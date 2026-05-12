Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Автор: Артем Рязанов

Дата:

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни возможны осадки в виде снега и дождя

12 мая в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение. О надвигающемся ухудшении погоды жителей региона предупредили через рассылку от РСЧС.

По данным метеорологов, ожидается переменная облачность и небольшие осадки ночью, преимущественно в виде снега. Днем возможны небольшие и местами умеренные осадки, которые могут быть как мокрым снегом, так и дождем. Ветер будет дуть с юго-запада: ночью его скорость составит 7-12 м/с, местами с порывами до 18 м/с; днем ветер усилится до 9-14 м/с, возможны порывы до 23 м/с. Температура ночью будет колебаться от 0 до +5 °С, в некоторых районах опустится до -5 °С. Днем температура поднимется до +4…+9 °С, в отдельных местах до +14 °С.

Из-за порывов ветра, достигающих 23 м/с, сохраняется высокий риск лесных и ландшафтных пожаров, которые могут перекинуться на населенные пункты. Это особенно актуально из-за несанкционированных палов стерни. Наибольшая вероятность возникновения таких ситуаций наблюдается в районах, где риск лесных пожаров оценивается как высокий — 4-го класса.

Жителям рекомендуется избегать деревьев и слабо закреплённых конструкций, так как сильные порывы ветра могут привести к их падению.

Ранее редакция сообщалао том, что в Новосибирской области 11 и 12 мая ожидаются возвратные заморозки и мокрый снег.

Источник фото:  Infopro54, автор: Юлия Данилова

Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : штормовое предупреждение погода

148
0
0
Предыдущая статья
Депутаты затормозили передачу земли под склад стоимостью 11 млрд под Новосибирском

Новосибирск вошел в топ регионов с развитой арендной экономикой

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область вошла в число регионов с наиболее развитой шеринговой культурой (аренда вещей или услуг) — 5 место. Об этом говорится в исследовании, проведенном Институтом экономики Уральского отделения Российской академии наук. В топ-5 также вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Как отметила автор исследования, к. э. н., ведущий научный сотрудник Уральского института управления РАНХиГС Анна Веретенникова, регионы оценивались по пяти сферам: транспорт, краткосрочная аренда жилья, обмен товарами, трудовые ресурсы и финансовые платформы.

Читать полностью

«При желании можно купить велик за 500 тысяч рублей»: в Новосибирске велосипеды подорожали в среднем на 10% за год

Автор: Мария Гарифуллина

Редакция Infopro54 изучила ценники в новосибирских магазинах, опросила участников рынка и выяснила, как изменилась стоимость велосипедов к началу сезона 2026 года. Годовой рост цен в рознице составил в среднем 10%. Официальная статистика при этом демонстрирует более скромную динамику.

Согласно данным Новосибирскстата, в марте прошлого года средняя цена велосипеда составляла 16 801 рубль, а в марте 2026 года — 18 139 рублей. Таким образом, по версии статистического ведомства, годовой прирост уложился в 7,9%. Однако фактические цены, по оценкам опытных велосипедистов, значительно выше.

Читать полностью

Суммарно 1 250 000 доз: Минсельхоз провел третью за год закупку вакцины против ящура для НСО

Автор: Мария Гарифуллина

Министерство сельского хозяйства России продолжает масштабную кампанию по профилактике ящура в регионах. С начала 2026 года федеральное ведомство провело уже три процедуры закупки вакцины для Новосибирской области, а совокупный объем поставок в регион превысил миллион доз. Это следует из документации, проанализированной Infopro54.

Последний аукцион, объявленный в апреле, добавил к этой цифре еще 400 тысяч доз. Все три закупки касаются одного и того же препарата — трехвалентной вакцины против ящура типов О, А и Азия-1. Это культуральная инактивированная вакцина отечественного производства, предназначенная для иммунизации крупного рогатого скота, буйволов, яков, овец и коз. Иммунитет у животных формируется не позднее чем через 21 день после прививки.

Читать полностью

ВОЗ заговорила о новой инфекционной угрозе: что известно о хантавирусе и есть ли риски для России

Автор: Мария Гарифуллина

В начале мая 2026 года информационное пространство всколыхнули сообщения о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера. Новости о заражениях в разных странах мира породили тревожные ожидания и закономерный вопрос: не грозит ли миру новая пандемия? Власти и эксперты дали первые комментарии о возможных рисках.

Точкой отсчета стал нидерландский круизный лайнер MV Hondius, следовавший из аргентинского порта Ушуая в Кабо-Верде. Именно на его борту Всемирная организация здравоохранения зафиксировала вспышку инфекции. К 11 мая случаи заражения были официально подтверждены в шести странах: Испании, ЮАР, Швейцарии, Нидерландах, Франции и Сингапуре. Агентство Reuters также сообщило о двух предполагаемых случаях на архипелаге Тристан-да-Кунья в южной Атлантике. В Польше местный житель был помещен под санитарное наблюдение из-за возможного контакта с пассажиром злополучного рейса.

Читать полностью

Мэрия Новосибирска требует снести магазин и кафе у Центрального рынка

Автор: Мария Гарифуллина

Мэрия Новосибирска через арбитражный суд добивается сноса самовольной пристройки к зданию на улице Мичурина, 12б, расположенной в непосредственной близости от Центрального рынка. В пристройке работают точка общепита и магазин, а сама она, по данным муниципалитета, появилась без разрешительной документации.

Согласно данным в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области, иск был подан к двум ответчикам — ЗАО племзавод «Ирмень» и ООО «Сибфермер», которым принадлежит основное здание. Именно они, по мнению мэрии, должны снести спорный объект. Третьими лицами в деле выступают региональное управление Росреестра и прокуратура Новосибирской области.

Читать полностью

В Новосибирске суд решил изъять у рыбака-браконьера ледоруб и пластиковые санки

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области мировой суд вынес приговор жителю села Ленинское, который в январе этого года вышел на ночной лов на Новосибирское водохранилище. Добычей браконьера стали десятки рыб разных пород, а в доход государства теперь обращены не только незаконные сети, но и снаряжение, включая ледоруб и пластиковые санки.

В ночь на 8 января 2026 года мужчина отправился на лед в районе родного села. С собой он взял ледоруб диаметром 180 миллиметров, пластиковые санки, моток проволоки и запрещенное орудие лова — ставную сеть из лески длиной 75 метров с ячеей 40 на 40 миллиметров и высотой три метра. К половине двенадцатого ночи улов был собран, но рыбак не успел уйти незамеченным. Его задержали совместным рейдом сотрудники Ордынского отдела Росрыболовства и транспортной полиции Новосибирска.

Читать полностью
Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Бизнес Власть Недвижимость

Депутаты затормозили передачу земли под склад стоимостью 11 млрд под Новосибирском

Бизнес Недвижимость

Более чем у 43% строительных кранов новосибирских компаний истек срок службы

Бизнес Общество

Новосибирск вошел в топ регионов с развитой арендной экономикой

Общество

«При желании можно купить велик за 500 тысяч рублей»: в Новосибирске велосипеды подорожали в среднем на 10% за год

Общество

Суммарно 1 250 000 доз: Минсельхоз провел третью за год закупку вакцины против ящура для НСО

Медицина Общество

ВОЗ заговорила о новой инфекционной угрозе: что известно о хантавирусе и есть ли риски для России

Общество Право&Порядок

Мэрия Новосибирска требует снести магазин и кафе у Центрального рынка

Общество

В Новосибирске суд решил изъять у рыбака-браконьера ледоруб и пластиковые санки

Общество

В Новосибирской области паводок размыл единственную дорогу к селу Золотая грива

Бизнес Общество

Археологи проведут раскопки на угольном разрезе «Богатырь» под Новосибирском

Общество

Утверждена квота на целевиков в вузах — у Новосибирской области более 780 мест

Общество

В Новосибирской области 11 и 12 мая ожидаются возвратные заморозки и мокрый снег

Бизнес Общество

Свыше 23 тысяч сотрудников требуется новосибирским компаниям

Общество Право&Порядок

Число судебных дел с иностранными компаниями в Новосибирске сократилось втрое

Общество

Новосибирцы стали чаще отказываться от наследства

Власть Общество

Новосибирские вузы получат право отсеивать непрофильных магистров

Общество Туризм

Автотуризм набирает обороты: новосибирцам рассказали, как подготовить машину к поездке в отпуск

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности