Федеральный тепличный холдинг развивает в Новосибирске розничную цветочную сеть

Производитель тепличных овощей, зелени и цветов ГК «Горкунов», вышел на новый сегмент рынка. Компания решила развивать цветочную розницу под своим брендом. В ГК в ответ на запрос редакции Infopro54 отметили, что это связано с желанием выйти на конечного покупателя.

— В сибирском регионе мы уже получили известность как поставщик овощей. По цветочной продукции также хотим быть в авангарде, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Сегодня у группы открыты флористические центры оптово-розничной торговли и полноформатные цветочные магазины в Новосибирске, Красноярске и Екатеринбурге. Также в Новосибирске открылся первый магазин партнера-франчайзи. По данным 2ГИС, сейчас у компании в городе пять точек.

Объем инвестиций в цветочную розницу в ГК не озвучивают.

— В нашей розничной сети представлены как наша продукция, так и цветы иных поставщиков. Однако это экзотические и сезонные срезанные цветы в качестве дополнения для создания композиций из наших сибирских цветов. Доля цветов, выращенные в наших тепличных комбинатах в ассортименте составляет более 97%. Для партнеров-франчайзи 70% ассортимента должна составлять наша продукция, 30% — иных поставщиков по согласованию, — пояснили в компании.

Стратегией развития группы предусмотрено расширение объемов производства цветочной продукции. При этом создавать собственную овощную розницу в ГК не планируют.

— На текущий момент открытие точек продаж под собственным брендом для реализации овощей не предусматривается. Выращиваемые группой компаний овощи, можно найти на полках федеральных и региональных торговых сетей, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Напомним, у ГК «Горкунов» в Новосибирской области сформирован большой портфель тепличных активов: ООО ТК «Новосибирский», ООО ТК «Обской», ООО ТК «Толмачевский», агрокомплекс «Емельяновский».

В январе 2022 года учредитель ГК «Горкунов» Борис Горкунов сообщал, что тепличный комбинат «Новосибирский» будет выращивать только цветы.

В марте 2024 года на территории ТК «Новосибирский» был запущен роботизированный комплекс по выращиванию горшечной розы селекции Kordana. Планировалось, что с его помощью теплицы будут ежегодно производить 3-3,5 млн горшечных роз.

По данным размещенным на сайте компании, сегодня на 17 га «Новосибирского» в год выращивают 18 миллионов роз на срез и более 3.5 миллионов штук горшечной розы. В целом в ассортимент холдинга входит одноголовая роза, кустовая роза, роза горшечная, декоративно-лиственные растения, хризантема и орхидея.

По данным 2ГИС, в рубрике цветы в Новосибирске на 17 февраля представлено 829 компаний. Самые большие сети у «Букет Опт» и FLOraОПТ (по 25 филиалов), «Анна» (16), «Еврофлора» (11), «ПинкФло» (9), «Амур. Цветы с любовью» (8), La Rose (7) и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что самым популярным букетом в Новосибирске в 2025 году стала композиция из хризантем и ромашек.