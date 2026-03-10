ХК «Сибирь» одержала победу над «Авангардом» по буллитам

ХК «Сибирь» победил «Авангард» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Омске завершилась серией буллитов — 2:1 в пользу новосибирцев.

Матч прошёл в напряжённой борьбе. В начале игры «Сибирь» открыла счёт, но во втором периоде хозяева льда отыгрались. В третьем периоде и овертайме ни одна из команд не забила победный гол, и исход встречи решался в серии буллитов.

Первый буллит новосибирцев оказался точным, его забил Михаил Абрамов. Омская команда была на грани ответа: Эндрю Потуральски направил шайбу в ворота, но судьи не засчитали гол. Абрамов остался единственным, кто отличился в серии буллитов.

— Очень важная для нас победа в эмоциональном плане. Выиграли серьёзного соперника у них на площадке. Предполагали, что Омск будет в первом периоде очень агрессивно играть, первые 10 минут пойдут в давлении по всей площадке. Ребята сыграли попроще, забили гол на контратаке, — прокомментировал победу над «Авангардом» главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

Новосибирский клуб, проведя 64 матча, занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ с 62 очками. 13 марта команда примет дома магнитогорский «Металлург».

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» одержала крупную победу в КХЛ.