Цены на огурцы в магазинах Новосибирска символически пошли вниз

Судя по ценам на огурцы, за которыми сейчас пристально следят прокуратура и ФАС, стоимость этих овощей на полках магазинов снизилась. К примеру, короткоплодные люксовые огурцы вместо — 269 рублей за 450 граммов сейчас предлагаются по 244. Овощи из Тюмени продаются по цене не 145, как ранее, а 124 рубля за штуку. Среднеплодные гладкие стоят 219 рублей за 600 граммов вместо 260 рублей.

При этом на полках появилась продукция местных производителей по цене до 300 рублей за кг. Со скидкой в магазинах федеральной сети можно найти местный товар за 190 рублей за кг, но с ограничением продажи в одни руки.

По данным Новосибирскстата, средняя цена на огурцы в регионе на 2 марта составляла 278 рублей за кг. Для сравнения, в начале февраля она доходила до 340. При этом в магазинах можно было встретить ценники за 600 рублей и выше.

Напомним, в середине февраля прокуратура потребовала от тепличных комплексов Новосибирской области снизить цены на огурцы.

Представители одной из торговых сетей, работающих в Новосибирске, рассказали редакции Infopro54 за счет чего удалось так оперативно снизить цены.

— Часть их стоимости переложили в ценники других товаров. Вопросы с поставщиками находятся в стадии обсуждения. Рычагов влияния на местные компании у прокуратуры больше. С иногородними сложнее, так как там весомее логистическое плечо, — пояснил собеседник редакции.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские огурцы подорожали на аукционах торговых сетей. Из-за проблем с урожаем в южных регионах, у поставщиков и ритейлеров вырос интерес к продукции местных тепличных комплексов.