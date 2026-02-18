«Для социализации»: в детские сады Новосибирска начали набирать ребятишек с шести месяцев

На сегодняшний день в новосибирских детских садах создано четыре группы, в которые родители приводят ребятишек в возрасте от 6 месяцев. Об этом сообщил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

— Данное направление начинает пользоваться определенным спросом. Массовости нет, но по мере поступления заявлений, там, где есть возможность, мы открываем такие группы в дошкольных учреждениях, — отметил чиновник.

Он пояснил, что четыре группы были созданы в 2025 году. Дети могут в них пребывать в течение 4 часов.

— Лично мое мнение: исключительно из гуманных соображений шестимесячный ребенок должен быть в семье с мамой. Но, на короткий срок для социализации приводить его в детский сад можно, — комментирует Ахметгареев.

Он сомневается, что такие группы получат широкое распространение в городе, а также не ожидает возвращения к советскому опыту, когда детей могли приносить в детсад с 3 месяцев.

— Тогда с этими ребятишками работала медсестра-воспитатель. Сегодня мало кто из мам рискнет оставить ребенка даже в 6 месяцев в детсаду без медицинского сопровождения с 8 утра до 6 вечера, — добавил начальник департамента образования мэрии.

В целом по городу в детсады ежегодно набирается около 18 тысяч детей. Из них 34% в возрасте от 3 до 7 лет, 66% — в возрасте от 1,5 до 3. Сейчас муниципалитет завершает оформление уставов дошкольных учреждений для приема детей в возрасте от 1,5 лет.

Всего в детсадах города сегодня пребывает 79 тысяч ребятишек (ранее было в среднем 91 тысяча). Проблем с доступностью дошкольных учреждений города сейчас нет, за исключением некоторых локаций, где еще ощущается дефицит детсадов. Среди них «Ясный берег», «Европейский берег», «Новомарусино», «Дивногорский», Матрешки и т.д.

— Я с определенной тревогой смотрю на заполняемость детсадов в 2026-2027 году. Но, с другой стороны, мы можем вновь вернуться к нормативу заполняемости групп — 20 человек, а не 30 и более, как было раньше, — добавил чиновник.

Напомним, в феврале 2025 года он сообщал, что в очереди в детский сад в Новосибирске сейчас стоят чуть более 15 тысяч детей, а свободных мест в дошкольных учреждениях будет 17 тысяч.

Детсады также расширяют форматы работы с детьми. Так в городе 18 круглосуточных групп, которые актуальны у родителей, работающих посменно, в том числе сотрудников предприятий ОПК. Еще один детский сад по собственной инициативе прошел процедуру лицензирования и открыл группу для детей с сахарным диабетом первого типа.

Напомним, законодатели предлагают увеличить пребывание детей в детсадах на час.

Ранее редакция сообщала о том, что школы Новосибирска расширяются за счет перепрофилирования дошкольных учреждений.