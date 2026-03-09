Нарушителей ПДД в Новосибирске ловят с помощью новых программных комплексов

В декабре прошлого года патрульные автомобили Госавтоинспекции Новосибирской области были оснащены аппаратно-программными комплексами Azimut. Об этом сообщил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков.

— Система способна одновременно отслеживать несколько автомобилей и распознавать широкий спектр нарушений правил дорожного движения, включая самые распространённые: непристёгнутые ремни безопасности, использование телефонов без соответствующей гарнитуры во время вождения, — подчеркнул Кульков.

В целом, по его словам, на территории области происходит постоянное пополнение комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, также расширяется их функционал. В 2025 году было приобретено 125 единиц, в этом году планируется 54. Всего эксплуатируется 488 комплексов.

Ранее в пресс-службе ГКУ НСО ЦОДД сообщали, что стационарные комплексы фотовидеофиксации «Азимут 4» фиксируют 51 состав нарушений ПДД. ПО комплекса быстро обучается распознаванию новых составов нарушений ПДД — в среднем за 2–3 месяца.

Ранее редакция сообщала о том, что за три дня в объектив передвижных камер попали около шести тысяч водителей в Новосибирской области.