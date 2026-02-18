Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

В Новосибирске стартовала ремонтная кампания на ТЭЦ

Дата:

В 2026 году СГК намерена отремонтировать 95 единиц основного оборудования на теплостанциях

В Новосибирске началась плановая ремонтная кампания на теплоэлектростанциях, сообщили в АО «СГК – Новосибирск».  В компании подчеркивают, что работы не повлияют на надежность тепло- и энергоснабжения потребителей.

В целом в 2026 году СГК намерена отремонтировать 95 единиц основного оборудования на теплоэлектростанциях в Новосибирске и Куйбышеве. В программу включены 33 котлоагрегата, 31 турбина и 31 генератор. Общий объем финансирования ремонтной кампании составит 5,8 млрд рублей.

Старт работ на Новосибирской ТЭЦ-4 фактически открывает активную фазу подготовки генерирующих мощностей к следующему отопительному периоду. Станция начала капитальный ремонт турбоагрегата №3.  Работы выполняет ремонтное подразделение компании — «Сибирьэнергоремонт». В проекте задействованы 15 специалистов.

Эффект — в надежности и экологии

Капитальный ремонт позволит повысить надежность и эффективность работы оборудования в предстоящий отопительный сезон. Дополнительный эффект — снижение удельного расхода топлива: модернизация агрегата приведет к уменьшению объема сжигания угля при производстве электрической и тепловой энергии.

Завершить работы планируется до конца марта. Инвестиции в проект составят порядка 36 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой СГК. Автор фото: Константин Стремоусов.

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : СГК

183
0
0
Предыдущая статья
Начало «паспортизации» рынка: блогерам в России предложили присвоить номера

Начало «паспортизации» рынка: блогерам в России предложили присвоить номера

Автор: Юлия Данилова

Банк России предложил обсудить целесообразность создания реестра финансовых инфлюенсеров, введения требований к их квалификации и установление ответственности за качество распространяемой информации. Об этом говорится в докладе для общественных консультаций, размещенном на сайте ЦБ.

— На финансовом рынке, как и в других сферах, появилось большое количество инфлюенсеров. Именно они часто становятся точками входа в темы инвестирования и управления деньгами для массовой аудитории. При принятии финансовых решений люди, у которых нет необходимых для этого знаний, зачастую полагаются на рекомендации в социальных медиа, — констатировали в Банке России.

Читать полностью

Новосибирцев не могут заманить на пляжи Индийского океана

Автор: Юлия Данилова

По информации авиакомпании-перевозчика Myanmar Airways в зимний период последний вылет по маршруту Новосибирск-Мандалай был сделан 14 февраля 2026 года. Далее полетная программа будет приостановлена до осени 2026 года в связи с низкой сезонной загруженностью. Об этом редакции Infopro54 сообщили в ответ на запрос в Минэкономразвития Новосибирской области.

— Согласно официальной статистике, в 2024 году в Мьянму посетили около 3,9 тыс. граждан России. За период с января по сентябрь 2025 года число прибывших в страну россиян выросло на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило около 2 тысяч человек, — отметили в ведомстве.

Читать полностью

Сокращение зерновых в пользу масличных: новосибирские аграрии планируют нарастить производство и переработку рапса

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские аграрии готовятся к посевной и подают в региональный Минсельхоз свои планы по распределению посевных площадей в 2026 году. Итоговые цифры будут чуть позже, но уже понятно, что хозяйства планируют увеличить долю масличных культур, в первую очередь — рапса. Сейчас это одна из высокомаржинальных культур, которая может стать драйвером регионального АПК.

В Новосибирской области посевные площади в текущем году должны остаться на уровне прошлого года — порядка 2 млн га, считает министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов. Возможно даже небольшое увеличение, но главная задача — сделать так, чтобы не было сокращения. При этом хозяйства области говорят, что сажать пшеницу и другие зерновые культуры невыгодно, и под них будут отводить меньше площадей. Глава минсельхоза отметил, что тенденция на перераспределение структур посевов в пользу высокомаржинальных культур, которую сейчас обсуждают в самих хозяйствах, в целом подтверждается региональной статистикой.

Читать полностью

Снизить цены на огурцы потребовала от тепличных комплексов прокуратура Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Два новосибирских поставщика огурцов, после совместного рейда прокуратуры и «Народного фронта» по магазинам города, получили предостережение от ведомства. По информации Infopro54, речь идет о компаниях ООО «Сады Гиганта» и ООО «Тепличный комбинат Толмачевский».

— Эти предостережения вам вручаются, и от вас требуется, чтобы ценовая политика в данной части была пересмотрена и наш потребитель в регионе почувствовал на своем кошельке снижение цен на этот продукт, — отметил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Алексей Мячик в комментарии в сюжете Вести Новосибирск.

Читать полностью

Суд изъял агрохолдинг экс-чиновника из Сибири стоимостью более 10 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский областной суд в апелляции рассмотрела дело по иску Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова.

Суд установил, что за годы службы в правоохранительных и контролирующих органах Андрей Фролов, а также его родственники, получили доходы, которые не соответствовали стоимости приобретённого ими имущества.

Читать полностью

Место для областной социальной ярмарки нашли на левом берегу Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Подведены итоги тендера по выбору подрядчика на оказание услуг по осуществлению деятельности областной социальной ярмарки на левом берегу Новосибирска. Судя по данным сайта закупок, на торги была подана только одна заявка. По решению комиссии, она соответствует всем требованиям. В итоге контракт был заключен с частным предпринимателем Александром Анисимовым по стартовой цене — 18 млн рублей. Два предыдущих тендера, которые прошли в октябре и ноябре, не привлекли бизнес. Тогда цена контракта составляла 17 млн.

Новым местом дислокации областной социальной ярмарки стал торговый квартал на метро «Студенческая» —  «МетроМаркет».

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

В Новосибирске стартовала ремонтная кампания на ТЭЦ

Бизнес Власть Общество

Начало «паспортизации» рынка: блогерам в России предложили присвоить номера

Власть Общество

Жители Ленинского района Новосибирска снова жалуются на общественный транспорт

Общество

Митинг против блокировки Telegram хотят провести в Новосибирске

Общество

В честь Дня защитника Отечества в Новосибирске прогремит салют

Финансы

Сибирские морозы подогрели спрос на бани

Право&Порядок

Обвинения абсурдны: начался суд над строителем концессионных школ в Новосибирске

Власть Общество

Новосибирские операторы начнут отключать связь и интернет по запросу ФСБ

Финансы

Спрос на онлайн-регистрацию бизнеса нарастили новосибирские предприниматели

Власть Общество

Вице-спикер новосибирского заксобрания потребовал проверить рост тарифов ЖКХ

Общество

«Для социализации»: в детские сады Новосибирска начали набирать ребятишек с шести месяцев

Власть

Бердская ЦГБ получила новое поликлиническое отделение

Общество

Блинный обзор: в Новосибирске на Масленицу готовят блины-бургеры и блины с трюфельным жюльеном

Бизнес Туризм

Новосибирцев не могут заманить на пляжи Индийского океана

Общество

Движение ограничено: штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области

Финансы

Новосибирский «СТИМ» получил 50 млн рублей на передовое производство

Общество Право&Порядок

За мошенничество при покупке телефонов и гаджетов осудили 35 новосибирцев

Финансы

В Новосибирской области на 17% выросло количество зарплатных клиентов ПСБ

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности