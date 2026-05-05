Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

Экологическая акция Сбера объединила волонтёров в 10 городах Сибири

Дата:

За время субботников более 1500 участников акции вывезли из парков, скверов и с берегов сибирских рек свыше 15 тонн мусора

В конце апреля – начале мая в 10 сибирских городах прошла экологическая акция Сбера «Марафон рек и парков» — более 1500 участников из разных компаний объединились для того, чтобы привести в порядок городские парки, скверы и другие места отдыха.
Так, в Новосибирске сотрудники банка, их семьи, партнёры и волонтёры очистили территорию центрального пляжа Академгородка — в масштабном субботнике участвовали 500 человек, которые собрали около 5 тонн мусора.
Акция Сбера прошла в формате спортивных соревнований: участники были поделены на команды, задача которых — собрать как можно больше мусора.
Помимо Новосибирска, субботники прошли в Абакане, Барнауле, Горно-Алтайске, Кемерове, Красноярске, Кызыле, Новокузнецке, Омске и Томске. В общей сложности в 10 городах Сибири было собрано более 15 тонн отходов, которые отправили на полигоны и в переработку.
Также участников акции ждала насыщенная программа: зарядка, мастер-классы для детей и полевая кухня.
«Марафон рек и парков» — это не только экологическая инициатива, но и важная часть корпоративной культуры Сбера, направленная на поддержку волонтерства, командного духа и заботу об окружающей среде.

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского банка Сбербанка
Автор фото: Эвелина Жукова

Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер банки

361
0
0
Предыдущая статья
Не сравнивайте современного подростка с ребенком войны, рекомендует педагог НГПУ
Следующая статья
В Новосибирской области пятеро детей пострадали в ДТП с СИМ и велосипедами

В Новосибирской области запускают фестиваль достижений мастериц

В Новосибирской области проект «Знай наших! Новосибирь» постепенно превращается из образовательной инициативы в полноценное движение ремесленниц. Сначала были выездные встречи — мастерицы из отдалённых районов получали знания по маркетингу, брендингу и продвижению в социальных сетях. Теперь теория переходит в практику, а обучение — в реальные продажи и живое общение с покупателями.

22 мая 2026 года в Государственном концертном зале имени А. М. Каца пройдёт масштабный фестиваль, который соберёт женщин-ремесленниц из 32 муниципальных образований. Организаторы проекта — Женская Ассамблея Новосибирской области называют его профессиональной платформой, где можно показать лучшие изделия, найти партнёров и заявить о себе. Предыдущий этап как раз был посвящён преодолению расстояний: выездные встречи помогли мастерицам из малых городов и сёл получить доступ к современным инструментам продвижения. Участницы учились делать продающие фотографии, находить свою нишу и грамотно презентовать работу. Живое общение между ремесленницами из разных районов дало начало кооперации. Теперь, уверены организаторы, пришло время показать результат. Фестиваль «Знай наших! Новосибирь» даст каждой мастерице шанс выйти из тени на большую сцену, найти покупателей и вдохновиться успехами коллег

Читать полностью

А7: международные расчеты для бизнеса ― быстро, выгодно, надежно

На экспорт идет промышленная продукция, минеральное сырье и продукция агропромышленного комплекса. Во всех этих отраслях особенно важна скорость обработки транзакций и надежность банка-посредника. Каждый день задержки перевода чреват большими потерями.
В современных условиях, когда геополитические риски становятся частью повседневной реальности, устойчивость финансов обретает особое значение. Российская система международных расчетов А7 создала уникальную модель работы, полностью независимую от чужих корреспондентских цепочек. К концу 2025 года на ее долю пришлись около 19% совокупного объема внешнеторговых операций российских компаний.
Это означает, что расчеты с зарубежными партнерами больше не зависят от политики иностранных банков или возможных блокировок со стороны третьих стран. Инфраструктура в 100+ странах обеспечивает стабильность и предсказуемость.
Главное преимущество такой системы — оперативность. Платежи проходят без многодневных зависаний, что особенно важно для бизнеса, а отсутствие посредников минимизирует риски.
Финансовая прозрачность и выгодные условия — еще один важный аспект. Комиссия за импортные операции составляет всего 0,3% плюс НДС, а для экспортных — 0%. Конвертация валюты осуществляется по официальному курсу ЦБ.

― Создание и развитие системы А7 — это важный шаг к обеспечению финансовой независимости и стабильности российского бизнеса на международной арене. Быстрые транзакции, прозрачные тарифы и минимизация рисков делают А7 привлекательным инструментом для предприятий, стремящихся сохранить свои бизнес-процессы без задержек и потерь. В целом, такая инфраструктура укрепляет позиции российских компаний в глобальной экономике и помогает им адаптироваться к новым реалиям, ― прокомментировал политолог Сергей Брекотин.

Читать полностью

Новосибирские кафе и рестораны освободили от НДС

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские компании сферы общественного питания получили новую меру поддержки. Согласно закону, подписанному президентом РФ, предприниматели, работающие на упрощенной и патентной системах налогообложения, освобождаются от уплаты НДС. Мера действует до 31 декабря 2026 года. Льгота актуальна для бизнеса, который стал плательщиком НДС в 2026 году.

— При этом доходы общепита, который претендует на льготу, за 2025 год не должны превышать 60 миллионов рублей, а доля выручки от услуг общепита в общем доходе компании должна составлять не менее 70%, — уточнили в Минэкономразвития Новосибирской области.

Читать полностью

Землю бывшей агрофирмы «Иня» под Новосибирском выставят на торги

Автор: Оксана Мочалова

Корпорация «Дом.РФ» анонсировала продажу двух земельных участков общей площадью почти 247,5 гектара в Новосибирском районе. Объекты расположены на территориях Плотниковского и Новолуговского сельсоветов. Торги запланированы на третий квартал 2026 года.

В продажу поступят участки площадью 108,49 га (кадастровый номер 54:19:142601:888) и 139 га (кадастровый номер 54:19:142601:887). Оба относятся к категории земель населённых пунктов. Разрешённое использование — комплексное освоение в целях жилищного строительства. По условиям аукциона, на территории должны возвести малоэтажное жильё экономического класса.

Читать полностью

Индустрия красоты в Новосибирской области теряет клиентов

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске резко сократился спрос на услуги барбершопов. Об этом редакции Infopro54 сообщили аналитики сервиса моментальных платежей T-Pay.

— За квартал спрос уменьшился на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом средний чек вырос на 16%, с 1 301 рубля до 1 505 рублей, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Читать полностью

В Новосибирске проверяют новый способ персонализированного лечения артрита

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске стартует проект, который может изменить подход к терапии ревматоидного артрита, псориатического артрита и спондилоартрита. Учёные НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН) впервые в России начнут длительное наблюдение за пациентами, чтобы выяснить, можно ли использовать врождённые лимфоидные клетки (ILC) как маркёр остаточного воспаления и мишень для новых препаратов.

Главная особенность новосибирского исследования — привязка данных о состоянии ILC к конкретным режимам таргетной терапии у реальных пациентов. Команда планирует брать анализы крови до начала лечения, во время него и после, а при возможности — и синовиальную жидкость из суставов. Это позволит проследить, как именно современные препараты (блокирующие отдельные цитокины или сигнальные пути) меняют качественный и количественный состав ILC-клеток.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес

В Новосибирской области запускают фестиваль достижений мастериц

Общество

Колокольный звон впервые раздался на месте затопленного старого Бердска

Общество

В Новосибирской области пятеро детей пострадали в ДТП с СИМ и велосипедами

Бизнес

Экологическая акция Сбера объединила волонтёров в 10 городах Сибири

Культура Общество

Не сравнивайте современного подростка с ребенком войны, рекомендует педагог НГПУ

Власть Отставки и назначения

Андрей Шинделов возглавит Гостехнадзор Новосибирской области

Общество

Новосибирских туристов удивил «почти сухой» закон на Алтае

Власть Общество

Лесную охрану создадут в мэрии Новосибирска

Общество

Заказчик газовой котельной в Бердске изменился

Бизнес Власть ПроБизнес

Новосибирские кафе и рестораны освободили от НДС

Бизнес Недвижимость

Землю бывшей агрофирмы «Иня» под Новосибирском выставят на торги

Бизнес Общество

Индустрия красоты в Новосибирской области теряет клиентов

Медицина Наука Общество

В Новосибирске проверяют новый способ персонализированного лечения артрита

Общество

Министр сельского хозяйства Новосибирской области отчитался о начале посевной

Авто

Цифровые паспорта для автомобилей предложили ввести в России

Общество

В Новосибирской области проснулись гадюки — они выползают к дачам

Власть

Андрей Травников призвал чиновников принять участие в сборе средств для военных

Общество

Новосибирский мультсериал собрал более 22 млн просмотров на российских платформах

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности