Новосибирским студентам задержали стипендию на два месяца

В январе и феврале 2026 года в части образовательных учреждений студентам своевременно не были выданы государственная академическая и социальная стипендии. Речь идет об учреждениях транспортного профиля. Общая задолженность по выплатам составила около 12 млн рублей. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

После вмешательства ведомства стипендия была выплачена более 1,8 тысячам студентам. Руководителям образовательных учреждений объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, а также внесены представления.

— Задолженность перед обучающимися полностью погашена, — заявили в транспортной прокуратуре.

Судя по сайтам средних и высших учебных заведений транспортного профиля Новосибирска, в СПО социальная стипендия стартует от 1200 рублей, академическая — от 800, в вузах — от 3300 и 2200 соответственно.

Между тем на рассмотрение Госдумы депутаты планируют вынести вопрос о повышении стипендии студентам-очникам до прожиточного минимума по России.

Ранее редакция сообщала о том, что за 2025 год долги по зарплате накопились более чем у трех тысяч новосибирцев. При этом за год работодатели региона выплатили 644 млн рублей задолженности.