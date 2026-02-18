В честь Дня защитника Отечества в Новосибирске прогремит салют

В Новосибирске 23 февраля ограничат движение транспорта из-за салюта в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщила мэрия.

Ограничения будут действовать с 8 утра до 10 вечера на участке от площади Инженера Будагова до парковки у здания на улице Обской, 2. Автомобили и военная техника 41-й армии смогут проехать без ограничений.

С 20 до 22 часов на путепроводе площади Инженера Будагова будет закрыто движение. Исключение — общественный транспорт.

С 10 до 20 часов 23 февраля будет ограничено движение по четвёртому мосту на участке от площади Энергетиков до площади Инженера Будагова. Однако это ограничение вступит в силу только при ухудшении дорожной обстановки.

Также с 8 утра 23 февраля до окончания мероприятия будет запрещена парковка у административного здания на улице Обской, 2.

Водителям нужно быть внимательными, следовать правилам дорожного движения и ориентироваться на знаки.

Управление МВД России по Новосибирску усилило охрану общественного порядка и обеспечило безопасность граждан во время салюта и вокруг места его проведения.

Предыдущий праздничный салют был в Новосибирске на День Победы.

Ранее редакция сообщала о том, что большегрузам запретят въезд в центр Новосибирска с 2 февраля.