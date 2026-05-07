Александр Митяев: Техническая база сайтов в России остается слабой

Директор ООО «ИТ сфера» Александр Митяев назвал ключевые ошибки, которые сегодня выявляются при аудите сайтов российских компаний. По словам эксперта, с начала 2026 года он проанализировал более 60 сайтов. Большая часть принадлежит новосибирским предпринимателям.
Техническая часть и законодательство для сайтов в РФ
— Это направление оказалось самым проблемным. Почти в 90% аудитов выявлены критические или значительные технические ошибки, — отмечает Митяев.
Основные технические ошибки:
- Неправильная работа с www. Редирект с www на без-www (или наоборот) не настроен в большинстве случаев (более 70% сайтов). Это приводит к расщеплению ссылочного веса и ухудшению индексации.
- Проблемы с метатэгами (Title, Description, H1–H6): однотипные, отсутствуют или игнорируются. Влияет на поисковую выдачу напрямую.
- Ошибка 404: часто выдается код 200, страница 404 не оформлена или ведет на тестовые разделы.
- Отсутствие или некорректная работа систем аналитики («Яндекс.Метрика» и др.) — это серьезная ошибка, так как без нее невозможно оценивать эффективность.
- Размер главной страницы превышает норму (4–8 МБ) из-за неоптимизированных изображений, шрифтов и скриптов.
- Отсутствие sitemap, robots.txt, микроразметки — регулярно встречается.
Законодательство РФ (особенно актуально с 2025–2026 годов):
- Нарушения 420-ФЗ (сбор cookie файлов приравнен к обработке ПДн) — выявлены почти в половине случаев — 45%.
- Отсутствие согласий на обработку данных, неубранные счетчики без уведомлений.
- Игнорирование требований к маркировке рекламы (в ряде случаев).
— Техническая база сайтов в РФ остается слабой. Даже «хорошие» сайты имеют недочеты с редиректами, метатэгами и аналитикой. Законодательная составляющая у многих бизнесов все еще не приведена в порядок, — констатировал эксперт.
Удобство сайта
По оценке Александра Митяева, массовый характер носят проблемы юзабилити (удобства использования), особенно на мобильных версиях — 65%.
Типичные недостатки:
- Меню, корзина, контакты не закреплены при прокрутке — более чем на 60% сайтов.
- Низкая контрастность текста и элементов: сложно читать, особенно людям с ослабленным зрением.
- Мобильная версия страдает сильнее всего: наезды меню на заголовки, «каша-мала» в компоновке, некликабельные элементы.
- Отсутствие живого контента: фото нереальные, отзывы непроверяемые или отсутствуют, кейсы не показаны.
- Усложненные формы заказа, скрытые корзины, неочевидные УТП.
- «Слепота» оформления: избыточные отступы, странные шрифты, нерабочие ссылки в меню.
— Есть сайты, где юзабилити на хорошем уровне, но таких менее 15% от общего числа проверенных. Они уже прошли этап «выколи глаз», — рассуждает эксперт.
В целом, удобство сайтов в РФ остается проблемой среднего и малого бизнеса. Наиболее частые жалобы — на незакрепленные элементы, плохую мобильную адаптацию и слабую контрастность.
Векторы роста
Александр Митяев также дал прогноз по направлениям развития корпоративных сайтов. По его оценке, собственникам ресурсов стоит взять в работу следующие рекомендации:
- Начальная SEO-оптимизация: метатэги, структура, редиректы, скорость загрузки.
- Работа с ORM — управление репутацией (отзывы на «2ГИС», «Яндекс.Картах», профильных площадках).
- Конкурентный анализ — отсутствует у >90% проверенных сайтов.
- Запуск/доработка рекламных решений.
Тем, кто готов к более серьезной работе с онлайн-площадками, следует обратить внимание на следующие шаги:
- Расширение присутствия в смежных сервисах: соцсети, сервисы «Яндекса» («Маркет», «Карты», «Услуги»).
- Работа с контентом: добавление кейсов, видео на отечественных хостингах (RuTube, VK Video), реальных фото.
- Микроразметка — улучшает кликабельность в выдаче и соцсетях.
- Превращение одностраничных сайтов (лендингов) в многостраничные — для сложных услуг и SEO-потенциала.
— С точки зрения соответствия требованиям законодательства важно привести cookie-политику под 420-ФЗ, а также установить системы аналитики с соблюдением требований к ПДн. На мой взгляд, в перспективе рост возможен даже у проблемных сайтов, если начать с SEO-базы, репутации и конкурентного анализа. Лендинги под одну услугу не решают задачи развития бизнеса, — резюмирует эксперт.
