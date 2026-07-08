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Власть

Новосибирская область отметила День семьи, любви и верности

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В рамках празднования чествовали лучшие семьи, устраивали масштабные мероприятия для детей и взрослых, фестивали, конкурсы, выставки, ознакомительные туры и благотворительные акции

8 июля в Новосибирской области повсеместно прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Эти события являются частью системной работы по укреплению института семьи в контексте национального проекта «Семья». Цель — продвижение традиционных ценностей, поддержка долговечных браков и формирование положительного представления о семье как о краеугольном камне общества.

В рамках празднования чествовали лучшие семьи, устраивали масштабные мероприятия для детей и взрослых, фестивали, конкурсы, выставки, ознакомительные туры и благотворительные акции, а также вручали медали «За любовь и верность».

Ежегодно в регионе заключается около 20 тысяч браков, пик приходится на лето, в частности на июль и август. По инициативе губернатора Андрея Травникова, в День семьи, любви и верности во Дворце бракосочетаний Новосибирска состоялась церемония награждения общественными наградами. Заместитель губернатора Константин Хальзов и Митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей вручили медали «За любовь и верность» восьми парам. Также были вручены дипломы победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года».

Константин Хальзов, обращаясь к присутствующим от имени губернатора, подчеркнул важность семьи как основы общества, источника тепла, заботы и любви, а также привел примеры крепких семей как ориентир для молодежи. Особо были отмечены победители конкурса «Семья года», которым предстоит представлять регион на федеральном уровне.

Владимир Сайбель, Герой России и куратор направления народной программы «Единой России», также поздравил супружеские пары, отметив, что именно крепкие, проверенные временем союзы являются опорой страны. Он подчеркнул роль государственной поддержки семьи через нацпроекты и другие меры.

В 2026 году 70 супружеских пар из Новосибирской области будут награждены медалью «За любовь и верность». Общее число награжденных с 2009 года достигло 937 пар. Награды для 62 пар, не участвовавших в официальной церемонии, переданы в муниципальные образования для торжественного вручения. Среди награжденных в 2026 году — супруги Кирюшенко (52 года вместе), Переверзевы (48 лет), Дорогины («золотые» юбиляры), Романовы (65 лет), а также представители семейных династий врачей, педагогов, спортсменов, строителей и военных.

Праздник в Новосибирске завершится вечером в Нарымском сквере молебном, парадом и концертом.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото правительство НСО

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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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ННИИТО присвоили звание национального исследовательского центра

Автор: Оксана Мочалова

Правительство России официально закрепило за Новосибирским НИИТО имени Я.Л. Цивьяна статус национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ). Соответствующее распоряжение было подписано 30 июня 2026 года.

Статус НМИЦ — высшее признание для медучреждения. Теперь институт становится ведущим центром в области травматологии и ортопедии, отвечает за разработку клинических рекомендаций, внедрение новых методов лечения и проведение научных исследований.

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Конкурс журналистов «СибирьПро»: номинация «ПРО спорт» посвящена спортивным достижениям и массовой физкультуре

Развитие физической активности и спортивной индустрии является одним из ключевых приоритетов государственной политики, направленной на улучшение здоровья нации, формирование подрастающего поколения и обеспечение широкого доступа к спортивным занятиям. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал стремление государства к всестороннему развитию спортивной отрасли, созданию благоприятных условий как для профессионального спорта и спорта высших достижений, так и для массового увлечения физической культурой, с особым акцентом на популяризацию занятий среди молодежи.

Сибирский федеральный округ уделяет пристальное внимание этим задачам. Здесь активно ведется строительство и модернизация спортивных сооружений, открываются физкультурно-оздоровительные комплексы, организуются значимые спортивные мероприятия. Ярким примером системного подхода стало возрождение Спартакиады народов Сибири – инициативы, включенной в Стратегию социально-экономического развития СФО до 2035 года. Первые игры состоялись в 2025 году в Кемерово, собрав более 500 участников, а в 2027 году эстафету примет Красноярск. По мнению полномочного представителя Президента РФ в СФО, подобные проекты способствуют укреплению спортивных традиций и межрегионального сотрудничества.

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Напряженность с топливом для аграриев в Новосибирске обещают снять в ближайшие дни

Автор: Юлия Данилова

Минсельхоз Новосибирской области составил запрос по обеспечению топливом аграриев региона на июль – октябрь 2026 года. Документы отправлены в федеральный Минсельхоз и проходят согласование с Минэнерго РФ, пояснили в ведомстве. После согласования заявка будет доведена до ООО «Газпромнефтепродукт», которая будет распределять лимиты среди новосибирских сельхозпредприятий.

— Текущий лимит поставок от ООО «Газпромнефть‑Региональные продажи» составляет 2700 тонн. Дополнительные объемы ожидаются в ближайшие дни, что позволит снизить напряжённость ситуации, а снабжение аграриев топливом перейдёт в плановый режим, — заявили в Минсельхозе области.

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Двухсекционный трамвай «Богатырь-М» выйдет на улицы Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Мэрия Новосибирска и компания «ПК Транспортные системы» подписали план тестового запуска нового трамвая модели 71‑923М «Богатырь-М» вместимостью до 222 пассажиров. Это сочленённый полностью низкопольный двухвагонный трамвай.

Испытания новой для города подвижной техники начнутся в ноябре 2026 года. Эксперты будут проверять:

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Ритуальными товарами в Новосибирске торгуют за заборами кладбищ

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска никак не может найти арендаторов для размещения нестационарных торговых объектов на городских кладбищах. Первые результативные торги по выбору предпринимателей были проведены в конце весны. 25 мая было разыграно два лота на размещение киосков на Заельцовском кладбище на площади 12 кв м. Один достался ООО «Ритуальное хозяйство», второй ― ИП Остапенко О. В ходе торгов цена выросла на 7% до 194 тысячи рублей.

Следующий тендер с победителем состоялся 9 июня. Предприниматель Максим Ежак выиграл право на размещение НТО на участке 100 кв м на «Инском кладбище». В торгах принимали участие двое претендентов. В итоге стартовая цена годовой аренды выросла с 617 тысяч до 1,3 млн рублей.

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Около 10 тысяч новосибирцев проживают в ветхих и аварийных домах

Автор: Юлия Данилова

На сегодняшний день в Новосибирске 437 домов площадью 152 тысячи кв метров, признанных ветхими и аварийными. В них находится 3981 квартира, где проживают 9 930 человек.

30 ветхих домов планируется расселить в этом году за счет бюджета по муниципальной программе. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на аппаратном совещании. На данный момент расселено 12 домов, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2022 года. В процессе расселения по муниципальной программе находятся 25 домов.

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