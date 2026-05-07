Энергетики обновляют сети пригорода за 13 млн

Реконструкция повысит качество электроснабжения в нескольких населенных пунктах

Энергетики обновляют сети пригорода за 13 млнКомпания «Россети Новосибирск» направит больше 13,5 млн рублей на обновление сетей в пригороде Новосибирска. Энергетики уже приступили к работам в мае. Обновление затронет несколько населенных пунктов в Новосибирском районе, включая микрорайон «Калиновый» в поселке Степной, НСТ «Тайфун», ДНТ «Лесная дача» и ДНП «Лаки Парк».

В планах — заменить больше 7 км провода на линии 10 кВ на современный с лучшей пропускной способностью и установить более надежные железобетонные опоры. Это повысит качество подачи электроэнергии и снизит риск аварий. Дополнительно на линии уже установили два комплекта индикаторов короткого замыкания. С их помощью при неполадках специалисты быстро найдут точное место повреждения и отправят туда ремонтную бригаду, что сократит время устранения аварии.

Также энергетики расчистят больше 4 гектаров трассы вдоль действующей ЛЭП, чтобы ветки и деревья не падали на провода. Один из участков реконструкции уже готов. Завершить все работы планируется до конца июня 2026 года. На время монтажа оборудования возможны плановые отключения электричества — иначе безопасность персонала обеспечить нельзя. График в компании составляют так, чтобы работы проходили в будни и днём, когда большинство жителей не дома и могут не заметить отключений.

Информацию о плановых отключениях энергетики заранее публикуют на своём сайте в разделе «Работы с отключением электроэнергии». Там можно посмотреть даты и время. Уточнить детали также получится в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирского района, в сельской или районной администрации.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото Максим Богатырев

В майские праздники энергетики будут работать в усиленном режиме

В преддверии длительных выходных, посвященных майским праздникам, компания «Россети Новосибирск» предприняла шаги по усиленному контролю за функционированием электросетевой инфраструктуры региона. Главный инженер Владимир Герасимов на заседании штаба ПАО «Россети» по обеспечению бесперебойного энергоснабжения потребителей представил отчет о готовности энергетиков Новосибирской области к работе в нестандартных условиях предстоящих торжеств.

Особое внимание уделяется мониторингу состояния энергетического оборудования и проверке работоспособности электроустановок. В случае возникновения аварийных ситуаций, для проведения восстановительных работ мобилизованы 202 бригады, включающие 783 специалиста. В их распоряжении находятся 455 единиц техники. Кроме того, для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов предусмотрено 14 мобильных резервных источников питания общей мощностью 2,7 МВт. Весь персонал прошел инструктаж, обеспечен необходимым оборудованием, а готовность спецтехники и систем связи была тщательно проверена.

«Россети Новосибирск» рассказали о профессии на Всероссийской ярмарке вакансий

В середине апреля Новосибирская область и её столица стали площадками для проведения регионального этапа общероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». Это значимое событие, являющееся частью национального проекта «Кадры», собрало более 250 региональных работодателей, среди которых свою кадровую политику представила компания «Россети Новосибирск».

Ярмарка прошла в формате прямой диалог между соискателями и представителями компаний. Участники имели возможность свободно обсуждать рабочие вопросы и проходить экспресс-собеседования, предварительно заполнив анкету. HR-специалисты энергетической компании провели личные встречи с тысячами потенциальных сотрудников.

Новосибирские энергетики усилили контроль за энергообъектами в пожароопасный сезон

По прогнозам экстренных служб, в период с 24 по 27 апреля существует высокая вероятность возгораний на западе области, преимущественно в 8 административных районах. В связи с этим и с целью обеспечения бесперебойного питания потребителей, компания «Россети Новосибирск» усиливает меры по обеспечению пожарной безопасности на электросетевых объектах.

К началу пожароопасного периода в компании был реализован комплекс подготовительных мероприятий, включая проверки состояния подстанций и линий электропередачи (ЛЭП), работоспособности систем оповещения и сигнализации, проведение инструктажей и учений для персонала, а также проверку наличия и исправности противопожарного оборудования и инвентаря.

Новосибирские энергетики готовят энергообъекты к работе в условиях паводка

«Россети Новосибирск» завершают подготовку своей электросетевой инфраструктуры к сезону весенних паводков, который начался в конце марта. Из-за установившихся в регионе высоких температур наблюдается интенсивное таяние снега, накопленного этой зимой в рекордных объемах. Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, на метеостанции Огурцово под Новосибирском с ноября 2025 по январь 2026 года выпало 140 мм осадков, что стало рекордным показателем с 1900 года.

Для предотвращения затопления энергообъектов и возможных сбоев в работе, энергетики с начала года реализовали множество мер по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод. Специалисты, проанализировав данные за последние три года, определили 739 объектов, находящихся в зонах повышенного риска. Эти участки находятся под особым контролем: проводится фотофиксация во время осмотров, отслеживается уровень рек, угрожающих разливом, и обновляются схемы проезда с учетом возможных водных преград.

Новосибирские энергетики обновили электросети в райцентре Убинское

В административном центре Убинского района Новосибирской области, где проживает свыше пяти тысяч человек, компания «Россети Новосибирск» осуществила масштабное обновление энергетической инфраструктуры. Село Убинское, имеющее стратегическое значение, как логистический и аграрный центр на западе региона, расположено вдоль Транссибирской магистрали и федеральной автомобильной дороги «Иртыш».

Энергетики проложили новые электрические линии протяженностью более 3,3 километра по улицам Мелиораторов, 40 лет Октября и Трудовой. Наряду с этим, были установлены две современные комплектные трансформаторные подстанции, каждая мощностью 160 кВА. Общий объем инвестиций компании в данный проект составил около 16 миллионов рублей.

В Новосибирской области энергетики демонтировали несанкционированные ВОЛС

В поселке Посевная Черепановского района специалисты компании «Россети Новосибирск» демонтировали несанкционированно установленные на энергетических объектах волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Ранее было установлено, что десятки опор линий электропередачи (ЛЭП) использовались для размещения телекоммуникационного оборудования без соответствующего разрешения.

Устранение незаконных линий связи позволило возобновить полноценное техническое обслуживание ЛЭП. Это, в свою очередь, снизило риски для надежности электроснабжения жителей поселка и предотвратило возможные повреждения линий электропередачи.

