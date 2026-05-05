Экологическая акция Сбера объединила волонтёров в 10 городах Сибири

В Новосибирской области проект «Знай наших! Новосибирь» постепенно превращается из образовательной инициативы в полноценное движение ремесленниц. Сначала были выездные встречи — мастерицы из отдалённых районов получали знания по маркетингу, брендингу и продвижению в социальных сетях. Теперь теория переходит в практику, а обучение — в реальные продажи и живое общение с покупателями.

22 мая 2026 года в Государственном концертном зале имени А. М. Каца пройдёт масштабный фестиваль, который соберёт женщин-ремесленниц из 32 муниципальных образований. Организаторы проекта — Женская Ассамблея Новосибирской области называют его профессиональной платформой, где можно показать лучшие изделия, найти партнёров и заявить о себе. Предыдущий этап как раз был посвящён преодолению расстояний: выездные встречи помогли мастерицам из малых городов и сёл получить доступ к современным инструментам продвижения. Участницы учились делать продающие фотографии, находить свою нишу и грамотно презентовать работу. Живое общение между ремесленницами из разных районов дало начало кооперации. Теперь, уверены организаторы, пришло время показать результат. Фестиваль «Знай наших! Новосибирь» даст каждой мастерице шанс выйти из тени на большую сцену, найти покупателей и вдохновиться успехами коллег