Нарушителей ПДД в Новосибирске ловят с помощью новых программных комплексов

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Система способна одновременно отслеживать несколько автомобилей

В декабре прошлого года патрульные автомобили Госавтоинспекции Новосибирской области были оснащены аппаратно-программными комплексами Azimut. Об этом сообщил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков.

— Система способна одновременно отслеживать несколько автомобилей и распознавать широкий спектр нарушений правил дорожного движения, включая самые распространённые: непристёгнутые ремни безопасности, использование телефонов без соответствующей гарнитуры во время вождения, — подчеркнул Кульков.

В целом, по его словам, на территории области происходит постоянное пополнение комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, также расширяется их функционал. В 2025 году было приобретено 125 единиц, в этом году планируется 54. Всего эксплуатируется 488 комплексов.

Ранее в пресс-службе ГКУ НСО ЦОДД сообщали, что стационарные комплексы фотовидеофиксации «Азимут 4» фиксируют 51 состав нарушений ПДД. ПО комплекса быстро обучается распознаванию новых составов нарушений ПДД — в среднем за 2–3 месяца.

Ранее редакция сообщала о том, что за три дня в объектив передвижных камер попали около шести тысяч водителей в Новосибирской области. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Очень тяжелый удар: новосибирским фермерам обещают компенсацию за изъятый скот
Владельцы облигаций новосибирской компании арестовывают ее счета и имущество

Очень тяжелый удар: новосибирским фермерам обещают компенсацию за изъятый скот

Автор: Юлия Данилова

С начала 2026 года на территории Новосибирской области выявлено 42 очага бешенства, а также случаи заболевания домашнего скота пастереллезом. В пяти районах, где зарегистрировано наибольшее количество очагов, введен карантин — Баганском, Купинском, Черепановском, Ордынском и Карасукском. Очаги пастереллеза также локализованы. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на региональный Минсельхоз.

В карантинных районах также изымают домашний скот в личных подсобных хозяйствах. Животные уничтожаются. В ведомстве заверили, что за изъятый скот гражданам положена компенсация. Для этого нужно заполнить документы, которые выдаются при изъятии. Ранее аграрии-собеседники Infopro54 заявляли, что никакой информации о выплате компенсации у них не было. Публично эту тему собеседники не комментировали, ограничиваясь признанием, что «ситуация сложная».

Читать полностью

На препараты и БАДы от ожирения новосибирцы потратили почти миллиард рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году новосибирцы потратили в аптеках на лекарственные препараты от ожирения 793 млн рублей. Это на 150% больше, чем в 2024 году (317,8 млн рублей). Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в DSM Group. Объем продаж упаковками вырос на 107% — до 150 тысяч.

— Спрос сохраняется и в 2026 году. Так в январе жители региона заплатили за лекарственные препараты от ожирения уже 81 млн рублей, на 84% больше, чем годом ранее. Всего было приобретено 14,3 тысячи упаковок (+62%), — говорится в ответе, полученном редакцией.

Читать полностью

Новосибирским студентам задержали стипендию на два месяца

Автор: Юлия Данилова

В январе и феврале 2026 года в части образовательных учреждений студентам своевременно не были выданы государственная академическая и социальная стипендии. Речь идет об учреждениях транспортного профиля. Общая задолженность по выплатам составила около 12 млн рублей. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

После вмешательства ведомства стипендия была выплачена более 1,8 тысячам студентам.  Руководителям образовательных учреждений объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, а также внесены представления.

Читать полностью

Новосибирцам назвали вирусы, которые угрожают весной 2026 года

Автор: Оксана Мочалова

Весной традиционно происходит обострение респираторных инфекций. По прогнозам специалистов Пироговского университета Минздрава России, в марте и апреле 2026 года жителей Новосибирска, как и других регионов страны, ожидает активизация сразу нескольких вирусов. При этом новых сверхопасных возбудителей, способных вызвать пандемию, не зафиксировано.

Особое место среди всех сезонных угроз специалисты отводят второй волне гриппа. Роспотребнадзор предупреждает о росте заболеваемости гриппом В в марте.

Читать полностью

Морозы до -23 вернутся в Новосибирск на следующей неделе

Автор: Оксана Мочалова

Март в Сибири — месяц обманчивый. Солнце уже пригревает по-весеннему, сугробы оседают и темнеют, но зима не спешит сдавать позиции и напоминает о себе. Настоящие погодные качели ждут жителей Новосибирска с 9 по 15 марта. Сначала Новосибирск прогреется до плюсовых температур, но уже через сутки ударят морозы до -23 градусов.

В понедельник, 9 марта, сибиряки еще смогут насладиться дыханием весны. Днем столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. Правда, погода будет ветреной — порывы юго-западного ветра достигнут 17-18 метров в секунду. Небо затянет тучами, пойдет снег, местами с дождем.

Читать полностью

Новосибирцам рассылают поддельные квитанции с QR-кодами

Автор: Оксана Мочалова

Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, осваивая новые цифровые инструменты, чтобы войти в доверие к гражданам. На смену простым звонкам приходят более изощренные и продуманные схемы обмана, использующие привычные для людей сервисы.

Одна из таких схем теперь реализуется через QR-коды, которые прочно вошли в повседневную жизнь и воспринимаются многими как безопасный и быстрый способ оплаты. Злоумышленники проводят массовые рассылки электронных писем, которые внешне неотличимы от официальных уведомлений. Отправителем значатся Федеральная налоговая служба или известный маркетплейс. В письме сообщается о наличии небольшой задолженности, ошибке в платеже за доставку или сбое при оплате подписки. Потенциальную жертву призывают быстро решить вопрос.

Читать полностью
Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

