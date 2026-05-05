Россияне стали активнее приобретать автомобили и недвижимость, принадлежащие банкам

Главные причины — интерес к подержанным автомобилям и вторичному жилью из-за более низкой цены, а также возможность совершить сделку напрямую без дополнительных расходов на посредников.

Наибольший рост отмечен в сегменте авто. В первом квартале 2026 года количество сделок по продаже машин в сервисе «КомиссиON» увеличилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объём продаж — в 3,5 раза. Средняя стоимость реализованного залогового автомобиля составила 943 тыс. рублей, что на 12% выше, чем в первом квартале 2025 года.

В сегменте недвижимости динамика скромнее: число сделок выросло на 50%, объём продаж — на 44%. При этом, несмотря на увеличение количества объявлений на 60%, число просмотров незначительно снизилось. Средний чек на залоговую недвижимость в первом квартале достиг 5,3 млн рублей, что лишь на 3% выше прошлогоднего показателя.

Руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков пояснил, что клиентам сегодня важно приобрести актив по хорошей цене с минимальными рисками и высокой прозрачностью — именно этим требованиям соответствуют непрофильные банковские активы. Он добавил, что многие используют аукционы как дополнительный инвестиционный инструмент.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на залоговые автомобили за счёт расширения предложения от банков, развития цифровых каналов продаж и удобства клиентского сервиса. В сегменте недвижимости динамика, как ожидается, останется умеренной.

