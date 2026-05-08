Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга автокредитных банков в 2025 году

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга российских банков по автокредитному портфелю (8 место) и его приросту (7 место) по итогам 2025 года

Исследование подготовил портал Бробанк.ру на основе отчетности 100 крупнейших банков по портфелю кредитов физлицам (на 01.01.2026 года).
В рейтинге участвовали российские банки, опубликовавшие отчетность по МСФО на 22 апреля 2026 года, в основе ранжирования – объем валовой балансовой стоимости автокредитов в банках на 31 декабря 2025 года. Автокредитный портфель Уралсиба на эту дату составил 84,3 млрд рублей, прирост за год – 24,7 млрд рублей (+ 41,4%).
Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших вкладов в юанях

Аналитики изучили условия депозитов в юанях в российских банках из Топ-100 по размерам активов (на 01.03.26 г.) и выбрали наиболее выгодные предложения.
При составлении рейтинга эксперты обращали внимание, в первую очередь, на ставку, минимальную сумму вклада и его срок, а также на правила начисления процентов (включая возможность капитализации).

Кроме того, учитывались возможность дистанционного открытия вклада, порядок пополнения и снятия средств, а также условия досрочного расторжения договора вклада и другие параметры.
В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в китайских юанях является вклад «Доход». Его доходность сейчас варьируется от 2,00% до 4,50% годовых – в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.  Минимальная сумма для открытия вклада 20 тысяч юаней, а максимальная – 100 млн юаней. Срок размещения вклада –181 и 367 дней.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Россияне стали активнее приобретать автомобили и недвижимость, принадлежащие банкам

Главные причины — интерес к подержанным автомобилям и вторичному жилью из-за более низкой цены, а также возможность совершить сделку напрямую без дополнительных расходов на посредников.

Наибольший рост отмечен в сегменте авто. В первом квартале 2026 года количество сделок по продаже машин в сервисе «КомиссиON» увеличилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объём продаж — в 3,5 раза. Средняя стоимость реализованного залогового автомобиля составила 943 тыс. рублей, что на 12% выше, чем в первом квартале 2025 года.

Экологическая акция Сбера объединила волонтёров в 10 городах Сибири

В конце апреля – начале мая в 10 сибирских городах прошла экологическая акция Сбера «Марафон рек и парков» — более 1500 участников из разных компаний объединились для того, чтобы привести в порядок городские парки, скверы и другие места отдыха.
Так, в Новосибирске сотрудники банка, их семьи, партнёры и волонтёры очистили территорию центрального пляжа Академгородка — в масштабном субботнике участвовали 500 человек, которые собрали около 5 тонн мусора.
Акция Сбера прошла в формате спортивных соревнований: участники были поделены на команды, задача которых — собрать как можно больше мусора.
Помимо Новосибирска, субботники прошли в Абакане, Барнауле, Горно-Алтайске, Кемерове, Красноярске, Кызыле, Новокузнецке, Омске и Томске. В общей сложности в 10 городах Сибири было собрано более 15 тонн отходов, которые отправили на полигоны и в переработку.
Также участников акции ждала насыщенная программа: зарядка, мастер-классы для детей и полевая кухня.
«Марафон рек и парков» — это не только экологическая инициатива, но и важная часть корпоративной культуры Сбера, направленная на поддержку волонтерства, командного духа и заботу об окружающей среде.

Банк Уралсиб запустил сервис заявок на лизинг в онлайн-банке для бизнеса

Банк Уралсиб запустил сервис заявок на лизинговые продукты* в онлайн-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн. Лизинг позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобретать автомобили, специальную технику и оборудование без существенного отвлечения оборотных средств.

Новый сервис доступен для клиентов банка – юрлиц и индивидуальных предпринимателей и позволяет направить заявку на финансирование в любое удобное время. Заявку можно оформить в разделе онлайн-банка «Сервисы» → «Лизинг для юр. лиц и ИП». Решение по заявке – в течение одного часа, возможно оформление с минимальным пакетом документов.

А7: международные расчеты для бизнеса ― быстро, выгодно, надежно

На экспорт идет промышленная продукция, минеральное сырье и продукция агропромышленного комплекса. Во всех этих отраслях особенно важна скорость обработки транзакций и надежность банка-посредника. Каждый день задержки перевода чреват большими потерями.
В современных условиях, когда геополитические риски становятся частью повседневной реальности, устойчивость финансов обретает особое значение. Российская система международных расчетов А7 создала уникальную модель работы, полностью независимую от чужих корреспондентских цепочек. К концу 2025 года на ее долю пришлись около 19% совокупного объема внешнеторговых операций российских компаний.
Это означает, что расчеты с зарубежными партнерами больше не зависят от политики иностранных банков или возможных блокировок со стороны третьих стран. Инфраструктура в 100+ странах обеспечивает стабильность и предсказуемость.
Главное преимущество такой системы — оперативность. Платежи проходят без многодневных зависаний, что особенно важно для бизнеса, а отсутствие посредников минимизирует риски.
Финансовая прозрачность и выгодные условия — еще один важный аспект. Комиссия за импортные операции составляет всего 0,3% плюс НДС, а для экспортных — 0%. Конвертация валюты осуществляется по официальному курсу ЦБ.

― Создание и развитие системы А7 — это важный шаг к обеспечению финансовой независимости и стабильности российского бизнеса на международной арене. Быстрые транзакции, прозрачные тарифы и минимизация рисков делают А7 привлекательным инструментом для предприятий, стремящихся сохранить свои бизнес-процессы без задержек и потерь. В целом, такая инфраструктура укрепляет позиции российских компаний в глобальной экономике и помогает им адаптироваться к новым реалиям, ― прокомментировал политолог Сергей Брекотин.

Завершено крупнейшее объединение в банковском секторе России

Сеть объединенного банка стала крупнейшей в России. Теперь клиенты ВТБ могут получать услуги в 4,5 тыс. точек обслуживания и 23 тыс. почтовых отделений.

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что объединение ВТБ и Почта Банка — один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат, по его словам, — изменение модели предоставления финансовых услуг в России, устранение разницы между мегаполисом и малым городом, создание единого пространства с равными возможностями для любого жителя страны. Пользоваться услугами ВТБ клиенты могут онлайн в приложении, в отделениях, через выездных менеджеров и на Почте России.

