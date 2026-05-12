Банк Уралсиб стал партнером форума «Золото Дальнего Востока: стратегии устойчивого развития»

Банк Уралсиб выступил финансовым партнером ежегодного горного форума-выставки «Золото Дальнего Востока: стратегии устойчивого развития», посвященного разведке и добыче золота и других твердых полезных ископаемых на Дальнем Востоке
Форум объединил представителей финансовых и бизнес-структур, инвесторов иБанк Уралсиб стал партнером форума «Золото Дальнего Востока: стратегии устойчивого развития» поставщиков инженерно-технологических решений, а также представителей органов государственной власти.
Участие в его работе приняло руководство Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), министры природных ресурсов Магаданской области и Хабаровского края, представители крупнейших компаний-золотодобытчиков и переработчиков драгметаллов.
Одной из ключевых задач этого мероприятия являлось формирование комплексной среднесрочной стратегии развития золотодобывающего сектора Дальнего Востока – с учетом реальной специфики минерально-сырьевой базы и условий работы на данной территории. Участники форума обсудили инвестиционную привлекательность региона, его инфраструктурные, логистические и климатические особенности, социально-экономические приоритеты, а также нормативно-правовые и экологические требования.
В работе форума приняли активное участие эксперты профильного подразделения Уралсиба. В частности, исполнительный директор Департамента операций с драгоценными металлами Андрей Васильев рассказал о текущем состоянии рынка драгоценных металлов, обратив особое внимание на рыночные тренды, действующие в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Исполнительный директор Департамента операций с драгоценными металлами Блока инвестиционно-банковского обслуживания Ольга Аникейчик приняла участие в сессии, посвященной оценке проектов и возможности привлечения финансирования в юниорный сегмент (геологоразведка и поиск новых месторождений, которыми, как правило, занимаются небольшие компании) и МСП.  В ходе оживленной дискуссии эксперт отметила высокий потенциал Магаданской области по этому направлению.
Дальний Восток является для Уралсиба стратегически значимым федеральным округом – в рамках расширения присутствия в регионе Банк открыл в Магадане удаленную точку обслуживания. Инициатива позволит упростить доступ к финансовым продуктам и выстроить более плотное взаимодействие с клиентами, добывающими золото на Дальнем Востоке, включая Колыму и Чукотку.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

