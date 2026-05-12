Губернатор потребовал усилить профилактику пожаров в регионе

Власти Новосибирской области продолжают удерживать ситуацию с ландшафтными и лесными пожарами на особом контроле, несмотря на недавние осадки. Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в Правительстве региона заявил, что прошедшие дожди не сняли напряженности, а значит, профилактическую работу среди населения необходимо усиливать.

По данным регионального ГУ МЧС, особый противопожарный режим на территории области продлен до 15 мая. За минувшую неделю специалисты ликвидировали 283 пожара, причем большинство из них (190 случаев) связано с горением сухой травы. Начальник ведомства Виктор Орлов отметил положительную динамику: количество ландшафтных возгораний пошло на спад. Лесные пожары тушили сразу в трех муниципальных образованиях, и на сегодняшний день действующих очагов нет.

Андрей Травников призвал глав муниципалитетов активнее доносить до жителей реальные масштабы угрозы. В качестве аргумента он привел трагические примеры соседних регионов.

— К сожалению, в других регионах были трагедии, когда сгорали целые деревни – это и Томская область, и Красноярский край, и Свердловская область. Используйте эти примеры, чтобы убедить жителей: профилактика – это не перестраховка, а предупреждение о реальной угрозе, — подчеркнул глава региона.

В оперативном штабе добавили, что спасатели фиксируют термические аномалии на снимках из космоса: из 188 аномалий подтвердились 92 пожара. За эту неделю уже возбуждено 132 административных дела за нарушения правил пожарной безопасности. В регионе действует экстренное предупреждение из-за высокой и чрезвычайно высокой пожароопасности.

Параллельно ведется контроль за паводковой обстановкой. На реке Омь в Куйбышевском районе действует предупреждение о возможности достижения опасных отметок. За последние семь дней вода ушла с одного приусадебного и 48 дачных участков. Однако пока в восьми населенных пунктах и девяти садоводческих товариществах остаются подтопленными один жилой дом, восемь дачных и 51 приусадебный участок. В шести муниципалитетах по-прежнему закрыт проезд для автомобилей на некоторых дорогах.