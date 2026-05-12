Сбережения влияют на психологическое состояние опрошенных россиян

Почти три четверти респондентов (73%) связывают эмоциональную стабильность с наличием финансовой подушки безопасности, показал опрос, проведённый ВТБ

Ещё 64% назвали ключевым фактором отсутствие долгов. Лишь 3% сообщили, что их ментальное здоровье не зависит от финансов.

Основным триггером беспокойства становится приближение сроков обязательных платежей. В такие периоды около половины участников начинают искать дополнительный заработок. 23% опрошенных ежедневно контролируют баланс в мобильном приложении.

Для 50% респондентов накопления — страховка на случай непредвиденных ситуаций. Классическую подушку в размере 3–6 зарплат считают достаточной 40% опрошенных, а 37% чувствуют комфорт только при сумме сбережений от годового дохода и выше. 20% достаточно одного месячного заработка для решения мелких бытовых проблем.

Процесс сбережения тоже работает как психотерапия: 33% участников успокаивает сам факт перевода денег на накопительный счёт, 27% — просмотр начисленных процентов, 20% — активация кэшбэка. Половина респондентов заглядывает в банковское приложение 1–2 раза в неделю, 21% — ежедневно.

Отсутствие накоплений влияет на поведение: треть опрошенных признались, что становятся зависимыми от обстоятельств, соглашаются на нелюбимую работу, боятся менять жизнь. 24% респондентов, напротив, это мотивирует больше зарабатывать, 16% становятся импульсивными в покупках на маркетплейсах.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин прокомментировал:

«Финансовая устойчивость становится неотъемлемой частью ментального здоровья. Вклад или накопительный счёт — это не только прирост капитала, но и доступный ритуал, снижающий уровень тревожности, своего рода вкладотерапия».

Опрос проведён в апреле–мае 2026 года среди 1500 жителей крупных городов в возрасте 18–65 лет. Допускалось несколько вариантов ответа на некоторые вопросы.

Новосибирск попал в список самых опасных регионов для автопутешественников

Автор: Юлия Данилова

Около 3% дорожных аварий по ОСАГО в России фиксируется во время автопутешествий. Новосибирская область оказалась на втором месте в стране, после Москвы и Московской области (22%), по количеству таких аварий — 15%. Об этом сообщила пресс-служба Страхового Дома ВСК. Для сравнения, на третьем месте Санкт-Петурберг (6%). В топ-10 из сибирских регионов также входит Омск (4%).

Страховщики выделили самые безопасные среди популярных туристических направлений:

Читать полностью

Бизнес просит не накрывать Новосибирск сплошным запретом точечной застройки

Автор: Юлия Данилова

Уже второй месяц в девелоперском сообществе активно обсуждается инициатива прокуратуры о введении ограничений на площадь земельного участка, предназначенного под комплексное развитие территории (КРТ). Ожидается, что в мае корректировки будут вынесены на рассмотрение горсовета Новосибирска. Девелоперы – участники круглого стола, организованного Infopro54, практически в один голос предупреждают: инициатива продвигается не вовремя.

Так, депутат регионального парламента Вячеслав Илюхин напомнил, что сегодня весь строительный бизнес России находится в непонятном состоянии.

Читать полностью

В Новосибирске банкротят семь компаний за долги более 1 миллиарда рублей

Автор: Мария Гарифуллина

За прошедший год в Арбитражный суд Новосибирской области поступило семь заявлений о банкротстве юридических лиц с суммой требований, превышающей 1 миллиард рублей. Данные о «миллиардных» банкротных делах суд предоставил Infopro54.

Всего в 2025 году Арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению 15 663 заявления о банкротстве. При этом дела с суммой требований до 10 миллионов рублей исчисляются в регионе тысячами. В категории от 10 до 100 миллионов рублей зафиксировано 446 дел, а в диапазоне от 100 миллионов до 1 миллиарда — 41 дело. Свыше 1 миллиарда — семь дел, и это 0,045% от общего количества поступивших заявлений о несостоятельности.

Читать полностью

Банки стали активнее продавать кредиты новосибирцев коллекторам

Автор: Юлия Данилова

Просроченная задолженность новосибирцев по розничным кредитам по итогам первого квартала 2026 года составила 31,5 млрд рублей. По сравнению с началом года она выросла на 2,2%. Для сравнения, рост по России составил 0,4%.

Наиболее серьезный рост просрочки произошел в январе. После этого она сокращалась в портфелях банков регионов.

Читать полностью

Россияне стали активнее приобретать автомобили и недвижимость, принадлежащие банкам

Главные причины — интерес к подержанным автомобилям и вторичному жилью из-за более низкой цены, а также возможность совершить сделку напрямую без дополнительных расходов на посредников.

Наибольший рост отмечен в сегменте авто. В первом квартале 2026 года количество сделок по продаже машин в сервисе «КомиссиON» увеличилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объём продаж — в 3,5 раза. Средняя стоимость реализованного залогового автомобиля составила 943 тыс. рублей, что на 12% выше, чем в первом квартале 2025 года.

Читать полностью

