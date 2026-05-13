Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза

Автокредитный портфель Банка Уралсиб по итогам 4 месяцев 2026 года вырос в 1,4 раза к аналогичному показателю прошлого года и на 01.05.2026 года составил 84,1 млрд рублей

Объем автокредитования за первые четыре месяца 2026 года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 16,3 млрд рублей.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.
Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Erid: F7NfYUJCUneTVxGVov46

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем

Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Верховный суд России прокомментировал нюансы налогообложения имущества компаний
В Новосибирске заметили массовое уменьшение плиток шоколада до 75 граммов

Сбережения влияют на психологическое состояние опрошенных россиян

Ещё 64% назвали ключевым фактором отсутствие долгов. Лишь 3% сообщили, что их ментальное здоровье не зависит от финансов.

Основным триггером беспокойства становится приближение сроков обязательных платежей. В такие периоды около половины участников начинают искать дополнительный заработок. 23% опрошенных ежедневно контролируют баланс в мобильном приложении.

Читать полностью

Банк Уралсиб стал партнером форума «Золото Дальнего Востока: стратегии устойчивого развития»

Форум объединил представителей финансовых и бизнес-структур, инвесторов и поставщиков инженерно-технологических решений, а также представителей органов государственной власти. Участие в его работе приняло руководство Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), министры природных ресурсов Магаданской области и Хабаровского края, представители крупнейших компаний-золотодобытчиков и переработчиков драгметаллов. Одной из ключевых задач этого мероприятия являлось формирование комплексной среднесрочной стратегии развития золотодобывающего...

Читать полностью

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга автокредитных банков в 2025 году

Исследование подготовил портал Бробанк.ру на основе отчетности 100 крупнейших банков по портфелю кредитов физлицам (на 01.01.2026 года).
В рейтинге участвовали российские банки, опубликовавшие отчетность по МСФО на 22 апреля 2026 года, в основе ранжирования – объем валовой балансовой стоимости автокредитов в банках на 31 декабря 2025 года. Автокредитный портфель Уралсиба на эту дату составил 84,3 млрд рублей, прирост за год – 24,7 млрд рублей (+ 41,4%).
Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Читать полностью

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших вкладов в юанях

Аналитики изучили условия депозитов в юанях в российских банках из Топ-100 по размерам активов (на 01.03.26 г.) и выбрали наиболее выгодные предложения.
При составлении рейтинга эксперты обращали внимание, в первую очередь, на ставку, минимальную сумму вклада и его срок, а также на правила начисления процентов (включая возможность капитализации).

Кроме того, учитывались возможность дистанционного открытия вклада, порядок пополнения и снятия средств, а также условия досрочного расторжения договора вклада и другие параметры.
В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в китайских юанях является вклад «Доход». Его доходность сейчас варьируется от 2,00% до 4,50% годовых – в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.  Минимальная сумма для открытия вклада 20 тысяч юаней, а максимальная – 100 млн юаней. Срок размещения вклада –181 и 367 дней.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Читать полностью

Россияне стали активнее приобретать автомобили и недвижимость, принадлежащие банкам

Главные причины — интерес к подержанным автомобилям и вторичному жилью из-за более низкой цены, а также возможность совершить сделку напрямую без дополнительных расходов на посредников.

Наибольший рост отмечен в сегменте авто. В первом квартале 2026 года количество сделок по продаже машин в сервисе «КомиссиON» увеличилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объём продаж — в 3,5 раза. Средняя стоимость реализованного залогового автомобиля составила 943 тыс. рублей, что на 12% выше, чем в первом квартале 2025 года.

Читать полностью

Экологическая акция Сбера объединила волонтёров в 10 городах Сибири

В конце апреля – начале мая в 10 сибирских городах прошла экологическая акция Сбера «Марафон рек и парков» — более 1500 участников из разных компаний объединились для того, чтобы привести в порядок городские парки, скверы и другие места отдыха.
Так, в Новосибирске сотрудники банка, их семьи, партнёры и волонтёры очистили территорию центрального пляжа Академгородка — в масштабном субботнике участвовали 500 человек, которые собрали около 5 тонн мусора.
Акция Сбера прошла в формате спортивных соревнований: участники были поделены на команды, задача которых — собрать как можно больше мусора.
Помимо Новосибирска, субботники прошли в Абакане, Барнауле, Горно-Алтайске, Кемерове, Красноярске, Кызыле, Новокузнецке, Омске и Томске. В общей сложности в 10 городах Сибири было собрано более 15 тонн отходов, которые отправили на полигоны и в переработку.
Также участников акции ждала насыщенная программа: зарядка, мастер-классы для детей и полевая кухня.
«Марафон рек и парков» — это не только экологическая инициатива, но и важная часть корпоративной культуры Сбера, направленная на поддержку волонтерства, командного духа и заботу об окружающей среде.

Читать полностью
