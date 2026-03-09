Деньги из новосибирского дорожного фонда заберут на общественный транспорт

Федеральный Минтранс прорабатывает вопрос о дополнительных источниках финансирования обновления парка автобусов, троллейбусов и трамваев. Субъекты федерации, возможно, смогут направлять на эти цели часть денег, собранных за счет штрафов ГИБДД. Сейчас эти средства направляются только в дорожные фонды. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителя Минтранса Николая Шестакова. По его словам, профильная комиссия Госсовета уже изучает вопрос об источниках финансирования. Кроме того, до 1 июня по поручению президента прорабатывается вопрос о создании специального фонда для этих целей.

Эксперты, опрошенные изданием, не исключают, что в отдельных субъектах за контроль над новыми финансовыми потоками могут начаться «соревнования лоббистов» — дорожных подрядчиков и производителей транспорта.

По данным ГИБДД, Новосибирская область вошла число регионов лидеров по штрафам по России — 12 место. В 2025 году было собрано 4,51 млрд рублей. Для сравнения, Красноярский край находится на 9 месте — 5,04 млрд.

По утвержденному плану в 2025 году дорожный фонд Новосибирской области по доходам должен был составить 34,4 млрд рублей. Фактическое исполнение составило 33,25 млрд или 96,7%. Об этом на заседании профильного комитета регионального парламента в январе сообщал министр транспорта области Анатолий Костылевский.

— Невыполнение составило 1,155 млрд рублей. Основными причинами невыполнения доходной части стало снижение поступлений по акцизам на нефтепродукты — 792,6 млн рублей в связи с снижением объема отгрузки нефтепродуктов на внутренний рынок. Вторая причина — недопоступление штрафов с камер фотовидеофиксации — 453 млн рублей, — констатировал Костылевский.

Напомним, осенью 2024 года в Новосибирске возникла проблема с согласованием проектов организации дорожного движения (ПОДД). До 1 сентября, то есть до вступления в силу новых правил установки камер фотовидеофиксации, на согласование в ГАИ Новосибирской области были поданы только шесть проектов организации дорожного движения на 28 камер. В мае 2025 года зампредседателя транспортного комитет Заксобрания Сергей Титков пояснял Infopro54: начиная с осени 2024 года, в связи тем, что камеры фотовидеофиксации не могут подавать информацию о штрафах, бюджет города недополучил около 1 млрд рублей. В августе в мэрии заявляли, что работа по согласованию ПОДД активно ведется. В 2026 году планировалось согласовать 110 проектов на дороги четвертой и пятой категории, частный сектор и полностью охватить всю улично-дорожную сеть города Новосибирска.

Между тем, по итогам 2025 года Новосибирск вошел в топ-10 городов России по качеству общественного транспорта. 70% этого рынка уже приходится на долю муниципалитета. В планах мэрии — дальнейшее обновление парка, как наземного транспорта, так и метро.

Ранее редакция сообщала о том, что «Урбантех» хочет взять в концессию камеры фотовидеофиксации в Новосибирске. Инвестор намерен на 55% увеличить выявление нарушений на дорогах города.