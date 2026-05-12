Новый глава новосибирского Минсельхоза рассказал, как изменит работу ведомства

Установки нового министра

Новый министр сельского хозяйства Новосибирской области, назначенный в конце апреля, Андрей Михайлов назвал ключевые направления реформирования работы ведомства. Об этом он сообщил на заседании профильного комитета регионального парламента.

В частности, по словам Михайлова, планируется полностью изменить подход к предоставлению господдержки аграриям.

— Я ставлю задачу перед коллегами Минсельхоза — распределять господдержку с января, до начала весенне-полевых работ. Практика возврата средств в федеральный бюджет, которые мы не успели освоить, совершенно неправильная. Мы изучим работу коллег из Алтайского края, где по-другому подходят к распределению субсидий, и где нет таких проблем, как у нас, — подчеркнул Михайлов.

По его словам, информация о господдержке будет доводиться до каждого фермера и предприятия.

— У нас 48 видов господдержки, на 2026 год на эти цели запланированы 3,4 млрд рублей: 960 млн — федеральные и 2,4 млрд — областные. Нам важно не просто раздать деньги, но и чтобы поддержка приносила результат, — заявил министр.

Он отметил, что работа ведомства изменится.

В нем появится отраслевой блок и заместитель, отвечающий за все отрасли. Он должен чувствовать потребности отраслей, понимать результат, который должен получиться от господдержки и отслеживать его достижение.

Экономический блок будет заниматься сбором и анализом информации и отчетов, в том числе статистики об эффективности мер господдержки, собирать предложения по их корректировке.

Третий блок — комплексное развитие сельских территорий. Этот блок каждый день будет работать в теме, где большое количество финансовых средств, мероприятий и огромная ответственность.

Четвертый блок — ветеринария, который необходимо усиливать через различные подходы, механизмы.

— Нужно обновлять материальную базу: менять автомобили, приобретать оборудование в лаборатории, решать вопрос с кадрами, нормализацией работы с вакцинацией, — перечислил Андрей Михайлов.

Рекомендации депутатов

Депутаты заявили, что обозначенных новым министром шагов для реформирования работы Минсельхоза недостаточно.

Председатель комитета по АПК Денис Субботин уверен, что ведомство должно наладить работу с муниципалами.

— Я знаю многих глав, которые переживают за сложившуюся ситуацию и готовы помогать. Отговорки о том, что «у нас плохие муниципалитеты», мы больше не хотим слышать. Наладьте работу, это наши люди, они должны быть вашими помощниками, в том числе на земле, — подчеркнул Субботин.

Депутат Александр Тепляков также заявил, что в последние годы аграрии полностью потеряли внутриотраслевое взаимодействие.

— Сейчас «захлебывается» Минсельхоз РФ, собирая данные. Субсидии по зерну пришли, было много заявок, но связь с районами, где нужно было собрать весь этот блок, весь спектр заявок, оказалась потеряна. Сельхозпроизводители не ходят в Минсельхоз, так как некому задавать вопросы. У глав администраций в перечне итогов работы нет сельскохозяйственного блока. Может, настала пора принять, что в районах ухудшается ситуация с кадрами, создать бюджетное учреждение и централизованно управлять этими процессами? — предложил Тепляков.

Он обратил внимание еще на одну проблему, актуальность которой в регионе нарастает.

— В сельское хозяйство приходят новые «эффективные» собственники. В итоге в Венгеровском районе из 8000 поголовья КРС остались около 3000 или даже меньше. Сейчас нам никто не дает актуальные данные. Эта ситуация тоже требует тщательного контроля, — уверен депутат.

Очень жестко парламентарии, многие из которых сами работают в аграрном секторе, прошлись по существующим мерам господдержки.

Александр Тепляков напомнил, что в 2026 году, когда принимался первый закон, в области были всего 12 мер поддержки АПК, сейчас — почти 50, а количество сельхозпроизводителей за эти годы стало кратно меньше. Многие фермеры и хозяйства перестали заниматься животноводством. Чтобы остановить этот процесс, нужно находить актуальные меры поддержки отрасли.

Константин Терещенко заявил, что система распределения средств, которая сейчас существует в рамках предоставления мер господдержки, несправедливая.

— Причины этого разные: неинформированность сельхозтоваропроизводителя, отсутствие интернета — то есть технические сбои, по которым аграрии не успевают оперативно подать заявку и оказываются в конце очереди. Систему нужно менять, — заявил он.

Депутат Андрей Биль предложил провести инвентаризацию сельского хозяйства региона, чтобы в принципе понять, «для кого и что мы производим», куда идут поставки продукции и что от этого получает регион.

— Вот это задача Министерства сельского хозяйства, а распределение господдержки — это от лукавого. Минсельхозу здесь по большому счету не место, — заявил он.

Отвечая на предложения депутатов, Андрей Михайлов отметил, что в течение месяца все рекомендации будут проанализированы и проработаны ведомством, а по итогам он выйдет с подробным докладом о том, какую работу и как будет вести министерство.

