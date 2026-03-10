Поиск здесь...
ХК «Сибирь» одержала победу над «Авангардом» по буллитам

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Основное время завершилось вничью

ХК «Сибирь» победил «Авангард» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Омске завершилась серией буллитов — 2:1 в пользу новосибирцев.

Матч прошёл в напряжённой борьбе. В начале игры «Сибирь» открыла счёт, но во втором периоде хозяева льда отыгрались. В третьем периоде и овертайме ни одна из команд не забила победный гол, и исход встречи решался в серии буллитов.

Первый буллит новосибирцев оказался точным, его забил Михаил Абрамов. Омская команда была на грани ответа: Эндрю Потуральски направил шайбу в ворота, но судьи не засчитали гол. Абрамов остался единственным, кто отличился в серии буллитов.

— Очень важная для нас победа в эмоциональном плане. Выиграли серьёзного соперника у них на площадке. Предполагали, что Омск будет в первом периоде очень агрессивно играть, первые 10 минут пойдут в давлении по всей площадке. Ребята сыграли попроще, забили гол на контратаке, — прокомментировал победу над «Авангардом» главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

Новосибирский клуб, проведя 64 матча, занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ с 62 очками. 13 марта команда примет дома магнитогорский «Металлург».

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» одержала крупную победу в КХЛ.

Источник фото: ХК Сибирь

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Пьесу новосибирского драматурга украли и поставили в Испании
Экс-директор новосибирского Центра водных видов спорта осужден на 8,5 лет

Новосибирский сноубордист представит Россию на Паралимпиаде 2026 года

Автор: Артем Рязанов

Новосибирец Дмитрий Фадеев представит Россию на Паралимпийских играх в Италии. Пять лет назад он потерял ногу, но уже через год вернулся в спорт с протезом. Дмитрию 37 лет. Он предприниматель, многодетный отец и мастер спорта по парасноуборду, занимающийся спортом более 20 лет.

До травмы Дмитрий пять лет тренировался в коммерческой школе, где изучал технику, акробатику и дисциплину, участвовал в соревнованиях и занимал первые места.

Читать полностью

Новосибирский предприниматель развернул российский флаг на трибунах Олимпиады

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский бизнесмен и девелопер Евгений Бурденюк стал одним из ярких персонажей зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане. Уроженец маленького городка Похвистнево Самарской области пронес на трибуны знаменитого стадиона «Сан-Сиро» российский триколор с надписью «Лыжная команда Похвистнево» и сделал с ним несколько фотографий.

Кадры с болельщиком, развернувшим флаг на нижнем ярусе арены незадолго до церемонии открытия, мгновенно разлетелись по соцсетям и спортивным СМИ. Журналисты отметили, что российский флаг, несмотря на официальный запрет на его пронос на олимпийские объекты, появился на трибунах. При этом российские спортсмены выступают на этих Играх в нейтральном статусе.

Читать полностью

Новосибирск вводит дополнительные электрички для «Лыжни России»

Автор: Оксана Мочалова

14 февраля, в день проведения XLIV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», в Новосибирске будут запущены дополнительные электропоезда. На них спортсмены смогут комфортно и бесплатно доехать до места старта на лыжных базах Академгородка.

Два дополнительных состава будут курсировать по маршруту Новосибирск-Восточный – Новосибирск-Главный – Сеятель. Электропоезд №7601 отправится в 8:53, а с главного вокзала — в 9:15, прибыв на станцию Сеятель к 9:59. Обратный рейс №7602 начнется в 14:31.

Читать полностью

«Сибирь» вырвала победу у «Ак Барса» в буллитах

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская «Сибирь» одержала домашнюю победу над казанским «Ак Барсом», порадовав своих болельщиков. Матч, который прошёл 2 февраля на льду «Сибирь-Арены», получился напряжённым и завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Первый период не задался для новосибирцев. «Ак Барс» дважды поразил ворота, и «Сибирь» ушла на перерыв, проигрывая две шайбы. Однако во втором периоде ситуация изменилась. На 28-й минуте Антон Косолапов сократил отставание, а вскоре Максим Сушко сравнял счёт.

Читать полностью

«Сибирь» обыграла минское «Динамо» и продлила победную серию

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская «Сибирь» одержала уверенную победу над минским «Динамо» со счётом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла на «Сибирь-Арене», где собралось 11 445 болельщиков. Для белорусского клуба этот матч стал тысячным в истории лиги.

В составе хозяев забросили шайбы Алексей Яковлев (8-я минута), Фёдор Гордеев (26), Семён Кошелёв (37) и Энди Андреофф (44). У минчан единственный гол забил Даррен Диц на 55-й минуте.

Читать полностью

Чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Локтионов теперь играет за Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

Хоккейные клубы «Сибирь» и СКА обменялись игроками. В команду «злых снеговиков» перешел нападающий Андрей Локтионов (родился 30 мая 1990 года), а СКА получил нападающего Скотта Уилсона.

Локтионов — воспитанник воскресенского хоккея. В НХЛ он играл за «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Джерси Девилз» и «Каролину Харрикейнз». За это время он провел 157 матчей и набрал 48 очков: 22 шайбы и 26 передач.

Читать полностью
