Банк Уралсиб стал партнером международного турнира по волейболу

В турнире приняли участие восемь команд из Алтайского края, Новосибирской и Омской областей, республик Алтай и Хакасии, а также спортсмены из Монголии. Игры получились интересные и захватывающие, а лучшие игроки турнира получили подарки от Банка Уралсиб.

В январе прошлого года Банк Уралсиб и Бийская федерация волейбола подписали партнерское соглашение, согласно которому банк стал партнером всех волейбольных турниров федерации в 2025 году. В этом году Уралсиб и Бийская федерация волейбола продолжили сотрудничество и банк станет партнером многих волейбольных соревнований.

«Нам важно быть социально значимыми партнерами в регионе, где представлены подразделения банка. Уралсиб активно поддерживает различные социальные проекты, спортивные в том числе, банк стремится реализовывать самые разнообразные формы взаимодействия с предприятиями и организациями региона, выстраивает с ними взаимовыгодные отношения», – отметила управляющий ДО «Бийский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Анна Кардаш.