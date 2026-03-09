Поиск здесь...
Очень тяжелый удар: новосибирским фермерам обещают компенсацию за изъятый скот

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Жители карантинных районов сообщают, что информация о возможных выплатах появилась у них недавно

С начала 2026 года на территории Новосибирской области выявлено 42 очага бешенства, а также случаи заболевания домашнего скота пастереллезом. В пяти районах, где зарегистрировано наибольшее количество очагов, введен карантин — Баганском, Купинском, Черепановском, Ордынском и Карасукском. Очаги пастереллеза также локализованы. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на региональный Минсельхоз.

В карантинных районах также изымают домашний скот в личных подсобных хозяйствах. Животные уничтожаются. В ведомстве заверили, что за изъятый скот гражданам положена компенсация. Для этого нужно заполнить документы, которые выдаются при изъятии. Ранее аграрии-собеседники Infopro54 заявляли, что никакой информации о выплате компенсации у них не было. Публично эту тему собеседники не комментировали, ограничиваясь признанием, что «ситуация сложная».

— Официальной информации нет, никто ничего не комментирует. Мы уже второй месяц живем в вакууме. Сумма компенсации также не понятна, поэтому ущерб оценить сложно, так же как и возможность купить новый скот, после того как эта история закончится, — об этом редакции Infopro54 рассказала жительница Черепановского района у которой изъяли домашних животных.

По ее словам, еще до официального объявления карантина, машины с мясом забитых животных со всем необходимыми документами, заворачивали обратно в населенные пункты.

— У нас многие зарабатывали на выращивании и продаже мяса. Это очень тяжелый удар, — призналась собеседница редакции.

В Минсельхозе объяснили рост заболеваемости большими снегопадами, из-за которых дикие животные в поисках корма выходят к поселениям и заражают скот, не прошедший вакцинацию.

Напомним, начиная с 18 февраля на городских рынках и в мясных лавках Новосибирска  стала исчезать говядина. Возникли перебои с поставками от местных и алтайских производителей. В конце февраля Казахстан запретил ввоз мяса и скота из Новосибирской области. Поясняя это решение, представители казахстанской стороны заявили, что все из-за «рисков заболеваний». 2 марта было заявлено, что очаги пастереллеза в регионе локализованы. При этом управление ветеринарии региона ситуацию комментировало формальными отписками.

По данным областного управления ветеринарии, на 4 марта 2026 года Новосибирская область имеет статус «Регион с неопределенным статусом, с вакцинацией» по пастереллёзу.

Индивидуальные предприниматели, торгующие мясом, сообщили редакции, что на новосибирские рынки с середины февраля не привозят мясо из Маслянинского, Кочковского, Доволенского, Краснозерского районов и с Алтая. Некоторые предприниматели договорились о поставках из Кузбасса, есть также мясо из Красноярского края. Но в целом мяса на рынки завозится в несколько раз меньше, чем в начале февраля. Например, на Октябрьском рынке, по наблюдениям журналиста Infopro54, 3 марта было три точки продажи мяса, а до всей этой истории ежедневно было семь точек. На других рынках города в мясных рядах также появились вакантные места.

Ранее редакция рассказывала о том, что случаи пастереллеза зарегистрированы в Черепановском и Карасукском районах Новосибирской области.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

