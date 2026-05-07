Энергетики обновляют сети пригорода за 13 млн

Компания «Россети Новосибирск» направит больше 13,5 млн рублей на обновление сетей в пригороде Новосибирска. Энергетики уже приступили к работам в мае. Обновление затронет несколько населенных пунктов в Новосибирском районе, включая микрорайон «Калиновый» в поселке Степной, НСТ «Тайфун», ДНТ «Лесная дача» и ДНП «Лаки Парк».

В планах — заменить больше 7 км провода на линии 10 кВ на современный с лучшей пропускной способностью и установить более надежные железобетонные опоры. Это повысит качество подачи электроэнергии и снизит риск аварий. Дополнительно на линии уже установили два комплекта индикаторов короткого замыкания. С их помощью при неполадках специалисты быстро найдут точное место повреждения и отправят туда ремонтную бригаду, что сократит время устранения аварии.

Также энергетики расчистят больше 4 гектаров трассы вдоль действующей ЛЭП, чтобы ветки и деревья не падали на провода. Один из участков реконструкции уже готов. Завершить все работы планируется до конца июня 2026 года. На время монтажа оборудования возможны плановые отключения электричества — иначе безопасность персонала обеспечить нельзя. График в компании составляют так, чтобы работы проходили в будни и днём, когда большинство жителей не дома и могут не заметить отключений.

Информацию о плановых отключениях энергетики заранее публикуют на своём сайте в разделе «Работы с отключением электроэнергии». Там можно посмотреть даты и время. Уточнить детали также получится в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирского района, в сельской или районной администрации.