибирской области на 17% выросло количество зарплатных клиентов ПСБ

Общество

Сибирские компании заработали на экспорте чипсов миллиарды рублей

Бизнес

Сокращение зерновых в пользу масличных: новосибирские аграрии планируют нарастить производство и переработку рапса

Финансы

Доход предпринимателей от размещения свободных средств вырос в 1,5 раза

Бизнес Власть

Снизить цены на огурцы потребовала от тепличных комплексов прокуратура Новосибирска

Бизнес Право&Порядок

Суд изъял агрохолдинг экс-чиновника из Сибири стоимостью более 10 млрд рублей

Общество

«Качество важнее количества»: новосибирским подросткам нужна языковая среда в школах

Бизнес Общество

Место для областной социальной ярмарки нашли на левом берегу Новосибирска

Общество

В Новосибирске врачи советуют пенсионерам не выходить на улицу из-за гололеда

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности