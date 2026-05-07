Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес ПроБизнес

Александр Митяев: Техническая база сайтов в России остается слабой

Дата:

Только 15% онлайн-ресурсов прошли этап «выколи глаз» и удобны для использования

Директор ООО «ИТ сфера» Александр Митяев назвал ключевые ошибки, которые сегодня выявляются при аудите сайтов российских компаний. По словам эксперта, с начала 2026 года он проанализировал более 60 сайтов. Большая часть принадлежит новосибирским предпринимателям.

Техническая часть и законодательство для сайтов в РФ

Александр Митяев, директор ООО «ИТ Сфера»
Автор фото Валентина Борновалова.

— Это направление оказалось самым проблемным. Почти в 90% аудитов выявлены критические или значительные технические ошибки, — отмечает Митяев.

Основные технические ошибки:

  • Неправильная работа с www. Редирект с www на без-www (или наоборот) не настроен в большинстве случаев (более 70% сайтов). Это приводит к расщеплению ссылочного веса и ухудшению индексации.
  • Проблемы с метатэгами (Title, Description, H1–H6): однотипные, отсутствуют или игнорируются. Влияет на поисковую выдачу напрямую.
  • Ошибка 404: часто выдается код 200, страница 404 не оформлена или ведет на тестовые разделы.
  • Отсутствие или некорректная работа систем аналитики («Яндекс.Метрика» и др.) — это серьезная ошибка, так как без нее невозможно оценивать эффективность.
  • Размер главной страницы превышает норму (4–8 МБ) из-за неоптимизированных изображений, шрифтов и скриптов.
  • Отсутствие sitemap, robots.txt, микроразметки — регулярно встречается.

Законодательство РФ (особенно актуально с 2025–2026 годов):

  • Нарушения 420-ФЗ (сбор cookie файлов приравнен к обработке ПДн) — выявлены почти в половине случаев — 45%.
  • Отсутствие согласий на обработку данных, неубранные счетчики без уведомлений.
  • Игнорирование требований к маркировке рекламы (в ряде случаев).

Техническая база сайтов в РФ остается слабой. Даже «хорошие» сайты имеют недочеты с редиректами, метатэгами и аналитикой. Законодательная составляющая у многих бизнесов все еще не приведена в порядок, — констатировал эксперт.

Удобство сайта

По оценке Александра Митяева, массовый характер носят проблемы юзабилити (удобства использования), особенно на мобильных версиях — 65%.

Типичные недостатки:

  • Меню, корзина, контакты не закреплены при прокрутке — более чем на 60% сайтов.
  • Низкая контрастность текста и элементов: сложно читать, особенно людям с ослабленным зрением.
  • Мобильная версия страдает сильнее всего: наезды меню на заголовки, «каша-мала» в компоновке, некликабельные элементы.
  • Отсутствие живого контента: фото нереальные, отзывы непроверяемые или отсутствуют, кейсы не показаны.
  • Усложненные формы заказа, скрытые корзины, неочевидные УТП.
  • «Слепота» оформления: избыточные отступы, странные шрифты, нерабочие ссылки в меню.

— Есть сайты, где юзабилити на хорошем уровне, но таких менее 15% от общего числа проверенных. Они уже прошли этап «выколи глаз», — рассуждает эксперт.

В целом, удобство сайтов в РФ остается проблемой среднего и малого бизнеса. Наиболее частые жалобы — на незакрепленные элементы, плохую мобильную адаптацию и слабую контрастность.

Векторы роста

Александр Митяев также дал прогноз по направлениям развития корпоративных сайтов. По его оценке, собственникам ресурсов стоит взять в работу следующие рекомендации:

  • Начальная SEO-оптимизация: метатэги, структура, редиректы, скорость загрузки.
  • Работа с ORM — управление репутацией (отзывы на «2ГИС», «Яндекс.Картах», профильных площадках).
  • Конкурентный анализ — отсутствует у >90% проверенных сайтов.
  • Запуск/доработка рекламных решений.

Тем, кто готов к более серьезной работе с онлайн-площадками, следует обратить внимание на следующие шаги:

  • Расширение присутствия в смежных сервисах: соцсети, сервисы «Яндекса» («Маркет», «Карты», «Услуги»).
  • Работа с контентом: добавление кейсов, видео на отечественных хостингах (RuTube, VK Video), реальных фото.
  • Микроразметка — улучшает кликабельность в выдаче и соцсетях.
  • Превращение одностраничных сайтов (лендингов) в многостраничные — для сложных услуг и SEO-потенциала.

— С точки зрения соответствия требованиям законодательства важно привести cookie-политику под 420-ФЗ, а также установить системы аналитики с соблюдением требований к ПДн. На мой взгляд, в перспективе рост возможен даже у проблемных сайтов, если начать с SEO-базы, репутации и конкурентного анализа. Лендинги под одну услугу не решают задачи развития бизнеса, — резюмирует эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские предприниматели назвали актуальные тренды маркетингового рынка. Компаниям приходится приспосабливаться к стремительной перестройке потребительского поведения и бизнес-моделей. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы

Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : Сайты компаний аудит сайта

878
0
0
Предыдущая статья
Новосибирцы раскритиковали благоустройство газонов в городе
Следующая статья
Массовая замена теплосетей: на каких улицах Новосибирска введут дорожные ограничения рассказали энергетики

Арендаторы игнорируют квартиры в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года российский рынок аренды жилья столкнулся с рекордным предложением — 110 тысяч новых объявлений за три месяца. В Новосибирске этот тренд проявился особенно ярко, но привел к неожиданному результату. Вместо привычного удешевления квартиры сдаются дороже соседних городов, а сроки их простоя бьют антирекорды. К таким выводам пришли аналитики ДОМ.РФ.

На 1 апреля 2026 года в Новосибирске насчитывалось 4,9 тысячи актуальных объявлений о долгосрочной аренде. За квартал предложение выросло на 38%, а за год — сразу на 43%. При этом ставки снижаются крайне неохотно. Средняя стоимость аренды составила 36,1 тысячи рублей в месяц. Это всего на 6% меньше, чем три месяца назад, и даже на 1% выше, чем год назад. Например, в Омске аренда подешевела на 11%, а в Красноярске — всего на 1%.

Читать полностью

Мобильная связь пришла в 20 новосибирских дачных посёлков

Компания МТС модернизировала телекоммуникационную инфраструктуру в 20 садовых обществах Новосибирска. Работы провели в дачных посёлках Новосибирского, Искитимского, Мошковского и Коченёвского районов области.

Специалисты увеличили ёмкость сети — способность одновременно обслуживать большое количество абонентов без потери качества. Благодаря этому даже в часы пиковых нагрузок, включая вечера пятницы и выходные дни, пользователи смогут комфортно пользоваться голосовой связью, мобильным интернетом, порталом «Госуслуги» и онлайн-покупками.

Читать полностью

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

Автор: Юлия Данилова

Сооснователь, управляющий партнер консалтинговой компании «Весомо» (ранее — RS Group) Рустам Сатышев проанализировал ситуацию на рынке складской недвижимости и обозначил ключевые тренды на ближайшие два-три года.

— Рост российского рынка коммерческой недвижимости пришелся на 2023-2024 годы, когда была низкая ключевая ставка и высокая деловая активность. Это толкало рынок вверх.

Читать полностью

Соглашения снизили торговые наценки в Новосибирской области на 15,7%

Автор: Оксана Мочалова

Федеральная антимонопольная служба подвела первые итоги действия ценовых соглашений между властями, производителями и торговыми сетями. Как показал анализ ведомства, Новосибирская область вошла в число регионов, где такой механизм дал наиболее заметный результат.

Средний размер торговой наценки в 13 регионах, предоставивших данные, снизился на 8,6%. В Новосибирской области падение оказалось почти вдвое больше — 15,7%. Выше показатель только в Ивановской области, где наценки сократились на 20%. Для сравнения: в Орловской области — 13,3%, в Магаданской — 11,7%, в Карачаево-Черкесской Республике — 8,8%.

Читать полностью

В Новосибирске банкротят семь компаний за долги более 1 миллиарда рублей

Автор: Мария Гарифуллина

За прошедший год в Арбитражный суд Новосибирской области поступило семь заявлений о банкротстве юридических лиц с суммой требований, превышающей 1 миллиард рублей. Данные о «миллиардных» банкротных делах суд предоставил Infopro54.

Всего в 2025 году Арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению 15 663 заявления о банкротстве. При этом дела с суммой требований до 10 миллионов рублей исчисляются в регионе тысячами. В категории от 10 до 100 миллионов рублей зафиксировано 446 дел, а в диапазоне от 100 миллионов до 1 миллиарда — 41 дело. Свыше 1 миллиарда — семь дел, и это 0,045% от общего количества поступивших заявлений о несостоятельности.

Читать полностью

Найти подвох на экране: новосибирский педагог рассказал, как в кино нарушают законы физики

Автор: Юлия Данилова

В мае 2026 года нас ждут громкие кинопремьеры, в том числе брутальный «Мортал Комбат 2» (18+), «Грязные деньги» (18+) отвязного Гая Ричи, космические «Мандалорец и Грогу» (18+). Мы увидим массу спецэффектов, в том числе, нарушающих законы физики. Старший преподаватель кафедры физики, техники и технологического образования НГПУ Алексей Стремилов рассказывает, как эффектные сцены выглядели бы в реальности.

— Кино — это искусство, где зрелищность часто важнее научной достоверности. Чтобы сделать сюжет захватывающим, режиссёры и сценаристы нередко пренебрегают законами физики. Погоня за визуальными образами может приводить к потерям реалистичности, часто к очень грубым, — сообщает физик.

Читать полностью
Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Недвижимость Общество

Арендаторы игнорируют квартиры в Новосибирске

Общество

Агроном назвал оптимальные сроки посадки картофеля в Новосибирской области

Телекоммуникации

Мобильная связь пришла в 20 новосибирских дачных посёлков

Актуальный разговор Бизнес Недвижимость

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

Бизнес Общество

Соглашения снизили торговые наценки в Новосибирской области на 15,7%

Общество

Массовая замена теплосетей: на каких улицах Новосибирска введут дорожные ограничения рассказали энергетики

Бизнес ПроБизнес

Александр Митяев: Техническая база сайтов в России остается слабой

Бизнес Финансы

В Новосибирске банкротят семь компаний за долги более 1 миллиарда рублей

Общество

От немецкого лакея до простого дворника: ФСБ частично рассекретила дело нацистского старосты, сбежавшего в Сибирь

Бизнес Общество

Найти подвох на экране: новосибирский педагог рассказал, как в кино нарушают законы физики

Авто

На авторынке Новосибирска резко выросло количество предложений российских компаний

Бизнес Недвижимость Промышленность

Склады формата «лайт индастриал» набирают обороты в Новосибирске

Культура Общество

Новосибирский актер Константин Телегин получил звание заслуженного артиста России

Бизнес Экономика

Список самых крупных налогоплательщиков Новосибирской области обновил Минфин

Общество

Удвоить штрафы российским авиаперевозчикам за овербукинг предложили в Госдуме

Власть

В Новосибирской области благоустроят 116 объектов по нацпроекту

Власть Общество

В регионах Сибири подтоплено более 800 приусадебных участков

Бизнес Недвижимость

Цены на новостройки в Новосибирске взлетели почти на 10%

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Культура Общество Прямым текстом

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности