Женщинам в Новосибирске компании платят на 25% меньше, чем мужчинам

Автор: Юлия Данилова

На уровне топ-менеджмента разница составляет более чем в два раза

Гендерный разрыв на уровне небогатых регионов

Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях Новосибирской области за октябрь 2025 года (после вычета НДФЛ) у женщин оказалась на 25,6% меньше, чем у мужчин. К такому выводу пришла аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав данные Росстата. Средний заработок мужчин в регионе за анализируемый период составил 95,8 тысяч рублей, женщин — 71,3 тысячи.

— Новосибирская область — крупный научно-образовательный и деловой центр с диверсифицированной экономикой. Несмотря на более высокий уровень доходов, гендерный разрыв здесь остается сопоставимым с небогатыми регионами, — констатировала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Для сравнения, в среднем по стране разница между «мужской» и «женской» зарплатой составляет 33,7%. Это максимальный гендерный разрыв в трудовых доходах за последние 13 лет.

Впрочем, в Сибири есть регионы, где этот разрыв еще больше. Например, в Республике Хакассия он составляет 40,6%, в Иркутской и Кемеровской областях — по 39,5%. В целом по округу — 35,7%.

Самые высокие средние зарплаты у женщин и мужчин в округе зафиксированы в Красноярском крае — 76 тысяч и 120 тысяч рублей соответственно.

Отраслевая специфика

Наибольший зарплатный разрыв характерен для следующих сфер:

  • культуры, спорта и развлечений (здесь женщины зарабатывают на 39% меньше мужчин),
  • информации и связи (37,1%),
  • профессиональной, научной и технической деятельности (бухгалтерский учет, юриспруденция, консалтинг, инженерия, научные исследования, реклама и др., 31,3%),
  • добычи полезных ископаемых (27,9%),
  • торговли (27,7%).

Меньше всего разница в зарплатах в строительстве (8,4%) и образовании (14,1%).

У топов разница выше

По словам Елены Трубниковой, более низкий уровень заработной платы женщин по сравнению с мужчинами традиционно объясняется «нелинейностью» женской карьеры: перерывами, связанными с материнством, а также большей вовлеченностью в семейные обязанности.

—  Однако в российских условиях значение этого фактора выглядит переоцененным: женщины в среднем работают лишь на два часа в неделю меньше, чем мужчины. При этом, даже при сопоставимой продолжительности рабочего времени, различия в оплате сохраняются: среднечасовая заработная плата женщин примерно на 30% ниже мужской. Особенно показательно, что в сегменте топ-менеджмента, где оба пола отрабатывают одинаковое количество часов, гендерный разрыв в доходах остается значительным — 43%, что свидетельствует о структурном характере проблемы, — подчеркивает Трубникова.

Она отмечает, что среди руководителей высшего звена диспропорции выражены еще сильнее: после 20 лет стажа женские и мужские зарплаты различаются более чем в два раза.

— Это указывает на устойчивое воспроизводство гендерного неравенства даже на верхних ступенях карьерной иерархии, — предупреждает Елена Трубникова.

Ранее редакция сообщала о том, что самые дефицитные специалисты в Новосибирске по-прежнему врачи и медсестры, но курьерам и водителям работодатели готовы платить больше. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

