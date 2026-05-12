Вирусолог Нетесов оценил угрозу хантавируса для Новосибирска

В мировых новостях активно обсуждается вспышка хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. По информации, поступающей из открытых источников, на судне зафиксированы летальные случаи, ещё несколько человек заразились опасной инфекцией. Особую тревогу у властей Калифорнии вызывают более двадцати пассажиров, которые покинули борт на берегу и до сих пор не вышли на связь. Эта ситуация породила волну беспокойства по всему миру, однако новосибирские эксперты призывают не преувеличивать угрозу.

Академик РАН, вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов назвал панику вокруг завоза южноамериканского штамма хантавируса (типа Андес) беспочвенной.

— Этот вирус передаётся от человека к человеку только при очень близком контакте — менее метра, когда больной чихает или кашляет, — а корабль, о котором идёт речь, находится от Новосибирска на расстоянии более 9 тысяч километров. Как мы знаем из интернета, российских туристов на лайнере нет, есть лишь один член команды, но и его не посадят в самолёт до России без стопроцентной гарантии его здоровья или без специальных мер биобезопасности. Так что вероятность появления этого вируса в Новосибирске или вообще в России практически равна прилёту инопланетян, то есть нулевая, — заявил в беседе с корреспондентом Infopro54 Сергей Нетесов.

При этом вирусолог обратил внимание на другую, гораздо более реальную проблему, с которой практически каждый день сталкиваются жители региона.

— У меня сегодня обычная процедура поиска нужной публикации в интернет, которая раньше занимала полчаса, отняла три часа, так как постоянно прерывалось подключение к интернет. Вот настоящая проблема. Перебои со связью мешают и студентам, и учёным, снижают производительность труда. Потому писать и говорить надо о реальных проблемах, а не о гипотетической угрозе с другого континента, — резюмировал Сергей Нетесов.

Тем временем в Роспотребнадзоре официально заявили, что хантавирусные инфекции представляют собой давно и хорошо изученную группу природно-очаговых инфекций. В ведомстве также подчеркнули, что южноамериканский штамм не опасен для россиян, а вероятность его появления на территории страны остаётся крайне низкой.

