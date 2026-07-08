Самыми популярными направлениями из Толмачево стали Шымкент и Владикавказ

За первое полугодие 2026 года новосибирский аэропорт Толмачёво принял 4,7 миллиона пассажиров, что на 6,8% больше, чем за тот же период 2025 года.

Количество пассажиров на внутренних рейсах достигло 3,6 миллиона человек, что на 4,2% больше, чем в 2025 году. Международные рейсы привлекли 1,088 миллиона пассажиров, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Особого внимания заслуживает тот факт, что миллионный пассажир на международных направлениях был обслужен 19 июня, то есть на три недели раньше, чем в 2025 году. Это демонстрирует растущий интерес сибиряков к зарубежным маршрутам.

На внутренних линиях наибольший рост показали:

Владикавказ (+656%, рейсы с февраля 2026 года);

Калининград (+159,5%, рейсы с января 2026 года);

Благовещенск (+47,2%).

На международных линиях лидируют:

Шымкент (+940,6%, рейсы с января 2026 года);

Камрань (+634,2%, рейсы с января 2026 года);

Фукуок (+187,7%, рейсы с января по апрель 2026 года);

Тбилиси (+159,5%, рейсы без перерывов с января 2026 года).

Основным фактором роста пассажиропотока остаётся программа базового перевозчика Толмачево — S7 Airlines. За первые шесть месяцев 2026 года перевозки компании через новосибирский аэропорт увеличились на 9,2%.

— Новые направления, открыте базовым перевозчиком: Чебоксары, Краснодар, Андижан, Бухара, Караганда, Батуми, Сиань, Шанхай, Дананг, Гоа, — отмечается в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что в аэропорту Новосибирска задержаны 11 рейсов.