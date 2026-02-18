В Новосибирске стартовала ремонтная кампания на ТЭЦ

В Новосибирске началась плановая ремонтная кампания на теплоэлектростанциях, сообщили в АО «СГК – Новосибирск». В компании подчеркивают, что работы не повлияют на надежность тепло- и энергоснабжения потребителей.

В целом в 2026 году СГК намерена отремонтировать 95 единиц основного оборудования на теплоэлектростанциях в Новосибирске и Куйбышеве. В программу включены 33 котлоагрегата, 31 турбина и 31 генератор. Общий объем финансирования ремонтной кампании составит 5,8 млрд рублей.

Старт работ на Новосибирской ТЭЦ-4 фактически открывает активную фазу подготовки генерирующих мощностей к следующему отопительному периоду. Станция начала капитальный ремонт турбоагрегата №3. Работы выполняет ремонтное подразделение компании — «Сибирьэнергоремонт». В проекте задействованы 15 специалистов.

Эффект — в надежности и экологии

Капитальный ремонт позволит повысить надежность и эффективность работы оборудования в предстоящий отопительный сезон. Дополнительный эффект — снижение удельного расхода топлива: модернизация агрегата приведет к уменьшению объема сжигания угля при производстве электрической и тепловой энергии.

Завершить работы планируется до конца марта. Инвестиции в проект составят порядка 36 млн рублей.