Сдавать на права новосибирские автомобилисты будут по-новому

С сегодняшнего дня вступили в силу обновленные правила сдачи экзаменов на водительские права. Изменились сроки их проведения.

Количество попыток пройти практический экзамен в условиях города (вождение) теперь не ограничено, однако между пересдачами установлены строгие временные рамки. После трех неудачных попыток последующие сдачи будут возможны только через шесть месяцев.

Согласно данным Министерства внутренних дел, эти изменения призваны ускорить процесс сдачи экзамена и уменьшить количество задержек.

Введено ещё одно изменение, касающееся применения скрытых микрофонов и камер на экзаменах: теперь за их использование результаты теста будут аннулированы, а пересдача возможна только через год.

Кроме того, в стране будет создан федеральный рейтинг автошкол, который разместят на сайте ГИБДД. При составлении этого рейтинга ведомство будет учитывать процент выпускников, успешно сдавших экзамен с первой попытки, а также количество аварий, произошедших по вине выпускников данных автошкол.

Госдума утвердила законопроект, который позволит запустить рейтинг. Закон вступит в силу 28 мая 2026 года. В течение следующего года будут собирать и анализировать данные для формирования рейтинга.

