Александр Митяев: Техническая база сайтов в России остается слабой

Директор ООО «ИТ сфера» Александр Митяев назвал ключевые ошибки, которые сегодня выявляются при аудите сайтов российских компаний. По словам эксперта, с начала 2026 года он проанализировал более 60 сайтов. Большая часть принадлежит новосибирским предпринимателям.

Техническая часть и законодательство для сайтов в РФ

— Это направление оказалось самым проблемным. Почти в 90% аудитов выявлены критические или значительные технические ошибки, — отмечает Митяев.

Основные технические ошибки:

Неправильная работа с www. Редирект с www на без-www (или наоборот) не настроен в большинстве случаев (более 70% сайтов). Это приводит к расщеплению ссылочного веса и ухудшению индексации.

Проблемы с метатэгами (Title, Description, H1–H6): однотипные, отсутствуют или игнорируются. Влияет на поисковую выдачу напрямую.

Ошибка 404: часто выдается код 200, страница 404 не оформлена или ведет на тестовые разделы.

Отсутствие или некорректная работа систем аналитики («Яндекс.Метрика» и др.) — это серьезная ошибка, так как без нее невозможно оценивать эффективность.

Размер главной страницы превышает норму (4–8 МБ) из-за неоптимизированных изображений, шрифтов и скриптов.

Отсутствие sitemap, robots.txt, микроразметки — регулярно встречается.

Законодательство РФ (особенно актуально с 2025–2026 годов):

Нарушения 420-ФЗ (сбор cookie файлов приравнен к обработке ПДн) — выявлены почти в половине случаев — 45%.

Отсутствие согласий на обработку данных, неубранные счетчики без уведомлений.

Игнорирование требований к маркировке рекламы (в ряде случаев).

— Техническая база сайтов в РФ остается слабой. Даже «хорошие» сайты имеют недочеты с редиректами, метатэгами и аналитикой. Законодательная составляющая у многих бизнесов все еще не приведена в порядок, — констатировал эксперт.

Удобство сайта

По оценке Александра Митяева, массовый характер носят проблемы юзабилити (удобства использования), особенно на мобильных версиях — 65%.

Типичные недостатки:

Меню, корзина, контакты не закреплены при прокрутке — более чем на 60% сайтов.

Низкая контрастность текста и элементов: сложно читать, особенно людям с ослабленным зрением.

Мобильная версия страдает сильнее всего: наезды меню на заголовки, «каша-мала» в компоновке, некликабельные элементы.

Отсутствие живого контента: фото нереальные, отзывы непроверяемые или отсутствуют, кейсы не показаны.

Усложненные формы заказа, скрытые корзины, неочевидные УТП.

«Слепота» оформления: избыточные отступы, странные шрифты, нерабочие ссылки в меню.

— Есть сайты, где юзабилити на хорошем уровне, но таких менее 15% от общего числа проверенных. Они уже прошли этап «выколи глаз», — рассуждает эксперт.

В целом, удобство сайтов в РФ остается проблемой среднего и малого бизнеса. Наиболее частые жалобы — на незакрепленные элементы, плохую мобильную адаптацию и слабую контрастность.

Векторы роста

Александр Митяев также дал прогноз по направлениям развития корпоративных сайтов. По его оценке, собственникам ресурсов стоит взять в работу следующие рекомендации:

Начальная SEO-оптимизация: метатэги, структура, редиректы, скорость загрузки.

Работа с ORM — управление репутацией (отзывы на «2ГИС», «Яндекс.Картах», профильных площадках).

Конкурентный анализ — отсутствует у >90% проверенных сайтов.

Запуск/доработка рекламных решений.

Тем, кто готов к более серьезной работе с онлайн-площадками, следует обратить внимание на следующие шаги:

Расширение присутствия в смежных сервисах: соцсети, сервисы «Яндекса» («Маркет», «Карты», «Услуги»).

Работа с контентом: добавление кейсов, видео на отечественных хостингах (RuTube, VK Video), реальных фото.

Микроразметка — улучшает кликабельность в выдаче и соцсетях.

Превращение одностраничных сайтов (лендингов) в многостраничные — для сложных услуг и SEO-потенциала.

— С точки зрения соответствия требованиям законодательства важно привести cookie-политику под 420-ФЗ, а также установить системы аналитики с соблюдением требований к ПДн. На мой взгляд, в перспективе рост возможен даже у проблемных сайтов, если начать с SEO-базы, репутации и конкурентного анализа. Лендинги под одну услугу не решают задачи развития бизнеса, — резюмирует эксперт.

