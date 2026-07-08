Новосибирская область отметила День семьи, любви и верности

8 июля в Новосибирской области повсеместно прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Эти события являются частью системной работы по укреплению института семьи в контексте национального проекта «Семья». Цель — продвижение традиционных ценностей, поддержка долговечных браков и формирование положительного представления о семье как о краеугольном камне общества.

В рамках празднования чествовали лучшие семьи, устраивали масштабные мероприятия для детей и взрослых, фестивали, конкурсы, выставки, ознакомительные туры и благотворительные акции, а также вручали медали «За любовь и верность».

Ежегодно в регионе заключается около 20 тысяч браков, пик приходится на лето, в частности на июль и август. По инициативе губернатора Андрея Травникова, в День семьи, любви и верности во Дворце бракосочетаний Новосибирска состоялась церемония награждения общественными наградами. Заместитель губернатора Константин Хальзов и Митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей вручили медали «За любовь и верность» восьми парам. Также были вручены дипломы победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

Константин Хальзов, обращаясь к присутствующим от имени губернатора, подчеркнул важность семьи как основы общества, источника тепла, заботы и любви, а также привел примеры крепких семей как ориентир для молодежи. Особо были отмечены победители конкурса «Семья года», которым предстоит представлять регион на федеральном уровне.

Владимир Сайбель, Герой России и куратор направления народной программы «Единой России», также поздравил супружеские пары, отметив, что именно крепкие, проверенные временем союзы являются опорой страны. Он подчеркнул роль государственной поддержки семьи через нацпроекты и другие меры.

В 2026 году 70 супружеских пар из Новосибирской области будут награждены медалью «За любовь и верность». Общее число награжденных с 2009 года достигло 937 пар. Награды для 62 пар, не участвовавших в официальной церемонии, переданы в муниципальные образования для торжественного вручения. Среди награжденных в 2026 году — супруги Кирюшенко (52 года вместе), Переверзевы (48 лет), Дорогины («золотые» юбиляры), Романовы (65 лет), а также представители семейных династий врачей, педагогов, спортсменов, строителей и военных.

Праздник в Новосибирске завершится вечером в Нарымском сквере молебном, парадом и концертом.