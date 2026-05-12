12 мая в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение. О надвигающемся ухудшении погоды жителей региона предупредили через рассылку от РСЧС.

По данным метеорологов, ожидается переменная облачность и небольшие осадки ночью, преимущественно в виде снега. Днем возможны небольшие и местами умеренные осадки, которые могут быть как мокрым снегом, так и дождем. Ветер будет дуть с юго-запада: ночью его скорость составит 7-12 м/с, местами с порывами до 18 м/с; днем ветер усилится до 9-14 м/с, возможны порывы до 23 м/с. Температура ночью будет колебаться от 0 до +5 °С, в некоторых районах опустится до -5 °С. Днем температура поднимется до +4…+9 °С, в отдельных местах до +14 °С.

Из-за порывов ветра, достигающих 23 м/с, сохраняется высокий риск лесных и ландшафтных пожаров, которые могут перекинуться на населенные пункты. Это особенно актуально из-за несанкционированных палов стерни. Наибольшая вероятность возникновения таких ситуаций наблюдается в районах, где риск лесных пожаров оценивается как высокий — 4-го класса.

Жителям рекомендуется избегать деревьев и слабо закреплённых конструкций, так как сильные порывы ветра могут привести к их падению.

Ранее редакция сообщалао том, что в Новосибирской области 11 и 12 мая ожидаются возвратные заморозки и мокрый снег.