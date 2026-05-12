Сбережения влияют на психологическое состояние опрошенных россиян

Ещё 64% назвали ключевым фактором отсутствие долгов. Лишь 3% сообщили, что их ментальное здоровье не зависит от финансов.

Основным триггером беспокойства становится приближение сроков обязательных платежей. В такие периоды около половины участников начинают искать дополнительный заработок. 23% опрошенных ежедневно контролируют баланс в мобильном приложении.

Для 50% респондентов накопления — страховка на случай непредвиденных ситуаций. Классическую подушку в размере 3–6 зарплат считают достаточной 40% опрошенных, а 37% чувствуют комфорт только при сумме сбережений от годового дохода и выше. 20% достаточно одного месячного заработка для решения мелких бытовых проблем.

Процесс сбережения тоже работает как психотерапия: 33% участников успокаивает сам факт перевода денег на накопительный счёт, 27% — просмотр начисленных процентов, 20% — активация кэшбэка. Половина респондентов заглядывает в банковское приложение 1–2 раза в неделю, 21% — ежедневно.

Отсутствие накоплений влияет на поведение: треть опрошенных признались, что становятся зависимыми от обстоятельств, соглашаются на нелюбимую работу, боятся менять жизнь. 24% респондентов, напротив, это мотивирует больше зарабатывать, 16% становятся импульсивными в покупках на маркетплейсах.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин прокомментировал:

«Финансовая устойчивость становится неотъемлемой частью ментального здоровья. Вклад или накопительный счёт — это не только прирост капитала, но и доступный ритуал, снижающий уровень тревожности, своего рода вкладотерапия».

Опрос проведён в апреле–мае 2026 года среди 1500 жителей крупных городов в возрасте 18–65 лет. Допускалось несколько вариантов ответа на некоторые вопросы.

