Больше цифрового контроля: в Новосибирске расширят возможности системы видеоаналитики

Правительство Новосибирской области ищет подрядчика на оказание услуг по расширению программно-аппаратного комплекса «Система видеонаблюдения и видеоаналитики» центра обработки данных. Судя по тендерной документации, речь идет об увеличении количества видеопотоков, обрабатываемых блоком видеоаналитики. В документах фигурирует оборудование, реализованное на базе программного обеспечения «Визирь» производства ООО «ЦРТ», а также «FindFace Multi» производства ООО «НТех лаб».

У заказчика имеется 3000 средств видеомониторинга, передающих в ЦОД посредством единой сети передачи данных и защиты периметра безопасности видеопоток. Новая система должна выполнять биометрическую идентификацию и верификацию от 330 до 600 лиц в секунду, а также поддерживать базу данных до 1 000 000 разыскиваемых лиц (биометрические образцы в базе данных).

Стартовая цена контракта составляет 36,3 млн рублей.

По данным Минцифры Новосибирской области, в целом по региону по итогам 2025 года количество камер, подключенных к комплексу «Безопасный город», выросло до 5000.

Начальник главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков на февральской сессии регионального парламента также отмечал, что практика осуществления контроля за подочётным контингентом с помощью комплекса видеоанализа и биометрической идентификации лиц в области активно развивается. По итогам года с его помощью выявлено 471 нарушение установленных ограничений в отношении лиц, состоящих под надзором. Задержано около 3000 человек, представляющих оперативный интерес. Также разыскано 8 несовершеннолетних, пропавших без вести.

— Для повышения уровня защищённости населения на улицах, в общественных местах мы активно внедряли цифровые решения по использованию искусственного интеллекта и внедрению биометрии в повседневную деятельность. По итогам 2025 года количество уличных преступлений на территории области сократилось на 20%, а на улицах города Новосибирска — на 24%, — подчеркнул Кульков.

