Цены на огурцы в магазинах Новосибирска символически пошли вниз

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Часть их стоимости ритейлеры переложили в ценники других товаров

Судя по ценам на огурцы, за которыми сейчас пристально следят прокуратура и ФАС, стоимость этих овощей на полках магазинов снизилась. К примеру, короткоплодные люксовые огурцы вместо — 269 рублей за 450 граммов сейчас предлагаются по 244. Овощи из Тюмени продаются по цене не 145, как ранее, а 124 рубля за штуку. Среднеплодные гладкие стоят 219 рублей за 600 граммов вместо 260 рублей.

При этом на полках появилась продукция местных производителей по цене до 300 рублей за кг. Со скидкой в магазинах федеральной сети можно найти местный товар за 190 рублей за кг, но с ограничением продажи в одни руки.

По данным Новосибирскстата, средняя цена на огурцы в регионе на 2 марта составляла 278 рублей за кг. Для сравнения, в начале февраля она доходила до 340. При этом в магазинах можно было встретить ценники за 600 рублей и выше.

Напомним, в середине февраля прокуратура потребовала от тепличных комплексов Новосибирской области снизить цены на огурцы.

Представители одной из торговых сетей, работающих в Новосибирске, рассказали редакции Infopro54 за счет чего удалось так оперативно снизить цены.

— Часть их стоимости переложили в ценники других товаров. Вопросы с поставщиками находятся в стадии обсуждения. Рычагов влияния на местные компании у прокуратуры больше. С иногородними сложнее, так как там весомее логистическое плечо, — пояснил собеседник редакции.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские огурцы подорожали на аукционах торговых сетей. Из-за проблем с урожаем в южных регионах, у поставщиков и ритейлеров вырос интерес к продукции местных тепличных комплексов. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : тепличные комплексы рост цен прокуратура огурцы

Новосибирцы отказываются запускать в села специалистов, усыпляющих скот

Новосибирцы отказываются запускать в села специалистов, усыпляющих скот

Автор: Юлия Данилова

Жители села Козиха, расположенного в Ордынском районе, записали видеообращение о том, что в их населенном пункте объявили карантин (имеется в распоряжении редакции).

— В село оставили один въезд остальные заблокировали — засыпали большими кучами снега. Нам заявили, что скот болен при этом не говорят какой болезнью, — говорится в видеообращении, присланном местной жительницей Ксенией.

Читать полностью

Деньги из новосибирского дорожного фонда заберут на общественный транспорт

Автор: Юлия Данилова

Федеральный Минтранс прорабатывает вопрос о дополнительных источниках финансирования обновления парка автобусов, троллейбусов и трамваев. Субъекты федерации, возможно, смогут направлять на эти цели часть денег, собранных за счет штрафов ГИБДД. Сейчас эти средства направляются только в дорожные фонды. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителя Минтранса Николая Шестакова. По его словам, профильная комиссия Госсовета уже изучает вопрос об источниках финансирования. Кроме того, до 1 июня по поручению президента прорабатывается вопрос о создании специального фонда для этих целей.

Эксперты, опрошенные изданием, не исключают, что в отдельных субъектах за контроль над новыми финансовыми потоками могут начаться «соревнования лоббистов» — дорожных подрядчиков и производителей транспорта.

Читать полностью

Праздник 8 марта глазами мужчины: у жительниц Новосибирска падает интерес к цветам и растет к карьере

Листая в последние дни ленты новосибирских новостей, было невозможно пройти мимо статей о стремительно дорожающих тюльпанах и о том, что новосибирцы массово отказываются от традиционных букетов в пользу других подарков. При чтении подобных новостей мне вспомнился знаменитый «индекс Биг Мака» — пожалуй, самый простой и наглядный показатель динамики инфляции и общего уровня жизни. Подумалось, что по аналогии можно было бы придумать условный «индекс букета», показывавший бы степень роста цен на тюльпаны в преддверии 8 Марта.

Вообще говоря, мы каждый год в начале весны переживаем своеобразную «тюльпаническую атаку», когда мужчины бросаются скупать и дарить букеты, а женщины их столь же дружно принимают. И так же из года в год повторяются одни и те же разговоры о неоправданно дорогих букетах, о том, что 8 Марта превратилось в праздник продавцов тюльпанов и о том, что дарить цветы — это вчерашний день. Отчасти, наверное, все эти тезисы справедливы и имеют право на жизнь. Действительно, в нынешних экономических реалиях невольно задумываешься о том, стоит ли тратить деньги на цветы, которые не имеют практической пользы и простоят от силы несколько дней. Тем более что не только многие мужчины, но и значительная часть женщин нынче относится к цветам без особого энтузиазма. С другой стороны, цветы — символ заботы и внимания, и, на мой взгляд, дарить их всё-таки нужно, причём не только 8 марта, но и в другие дни. Впрочем, это личное дело каждого, и навязывать свою точку зрения в данном случае считаю неуместным.

Читать полностью

Больше газа: новую программу газификации разработают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

На сайте госзакупок размещен тендер на поиск подрядчика для подготовки научно-исследовательской работы по теме: «Разработка схемы газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2026 - 2045 годов».

Победитель тендера должен будет провести анализ существующей системы газоснабжения, определить основные направления перспективного и сбалансированного развития газотранспортной и газораспределительной систем региона для обеспечения прогнозной потребности области в природном газе до 2045 года. На основе этих данных будет формироваться региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций области.

Читать полностью

Владельцы облигаций новосибирской компании арестовывают ее счета и имущество

Автор: Юлия Данилова

ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент» — представитель владельцев облигаций ООО ТК «Нафтатранс плюс» в рамках арбитражного дела подал заявление о наложении ареста на счета и имущество компании в пределах цены иска — 300 млн рублей. Сообщение опубликовал генеральный директор ООО «ЮЛКМ» Артемий Березиков.

В конце февраля МИФНС № 14 по Кемеровской области — Кузбассу подала исковое заявление в отношении ООО ТК «Нафтатранс плюс». Сумма исковых требований составляет 927 млн рублей. Соответчиками, помимо новосибирского эмитента, выступают ООО «Спецтранскомпани», ООО «Сибирский Бензовоз», ООО «Дорожно-строительная производственная компания «Дорожник» и ООО «УК Дорожник», а также директора и собственники этих компаний Константин Тушев этих компаний Эдуард Красавин, Гагик Далакян, Усик Далакян и Игорь Головня.

Читать полностью

Нарушителей ПДД в Новосибирске ловят с помощью новых программных комплексов

Автор: Юлия Данилова

В декабре прошлого года патрульные автомобили Госавтоинспекции Новосибирской области были оснащены аппаратно-программными комплексами Azimut. Об этом сообщил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков.

— Система способна одновременно отслеживать несколько автомобилей и распознавать широкий спектр нарушений правил дорожного движения, включая самые распространённые: непристёгнутые ремни безопасности, использование телефонов без соответствующей гарнитуры во время вождения, — подчеркнул Кульков.

Читать полностью
Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Лента новостей
Бизнес Общество

Цены на огурцы в магазинах Новосибирска символически пошли вниз

Власть Общество

Новосибирцы отказываются запускать в села специалистов, усыпляющих скот

Власть Общество

Деньги из новосибирского дорожного фонда заберут на общественный транспорт

Общество

Праздник 8 марта глазами мужчины: у жительниц Новосибирска падает интерес к цветам и растет к карьере

Бизнес Власть

Больше газа: новую программу газификации разработают в Новосибирской области

Бизнес

Владельцы облигаций новосибирской компании арестовывают ее счета и имущество

Авто Общество

Нарушителей ПДД в Новосибирске ловят с помощью новых программных комплексов

Власть Общество

Очень тяжелый удар: новосибирским фермерам обещают компенсацию за изъятый скот

Бизнес Общество

На препараты и БАДы от ожирения новосибирцы потратили почти миллиард рублей

Общество

Новосибирским студентам задержали стипендию на два месяца

Власть Право&Порядок

Больше цифрового контроля: в Новосибирске расширят возможности системы видеоаналитики

Недвижимость

В Новосибирске вырос спрос на студии в аренду

Бизнес

Московский кредитный банк подал иск о банкротстве владельца Коченевского НПЗ

Медицина Общество

Новосибирцам назвали вирусы, которые угрожают весной 2026 года

Общество

Морозы до -23 вернутся в Новосибирск на следующей неделе

Бизнес Власть

Бассейн в Багане подорожал для бюджета Новосибирской области в 2,3 раза

Общество Право&Порядок

Новосибирцам рассылают поддельные квитанции с QR-кодами

Власть Город

В Новосибирске начали готовить ливневки к паводку

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

