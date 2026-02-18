Митинг против блокировки Telegram хотят провести в Новосибирске

Активисты Российской коммунистической партии (интернационалистов) — РКП(и) планируют провести митинг против блокировки мессенджера Telegram. Он намечен на 1 марта.

— Одна заявка подана в стандартном виде на проведение массовой акции в Сквере «Лучистый», где в последние месяцы не раз проходили массовые мероприятия. Вторая – через электронный портал мэрии в формате, не требующем согласования мэрии, на проведение акции в специально отведенном месте, — говорится в телеграм-канале партии.

На митинге активисты планируют выразить несогласие с решениями Роскомнадзора о блокировке Telegram, а также с политикой принуждения граждан к использованию приложения MAX.

В администрации города подтвердили получение заявки на проведение митинга, сообщил Om1 Новосибирск. Она будет рассмотрена в течение трёх дней.

Судя по информации, размещенной в телеграм-канале партии, аналогичная заявка подана 17 февраля во Владивостоке.

В сентябре 2025 года активисты партии уже проводили в Новосибирске митинг с требованиями прекращения блокировок звонков в WhatsApp* (*принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России) и Телеграм, а также против принудительного насаждения приложения МАХ.

Глава Минцифры Максут Шадаев сегодня сообщил, что Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов Telegram на основании требований федерального законодательства. По его словам, мессенджер проигнорировал 150 тыс. запросов от РФ на удаление материалов с запрещенной информацией, уточнил «Коммерсант».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске Telegram сбоит с 9 февраля.