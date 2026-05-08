Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Новосибирск — третий по величине город России и крупнейший центр Сибирского федерального округа. В 2025-2026 году рынок недвижимости региона переживает сложный период. Отмена массовой льготной ипотеки, высокая ключевая ставка ЦБ и рост себестоимости строительства создали новую реальность, в которой девелоперам приходится пересматривать стратегии. Александр Калинин, директор по развитию бизнеса Smartis проанализировал, как новосибирские застройщики работают с большими данными.

Что происходит на рынке недвижимости Новосибирска

— По итогам 2025 года, средняя стоимость квадратного метра на новосибирском рынке недвижимости выросла на 9,3% на первичном и на 4,2% на вторичном. На 27% сократился объем ввода жилья в эксплуатацию (1,1 млн м2 ). Продажи новостроек упали более чем на 64%.

Участники рынка отмечают, что чувствительность аудитории к цене возрастает, люди обращают пристальное внимание на характеристики жилья. Это особенно заметно в самом массовом сегменте — комфорт-классе.

Давление на застройщиков усиливается. Девелоперы становятся более гибкими в ценовой политике, используют акции, рассрочки, чтобы привлечь покупателей и компенсировать спад ипотечного спроса, поддержать активность на рынке. Пересматривают маркетинговые стратегии, потому что в условиях турбулентного рынка сталкиваются с серьезными вызовами:

Стоимость привлечения клиента растет. Количество потенциальных покупателей сокращается, конкуренция застройщиков за клиента усиливается.

Покупатели стали более избирательными. Тщательнее выбирают объекты, изучают характеристики, сравнивают предложения. Это требует от застройщиков глубокого понимания потребностей аудитории: что влияет на решение о покупке, на каком этапе воронки теряются клиенты и т.д.

Длинный цикл сделки усложняет атрибуцию. В недвижимости между первым касанием с рекламой и покупкой квартиры могу пройти месяцы. За это время клиент взаимодействует с десятками объявлений застройщика, посещает сайт, звонит в отдел продаж, приходит на просмотр.

Большое количество каналов требует системного подхода. Современный застройщик использует десятки рекламных каналов: от контекстной рекламы и классифайдов до SMM и наружной рекламы. Данные об эффективности каждого канала находятся в разных системах — рекламных кабинетах, CRM, колл-трекинге.

Поэтому изучение пути клиента и понимание его потребностей выходят на первый план. Если новосибирский застройщик знает, как канал повлиял на покупателя на пути к сделке, какие объявления он просматривал, какие параметры квартир его интересовали, он может точечно работать с аудиторией.

Как технологии сегодня помогают девелоперам работать с данными

Культура data-driven — это принятие решений на основе реальных данных. В ее основе лежат несколько принципов:

Объективность. Решения принимаются по конкретным цифрам и метрикам.

Измеримость. Каждое действие покупателя фиксируется, от просмотра баннера до подписания договора.

Гибкость. Полные данные позволяют делать выводы и вносить изменения в маркетинговую стратегию в короткие сроки.

Управляемость. Полные данные дают возможность выявлять закономерности, находить инсайты и тренды.

Какие инструменты сегодня используют девелоперы

Сквозная аналитика

Объединяет информацию из всех источников: рекламных кабинетов, CRM-системы, колл-трекинга, веб-аналитики в единое окно. И решает проблему низкого матчинга — процента сделок с установленным источником.

Если матчинг на уровне 50%, значит половина сделок остается «в слепой зоне» — непонятно, какие каналы их привели. Чтобы правильно оценивать эффективность рекламных источников, нужно повысить матчинг до 75%.

Post-view аналитика

Покупатель может увидеть баннер застройщика на площадке, добавить объект на классифайде, а через несколько месяцев совершить сделку. Связать эти события стандартными методами атрибуции невозможно.

Post-view фиксирует просмотр рекламы как отправную точку и отслеживает все последующие действия клиента, даже если они произошли через недели или месяцы. Это позволяет понять реальный вклад охватных размещений в продажи.

Аналитика мобильного трафика

На март 2026 года доля пользователей, которые выбирают недвижимость со смартфона, составляет 76%. Но проблема в том, что в мобильных приложениях отсутствуют привычные инструменты трекинга — cookies, пиксели. Это создает «слепую зону» для застройщика.

Проблему решают прямые интеграции с классифайдами. Например, post-view аналитика позволяет отслеживать действия пользователей в мобильных приложениях «Авито», «ЦИАН», «Яндекс Недвижимости». Застройщик видит, кто просмотрел объявление в приложении, добавил объект в избранное, а затем совершил целевое действие.

Когортный анализ

Сегодня важно классифицировать клиентов по различным параметрам и отслеживать их поведение в динамике. Например, выделить когорту пользователей, которые обратились после просмотра медийной рекламы в первом квартале, и выяснить, сколько из них заключили сделку во втором или третьем. Это дает возможность планировать запуск рекламы и понимать, через какое время кампания принесёт прибыль.

Антифрод

Помогает выявлять фейковые обращения, исключать их из аналитики и отключать каналы, приводящие фрод (накрученные посещения, боты) — на них застройщики тратят до 35% маркетингового бюджета.

Что ждет новосибирских застройщиков в 2026 году

В ближайшие годы трансформация рынка недвижимости Новосибирска будет только усиливаться, как и подход новосибирских девелоперов к продажам. Мы выделяем несколько трендов:

Дальнейшая цифровизация и автоматизация. Ручная обработка данных, разрозненные системы и субъективные оценки на основе предположений уже в прошлом. Спрос на системы сквозной аналитики, инструменты оптимизации и другие высокотехнологичные решения продолжит расти.

Переход к персонализированному цифровому взаимодействию с покупателем. Благодаря построению маркетинга на данных застройщик понимает, какие объекты интересовали клиента, какие параметры для него важны, на каком этапе воронки он находится, и предлагает релевантное решение. ИИ будет помогать быстрее оценивать ситуацию и формировать персонализированные предложения, что позволит девелоперу повысить качество взаимодействия с покупателем.

Фокус на измеримой эффективности маркетинга. В условиях высокой ключевой ставки и роста стоимости привлечения каждый рубль маркетингового бюджета должен работать. Новосибирские застройщики будут отказываться от размытых метрик вроде «охватов» и «показов» в пользу конкретных показателей — доли рекламных расходов, окупаемости каналов.

Импортозамещение технологий достигнет зрелости. Российский рынок больше не зависит от западных платформ и решений. Отечественные системы аналитики активно развиваются и адаптируются под потребности локального рынка. Это создает основу для стабильной и безопасной работы застройщиков с данными.

Культура применения больших данных в маркетинге активно развивается в России, и новосибирский рынок недвижимости не исключение. Ее амбассадорами становятся крупнейшие застройщики региона, которые хотят ориентироваться на точные и достоверные данные, а не на гипотезы.

Переход к такой культуре — ответ на реальные вызовы рынка. Девелоперы, которые сегодня выстраивают маркетинг вокруг реальных данных, формируют фундамент для устойчивого развития бизнеса.

Александр Калинин, директор по развитию бизнеса Smartis. Эксперт по аналитическим продуктам и работе с данными на рынке недвижимости. Четырнадцать лет в digital-маркетинге, десять из которых на руководящих позициях.

Материал предоставлен экспертом.