Сдавать на права новосибирские автомобилисты будут по-новому

Автор: Артем Рязанов

Практический экзамен в городе можно пересдавать неограниченное количество раз, но после трех неудач следующие попытки будут возможны только через шесть месяцев

С сегодняшнего дня вступили в силу обновленные правила сдачи экзаменов на водительские права. Изменились сроки их проведения.

Количество попыток пройти практический экзамен в условиях города (вождение) теперь не ограничено, однако между пересдачами установлены строгие временные рамки. После трех неудачных попыток последующие сдачи будут возможны только через шесть месяцев.

Согласно данным Министерства внутренних дел, эти изменения призваны ускорить процесс сдачи экзамена и уменьшить количество задержек.

Введено ещё одно изменение, касающееся применения скрытых микрофонов и камер на экзаменах: теперь за их использование результаты теста будут аннулированы, а пересдача возможна только через год.

Кроме того, в стране будет создан федеральный рейтинг автошкол, который разместят на сайте ГИБДД. При составлении этого рейтинга ведомство будет учитывать процент выпускников, успешно сдавших экзамен с первой попытки, а также количество аварий, произошедших по вине выпускников данных автошкол.

Госдума утвердила законопроект, который позволит запустить рейтинг. Закон вступит в силу 28 мая 2026 года. В течение следующего года будут собирать и анализировать данные для формирования рейтинга.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Вирусолог Нетесов оценил угрозу хантавируса для Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

В мировых новостях активно обсуждается вспышка хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. По информации, поступающей из открытых источников, на судне зафиксированы летальные случаи, ещё несколько человек заразились опасной инфекцией. Особую тревогу у властей Калифорнии вызывают более двадцати пассажиров, которые покинули борт на берегу и до сих пор не вышли на связь. Эта ситуация породила волну беспокойства по всему миру, однако новосибирские эксперты призывают не преувеличивать угрозу.

Академик РАН, вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов назвал панику вокруг завоза южноамериканского штамма хантавируса (типа Андес) беспочвенной.

Четверть вакансий медсестер в Сибири заявлено в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области опубликовано 800 вакансий для медицинских сестер, что составляет 26% от общего числа предложений в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе портала hh.ru.

За Новосибирской областью следуют Красноярский край (17%), а также Омская область и Алтайский край (по 13% каждый). В Иркутской области открыто 11% вакансий для медсестер, в Томской и Кемеровской областях — по 9%. В республиках Хакасия, Алтай и Тыва количество таких вакансий составляет менее 1%.

В Минусинске построят новую тюрьму почти за три миллиарда рублей

Автор: Артем Рязанов

ГУФСИН Красноярского края объявило тендер на строительство тюрьмы в Минусинске. Создание объекта входит в федеральную целевую программу «Развитие уголовно-исполнительной системы на период с 2018 по 2035 годы». Начальная стоимость контракта составляет 2,79 миллиарда рублей, которые будут выделены из федерального бюджета. Подача заявок от потенциальных участников должна завершиться 1 июня.

Согласно условиям конкурса, тюремное учреждение будет вмещать 593 человека. Подрядчику будет поручено возвести здание с блоками А и Б. Площадь блока А составит 2,3 тысячи квадратных метров, а блока Б — 380 квадратных метров. Также победитель аукциона должен построить переходную галерею и прогулочный двор. Все работы должны быть завершены к 5 декабря 2030 года.

Все кладбища в лесах Новосибирской области существуют незаконно

Автор: Юлия Данилова

На комитете по АПК регионального парламента был рассмотрен вопрос о переводе земельного участка площадью 1,4 га в Черепановском районе из земель сельхозугодий в категорию земель особо охраняемых территорий для размещения кладбища. С таким ходатайством в правительство региона обратилась администрация Верх-Мильтюшинского сельсовета.

— Кладбище исторически существует на этой территории — с 1764 года. Приводим в соответствие, — уточнил руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов.

На дне Новосибирского водохранилища найдена асфальтовая плита 19 века

Автор: Мария Гарифуллина

Ежегодный спуск воды в Новосибирском водохранилище, которое местные жители привычно называют Обским морем, вновь обнажил следы ушедшего под воду Старого Бердска. Город, затопленный при строительстве ГЭС, перед этим готовили к переселению: сносили дома, вывозили имущество, разбирали сооружения. Казалось бы, территория была зачищена. Однако каждый раз, когда уровень воды падает, песчаное дно открывает что-то новое. В этот раз находка оказалась особенно интересной — кусок асфальтовой плиты с клеймом Общества Сызранско-Печерской асфальтовой и горной промышленности.

О находке Infopro54 рассказал член новосибирского отделения Русского географического общества Игорь Степанов. Историки и краеведы будут искать, уточнять информацию, но уже сейчас можно выдвинуть некоторые предположения.

Заявления на новую семейную выплату начнут принимать в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

С июня 2026 года Социальный фонд России начнёт принимать заявления на новую ежегодную поддержку для семей. Эта выплата предназначена для работающих родителей, имеющих двух и более детей, если их доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. В СФР уточнили, что подать заявление можно будет до 1 октября года, следующего за отчётным. Это означает, что в 2026 году семьи смогут подать заявление на выплату за 2025 год.

Право на получение выплаты предоставляется обоим работающим родителям, усыновителям, опекунам и попечителям. Основное требование — наличие детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются очно. Ключевым условием является уровень дохода семьи: среднедушевой доход должен быть ниже определённого порога, установленного в регионе. При этом учитываются такие источники дохода, как зарплата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, стипендии и алименты.

