Россияне стали активнее приобретать автомобили и недвижимость, принадлежащие банкам

По данным ВТБ, граждане всё чаще покупают у банков машины и квартиры, которые перешли в их собственность.

Главные причины — интерес к подержанным автомобилям и вторичному жилью из-за более низкой цены, а также возможность совершить сделку напрямую без дополнительных расходов на посредников.

Наибольший рост отмечен в сегменте авто. В первом квартале 2026 года количество сделок по продаже машин в сервисе «КомиссиON» увеличилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объём продаж — в 3,5 раза. Средняя стоимость реализованного залогового автомобиля составила 943 тыс. рублей, что на 12% выше, чем в первом квартале 2025 года.

В сегменте недвижимости динамика скромнее: число сделок выросло на 50%, объём продаж — на 44%. При этом, несмотря на увеличение количества объявлений на 60%, число просмотров незначительно снизилось. Средний чек на залоговую недвижимость в первом квартале достиг 5,3 млн рублей, что лишь на 3% выше прошлогоднего показателя.

Руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков пояснил, что клиентам сегодня важно приобрести актив по хорошей цене с минимальными рисками и высокой прозрачностью — именно этим требованиям соответствуют непрофильные банковские активы. Он добавил, что многие используют аукционы как дополнительный инвестиционный инструмент.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на залоговые автомобили за счёт расширения предложения от банков, развития цифровых каналов продаж и удобства клиентского сервиса. В сегменте недвижимости динамика, как ожидается, останется умеренной.

А7: международные расчеты для бизнеса ― быстро, выгодно, надежно

На экспорт идет промышленная продукция, минеральное сырье и продукция агропромышленного комплекса. Во всех этих отраслях особенно важна скорость обработки транзакций и надежность банка-посредника. Каждый день задержки перевода чреват большими потерями.
В современных условиях, когда геополитические риски становятся частью повседневной реальности, устойчивость финансов обретает особое значение. Российская система международных расчетов А7 создала уникальную модель работы, полностью независимую от чужих корреспондентских цепочек. К концу 2025 года на ее долю пришлись около 19% совокупного объема внешнеторговых операций российских компаний.
Это означает, что расчеты с зарубежными партнерами больше не зависят от политики иностранных банков или возможных блокировок со стороны третьих стран. Инфраструктура в 100+ странах обеспечивает стабильность и предсказуемость.
Главное преимущество такой системы — оперативность. Платежи проходят без многодневных зависаний, что особенно важно для бизнеса, а отсутствие посредников минимизирует риски.
Финансовая прозрачность и выгодные условия — еще один важный аспект. Комиссия за импортные операции составляет всего 0,3% плюс НДС, а для экспортных — 0%. Конвертация валюты осуществляется по официальному курсу ЦБ.

― Создание и развитие системы А7 — это важный шаг к обеспечению финансовой независимости и стабильности российского бизнеса на международной арене. Быстрые транзакции, прозрачные тарифы и минимизация рисков делают А7 привлекательным инструментом для предприятий, стремящихся сохранить свои бизнес-процессы без задержек и потерь. В целом, такая инфраструктура укрепляет позиции российских компаний в глобальной экономике и помогает им адаптироваться к новым реалиям, ― прокомментировал политолог Сергей Брекотин.

Завершено крупнейшее объединение в банковском секторе России

Сеть объединенного банка стала крупнейшей в России. Теперь клиенты ВТБ могут получать услуги в 4,5 тыс. точек обслуживания и 23 тыс. почтовых отделений.

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что объединение ВТБ и Почта Банка — один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат, по его словам, — изменение модели предоставления финансовых услуг в России, устранение разницы между мегаполисом и малым городом, создание единого пространства с равными возможностями для любого жителя страны. Пользоваться услугами ВТБ клиенты могут онлайн в приложении, в отделениях, через выездных менеджеров и на Почте России.

Укусы животных и отравления: страховщики предупредили новосибирцев о рисках отдыха за рубежом

Автор: Юлия Данилова

97% страховых случаев с туристами в майские праздники приходится на заграничные поездки — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.

По данным страховщиков, в топ-5 наиболее опасных стран для поездок в 2025 году (с точки зрения обращений в рамках страхования выезжающих за рубежь) вошли:

За 2100 изъятых коров новосибирские аграрии пытаются получить страховое возмещение

Автор: Юлия Данилова

На 1 апреля 2026 года в Новосибирской области застраховано 62,3 тысяч голов КРС (24% поголовья в области), 280 тысяч голов свиней (96%) и 4,3 млн голов птиц (57%). Страховым компаниям, по данным на начало апреля, заявлены убытки по 2,1 тысяч голов КРС, об этом сообщил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

—  В НСА еще в марте был создан оперштаб по вопросам координации процессов и контроля урегулирования убытков, возникающих у животноводов в зонах ветеринарного неблагополучия. Союз и страховые компании прилагают все усилия для того, чтобы со стороны системы агрострахования сельхозпроизводителям было оказано максимальное содействие, —  добавил Биждов.

У пользователей изменились платежные привычки

С увеличением спроса на альтернативные платежные решения, доля транзакций с использованием банковских карт в России, как ожидается, сократится. Такое мнение высказала Ольга Скоробогатова, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, в беседе с изданием РБК.

Она отметила, что в последнее время покупательское поведение россиян претерпело существенные изменения: граждане стали отдавать предпочтение иным методам оплаты, таким как Система быстрых платежей (СБП), платежи по QR-кодам, использование биометрических данных и специализированных платежных сервисов.

Аналитики оценили потенциальный эффект для рубля от возврата бюджетного правила

Возобновление бюджетных операций, анонсированное Министерством финансов 16 апреля, потенциально может оказать негативное воздействие на российский рубль. Тем не менее участники рынка пока не отреагировали на эти потенциальные риски соответствующим образом. Об этом сообщил начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергей Селютин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что правительство в скором времени определит параметры возвращения данного механизма. Участники рынка допускают, что уже в мае Центробанк может возобновить операции по покупке иностранной валюты в соответствии с бюджетным правилом.

