Сбер: портфель образовательного кредитования в Сибири вырос на 68% за год

В Сибири, как и по всей стране, продолжается приёмная кампания вчерашних выпускников в вузы. Абитуриенты могут подать документы в пять вузов на пять направлений в каждом. Главный критерий в большинстве случаев — количество баллов, набранных во время сдачи ЕГЭ.

Но если баллов для поступления на выбранный факультет на бюджетной основе не хватило — это не повод отступать от цели и отказываться от профессии мечты. Поможет образовательный кредит с господдержкой. Этот финансовый инструмент позволяет получить доступ к высшему и среднему специальному образованию по ставке в несколько раз ниже рыночной.

Помочь с выбором вуза и специальности может ГигаЧат. ИИ-помощник по запросу пользователя в популярных мессенджерах соберёт актуальные данные по вузам России и подскажет школьникам и родителям подходящее направление и университет. Покажет большое число вариантов, куда пойти учиться. Поможет подать документы в выбранный вуз и оформить образовательный кредит, если решили учиться на платной основе.

За год портфель образовательного кредитования сибиряков в Сбере вырос на 68%. В Тыве, Кузбассе и Алтайском крае темпы роста портфеля превысили 72%. При этом на долю Новосибирской области и Красноярского края приходится около половины всех действующих образовательных кредитов.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Главное преимущество кредита на образование в том, что сначала вы получаете профессию, существенно расширяя свои возможности на рынке труда, а только потом оплачиваете основную часть долга. Подать заявку можно в СберБанк Онлайн, параллельно подбирая вуз и направление с помощью ГигаЧат».

После оформления образовательного кредита с господдержкой банк сначала зачисляет сумму на счет клиента, а после этого на счет вуза — снять и потратить эти средства нельзя. Полная стоимость кредита составляет 3% годовых, ставка фиксированная для заёмщика и подлежит оплате в течение всего срока действия кредита. Общая ставка по кредиту — 23,38% годовых. Разницу между общей ставкой и процентной ставкой заёмщика банку оплачивает государство. Кроме того, по условиям программы, во время обучения и в течение 9 месяцев после выпуска можно оплачивать только проценты по кредиту — основная сумма погашается в срок до 15 лет.