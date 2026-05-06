Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших вкладов в юанях

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга наиболее выгодных срочных вкладов в китайских юанях в апреле 2026 года, по версии портала Выберу.ру

Аналитики изучили условия депозитов в юанях в российских банках из Топ-100 по размерам активов (на 01.03.26 г.) и выбрали наиболее выгодные предложения.Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших вкладов в юанях
При составлении рейтинга эксперты обращали внимание, в первую очередь, на ставку, минимальную сумму вклада и его срок, а также на правила начисления процентов (включая возможность капитализации).

Кроме того, учитывались возможность дистанционного открытия вклада, порядок пополнения и снятия средств, а также условия досрочного расторжения договора вклада и другие параметры.
В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в китайских юанях является вклад «Доход». Его доходность сейчас варьируется от 2,00% до 4,50% годовых – в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.  Минимальная сумма для открытия вклада 20 тысяч юаней, а максимальная – 100 млн юаней. Срок размещения вклада –181 и 367 дней.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Россияне стали активнее приобретать автомобили и недвижимость, принадлежащие банкам

Главные причины — интерес к подержанным автомобилям и вторичному жилью из-за более низкой цены, а также возможность совершить сделку напрямую без дополнительных расходов на посредников.

Наибольший рост отмечен в сегменте авто. В первом квартале 2026 года количество сделок по продаже машин в сервисе «КомиссиON» увеличилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объём продаж — в 3,5 раза. Средняя стоимость реализованного залогового автомобиля составила 943 тыс. рублей, что на 12% выше, чем в первом квартале 2025 года.

Экологическая акция Сбера объединила волонтёров в 10 городах Сибири

В конце апреля – начале мая в 10 сибирских городах прошла экологическая акция Сбера «Марафон рек и парков» — более 1500 участников из разных компаний объединились для того, чтобы привести в порядок городские парки, скверы и другие места отдыха.
Так, в Новосибирске сотрудники банка, их семьи, партнёры и волонтёры очистили территорию центрального пляжа Академгородка — в масштабном субботнике участвовали 500 человек, которые собрали около 5 тонн мусора.
Акция Сбера прошла в формате спортивных соревнований: участники были поделены на команды, задача которых — собрать как можно больше мусора.
Помимо Новосибирска, субботники прошли в Абакане, Барнауле, Горно-Алтайске, Кемерове, Красноярске, Кызыле, Новокузнецке, Омске и Томске. В общей сложности в 10 городах Сибири было собрано более 15 тонн отходов, которые отправили на полигоны и в переработку.
Также участников акции ждала насыщенная программа: зарядка, мастер-классы для детей и полевая кухня.
«Марафон рек и парков» — это не только экологическая инициатива, но и важная часть корпоративной культуры Сбера, направленная на поддержку волонтерства, командного духа и заботу об окружающей среде.

Банк Уралсиб запустил сервис заявок на лизинг в онлайн-банке для бизнеса

Банк Уралсиб запустил сервис заявок на лизинговые продукты* в онлайн-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн. Лизинг позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобретать автомобили, специальную технику и оборудование без существенного отвлечения оборотных средств.

Новый сервис доступен для клиентов банка – юрлиц и индивидуальных предпринимателей и позволяет направить заявку на финансирование в любое удобное время. Заявку можно оформить в разделе онлайн-банка «Сервисы» → «Лизинг для юр. лиц и ИП». Решение по заявке – в течение одного часа, возможно оформление с минимальным пакетом документов.

Завершено крупнейшее объединение в банковском секторе России

Сеть объединенного банка стала крупнейшей в России. Теперь клиенты ВТБ могут получать услуги в 4,5 тыс. точек обслуживания и 23 тыс. почтовых отделений.

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что объединение ВТБ и Почта Банка — один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат, по его словам, — изменение модели предоставления финансовых услуг в России, устранение разницы между мегаполисом и малым городом, создание единого пространства с равными возможностями для любого жителя страны. Пользоваться услугами ВТБ клиенты могут онлайн в приложении, в отделениях, через выездных менеджеров и на Почте России.

Сибиряки предпочитают KIA: в Сбере рассказали о том, какие автомобили покупают через аккредитив клиенты

В числе наиболее популярных брендов авто, которые приобретают сибиряки через аккредитив – KIA, Nissan, Volkswagen и LADA. Средняя стоимость покупки – 2 млн рублей.

Аккредитив — это защищённый счёт, на котором покупатель резервирует средства под конкретную сделку. Деньги блокируются банком и становятся недоступны ни одной из сторон до тех пор, пока не будут выполнены чётко оговорённые условия договора. Банк выступает независимым гарантом, полностью исключая риск мошенничества.

Банк Уралсиб увеличил выдачи по рыночным ипотечным программам в 1,8 раза

Банк Уралсиб по итогам 1 квартала 2026 года увеличил объем ипотечных выдач по собственным рыночным программам в 1,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 7,5 млрд рублей. Доля собственных программ в общем объеме ипотечного кредитования банка достигла 80%. Наиболее востребованной у клиентов сегодня является программа кредитования на покупку вторичного жилья.

В 2025 году Уралсиб сфокусировался на развитии ипотечного кредитования в рамках собственных программ, в итоге объем выдач по ним за 2025 год вырос в 4,8 раза. Банк по итогам года вошел в Топ-10 ипотечного рынка по объемам выдач и портфелю (Русипотека, Эксперт РА).

