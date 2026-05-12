Объединить достоинства: в Новосибирске растет интерес к покупке готовых квартир в новостройках

Рост цен на квартиры в новостройках продолжает опережать инфляцию

Так, согласно исследованию «Домклик» и «СберИндекса», цены на новостройки за год выросли на 7,3%.

При этом, по данным аналитиков, все более популярным становится решение о покупке квартиры в сданном доме: разница между ценой на этапе строительства и готовым жильем сократилась до исторического минимума — в среднем 6%, констатируют  аналитики ЦИАН.

Приобретение квартиры в сданном доме   —    это надежное вложение в актив без ожидания его ввода в эксплуатацию. Покупатель может оценить реальную квартиру, инфраструктуру района, вид из окна, благоустройство территории.

— Мы видим рост интереса к квартирам в сданных домах. Это возможность объединить все плюсы первичного и вторичного рынка: приобрести квартиру в новом доме на «новостроечных» условиях и практически сразу же переехать, — отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай».

Экоквартал «На Кедровой»

Одно из достоинств ассортиментной полки ГК «Расцветай» на рынке недвижимости Новосибирска — широкий выбор квартир. Даже в сегменте готового жилья покупателю доступны варианты в разных районах Новосибирска: экоквартал «На Кедровой», кварталы «Сосновый бор», «Расцветай на Зорге», «Сакура Парк», «На Игарской», «Расцветай на Красном», а также в проектах Ленинградской области и Крыму. Есть квартиры с ремонтом, что поможет избежать хлопот с отделкой квартиры и переехать практически в день сделки.

Кварталы «Сосновый бор» и экоквартал «На Кедровой» — проекты в эколокациях, расположенных рядом с  лесным массивом и сочетающих удобство современной инфраструктуры и близость к природе. «Расцветай на Зорге», «Цветной бульвар», «Квартал на Игарской» — кварталы масштабного освоения на левом и правом берегах, где собственная инфраструктура квартала дополняет ценность района. «Сакура Парк», «Расцветай на Красном» — кварталы комфорт-класса в центре Новосибирска, неподалеку от станций метро. «Расцветай на Авиастроителей» — локация  комфортна для проживания семей с детьми. Из-за градообразующего предприятия — авиационного завода имени В. П. Чкалова —  этот район возводился как маленький город внутри Новосибирска, который был обеспечен всей необходимой социальной инфраструктурой. Сейчас Дзержинский район также активно развивается.

«Вилла Маяк»

Жемчужина ассортиментной линейки ГК «Расцветай» — клубный дом «Вилла Маяк»   в Крыму, расположенный у подножия горы Ай-Петри. Отсюда открываются прекрасные виды на море, Воронцовский парк и горные вершины. Закрытая территория, близость крупных транспортных артерий полуострова и перспективы развития локации делают это место удачным для жизни.

— У покупателя есть возможность выбрать не просто квадратные метры, а конкретный вид из окна, этаж и ближайшее окружение, —  рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай». — Квартиры в разных локациях: от зеленых зон до более оживленных мест. С развитой транспортной доступностью. Разнообразные планировки: от компактных студий до семейных «двушек» и «трешек» с продуманной логистикой комнат.

Вся информация о доступных вариантах и планировках представлена на официальном сайте ГК «Расцветай» и в офисах продаж компании.

ГК Расцветай +7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф

 

ООО «СЗ «Расцветай на Красном», ООО «СЗ «Астра», ООО «СЗ «Магнолия», ООО «СЗ «Аквамарин», ООО «СЗ «Вербена», ООО «СЗ «Темпо», ООО СЗ «Антей», ООО «СЗ «Лаванда», «СЗ «Ирис». Проектные декларации: наш.дом.рф   

Застройщик ООО «СЗ «Вилла Маяк». Все дома сданы.

Erid: F7NfYUJCUneTVxGUNHSt

Реклама. Рекламодатель ООО «СЗ «Расцветай на Красном»

Фото предоставлено ГК «Расцветай»

Депутаты затормозили передачу земли под склад стоимостью 11 млрд под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Рядом с федеральной автомобильной трассой «Иртыш» планируется строительство складского комплекса класса А. Инвестор проекта — ООО «Терминал Северо-Запад»— обратился в правительство и Заксобрание области с ходатайством о переводе трех земельных участков общей площадью 53 га из земель сельхозназначения в земли промышленности. Об этом на комитете по АПК регионального парламента сообщил руководитель департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов.

— Площадь складского комплекса составит порядка 150 000 кв. метров. Общий объём инвестиций в проект составляет около 11 млрд. Строительство планируется за счёт собственных и заёмных средств, — отметил чиновник.

Более чем у 43% строительных кранов новосибирских компаний истек срок службы

Автор: Юлия Данилова

В строительных организациях Новосибирской области (без учета субъектов малого предпринимательства) на конец 2025 года было 110 башенных строительных кранов. Из них у 43,6% истек срок службы. Об этом говорится в аналитическом докладе Новосибирскстата. Эксперты ведомства изучили наличие и состояние парка основных строительных машин в строительных компаниях региона.

Еще более серьезный износ у бульдозеров — из 77 единиц техники у 44,2% истек срок службы. Свыше четверти экскаваторов самоходных одноковшовых и автокранов также отработали свой срок.

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Новосибирск — третий по величине город России и крупнейший центр Сибирского федерального округа. В 2025-2026 году рынок недвижимости региона переживает сложный период. Отмена массовой льготной ипотеки, высокая ключевая ставка ЦБ и рост себестоимости строительства создали новую реальность, в которой девелоперам приходится пересматривать стратегии. Александр Калинин, директор по развитию бизнеса Smartis проанализировал, как новосибирские застройщики работают с большими данными.

— По итогам 2025 года, средняя стоимость квадратного метра на новосибирском рынке недвижимости выросла на 9,3% на первичном и на 4,2% на вторичном. На 27% сократился объем ввода жилья в эксплуатацию (1,1 млн м2 ). Продажи новостроек упали более чем на 64%.

Застройщики Новосибирска за квартал ввели на 55% меньше жилья, чем в 2025 году

Автор: Юлия Данилова

Застройщики Новосибирской области в первом квартале 2026 года выполнили работы на 59 млрд рублей, из них на 17 млрд — в марте. Индекс физического объема снизился по сравнению с первым кварталом 2025 года на 26,6%. Причем в марте падение было еще более существенным (к марту 2025 года) — 39,6%, сообщает Новосибирскстат.

За квартал девелоперы региона ввели 4,9 тысяч квартир или почти 400 тысяч кв метров жилья, почти на 55% меньше к уровню 2025 года. В марте ввод составил 101 тысячу кв метров — на 68% меньше, чем в марте прошлого года.

Торговые центры в России просят сертификацию, чтобы снизить риски для бизнеса

Автор: Юлия Данилова

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился в правительство РФ с просьбой поддержать разработку стандартов качественных торговых центров и системы их базовой сертификации, а также закрепить эти нормативы законодательно. По информации «Коммерсанта», документ передан на рассмотрение в Минпромторг РФ.

Участники рынка считают, что выработка стандартов и сертификация позволят снять часть репутационных и регуляторных рисков для ТЦ.

Бизнес просит не накрывать Новосибирск сплошным запретом точечной застройки

Автор: Юлия Данилова

Уже второй месяц в девелоперском сообществе активно обсуждается инициатива прокуратуры о введении ограничений на площадь земельного участка, предназначенного под комплексное развитие территории (КРТ). Ожидается, что в мае корректировки будут вынесены на рассмотрение горсовета Новосибирска. Девелоперы – участники круглого стола, организованного Infopro54, практически в один голос предупреждают: инициатива продвигается не вовремя.

Так, депутат регионального парламента Вячеслав Илюхин напомнил, что сегодня весь строительный бизнес России находится в непонятном состоянии.

