Власть Право&Порядок

Больше цифрового контроля: в Новосибирске расширят возможности системы видеоаналитики

Автор: Юлия Данилова

Дата:

По итогам 2025 года к комплексу «Безопасный город» подключено уже 5000 камер

Правительство Новосибирской области ищет подрядчика на оказание услуг по расширению программно-аппаратного комплекса «Система видеонаблюдения и видеоаналитики» центра обработки данных. Судя по тендерной документации, речь идет об увеличении количества видеопотоков, обрабатываемых блоком видеоаналитики. В документах фигурирует оборудование, реализованное на базе программного обеспечения «Визирь» производства ООО «ЦРТ», а также «FindFace Multi» производства ООО «НТех лаб».

У заказчика имеется 3000 средств видеомониторинга, передающих в ЦОД посредством единой сети передачи данных и защиты периметра безопасности видеопоток. Новая система должна выполнять биометрическую идентификацию и верификацию от 330 до 600 лиц в секунду, а также поддерживать базу данных до 1 000 000 разыскиваемых лиц (биометрические образцы в базе данных).

Стартовая цена контракта составляет 36,3 млн рублей.

По данным Минцифры Новосибирской области, в целом по региону по итогам 2025 года количество камер, подключенных к комплексу «Безопасный город», выросло до 5000.

Начальник главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков на февральской сессии регионального парламента также отмечал, что практика осуществления контроля за подочётным контингентом с помощью комплекса видеоанализа и биометрической идентификации лиц в области активно развивается. По итогам года с его помощью выявлено 471 нарушение установленных ограничений в отношении лиц, состоящих под надзором. Задержано около 3000 человек, представляющих оперативный интерес. Также разыскано 8 несовершеннолетних, пропавших без вести.

— Для повышения уровня защищённости населения на улицах, в общественных местах мы активно внедряли цифровые решения по использованию искусственного интеллекта и внедрению биометрии в повседневную деятельность. По итогам 2025 года количество уличных преступлений на территории области сократилось на 20%, а на улицах города Новосибирска — на 24%, — подчеркнул Кульков.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о рисках жизни под прицелом камер видеонаблюдения

Фото из телеграм-канала Минцифры Новосибирской области, автор- пресс-служба правительства Новосибирской области.

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : тендер Камеры Безопасный город

В Новосибирске вырос спрос на студии в аренду

Бассейн в Багане подорожал для бюджета Новосибирской области в 2,3 раза

Автор: Оксана Мочалова

Контрольно-счетная палата Новосибирской области проверила, как расходовались бюджетные средства на строительство и ремонт школ, детских садов, спорткомплексов и домов культуры в регионе. Аудиторы изучили освоение межбюджетных трансфертов, выделенных из областного бюджета муниципалитетам в 2023–2025 годах.

Объектами проверки стали министерства строительства, образования и спорта, а также администрации шести районов — Новосибирского, Коченёвского, Венгеровского, Карасукского округа и других.

Читать полностью

Новосибирцам рассылают поддельные квитанции с QR-кодами

Автор: Оксана Мочалова

Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, осваивая новые цифровые инструменты, чтобы войти в доверие к гражданам. На смену простым звонкам приходят более изощренные и продуманные схемы обмана, использующие привычные для людей сервисы.

Одна из таких схем теперь реализуется через QR-коды, которые прочно вошли в повседневную жизнь и воспринимаются многими как безопасный и быстрый способ оплаты. Злоумышленники проводят массовые рассылки электронных писем, которые внешне неотличимы от официальных уведомлений. Отправителем значатся Федеральная налоговая служба или известный маркетплейс. В письме сообщается о наличии небольшой задолженности, ошибке в платеже за доставку или сбое при оплате подписки. Потенциальную жертву призывают быстро решить вопрос.

Читать полностью

В Новосибирске начали готовить ливневки к паводку

Автор: Оксана Мочалова

С приходом марта в Новосибирске начинается активное таяние снега, которое в этом году обещает быть интенсивным из-за большого количества осадков. Городские службы приступили к плановым мероприятиям, чтобы снизить риск подтопления улиц и обеспечить беспрепятственный отвод талых вод.

Специалисты дорожно-эксплуатационных учреждений (ДЭУ) начали сезонное открытие водоприемных решеток (дождеприемников) на улично-дорожной сети. Всего на балансе города числится 4 887 таких объектов. На зиму их закрывали специальными деревянными щитами, чтобы внутрь ливневой канализации не попадали снег, песок и мусор, которые могли бы вызвать засоры.

Читать полностью

Анатолий Серышев: С Международным женским днём!

— Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!

Сегодня мы поздравляем самых близких людей — матерей, жён, сестёр, бабушек. Ради улыбок любимых, их спокойствия и благополучия, мужчины защищают Отечество, трудятся на его благо, стремятся обеспечить своим семьям мирное и счастливое будущее.

Читать полностью

Президент наградил 13 новосибирцев за выдающиеся достижения

Автор: Оксана Мочалова

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении жителей регионов Сибирского федерального округа. Среди награжденных оказались 13 представителей Новосибирской области. Они отмечены за выдающиеся успехи в профессиональной деятельности, трудовые заслуги и многолетнюю добросовестную работу.

Почетные грамоты и благодарности получили сотрудники трех крупных предприятий региона, а также представители научного сообщества.

Читать полностью

Еще двое новосибирцев вернулись домой из плена

Автор: Юлия Данилова

В результате обмена пленными между Россией и Украиной на Родину возвращены еще 300 военнослужащих, среди которых двое — жители Новосибирска и Куйбышевского района. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева. Напомним, в ходе российско-украинского обмена на родину вернулись 200 российских военнослужащих, включая двух жителей Новосибирской области.

— Всего четверо наших земляков вернулись домой в течение этих двух дней в ходе российско-украинского обмена. Счастливы вместе с их семьями и благодарны за содействие Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Николаевне Москальковой, —подчеркнула Зерняева.

Читать полностью
Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

