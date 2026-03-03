Поиск здесь...
Иран и США: от тайного переворота к открытому противостоянию

Дата:

Последний акт драмы, которая длится уже более века

То, что мы наблюдаем сегодня — массированные удары США и Израиля по Ирану, гибель высшего руководства страны и ответные ракетные атаки, — лишь последний акт драмы, которая длится уже более века. Чтобы понять её истоки, нужно вернуться во времена, когда Иран называли Персией, а его главное богатство — нефть — только начинали осваивать иностранные концессионеры.

Массированные удары США и Израиля по Ирану, гибель высшего руководства страны и ответные ракетные атаки, — лишь последний акт драмы, которая длится уже более века

Золотая жила для империй (1901–1941)

Всё началось с концессии, которую в 1901 году получил британский предприниматель Уильям Нокс Д’Арси. Шах Ирана предоставил ему право на разведку и добычу нефти на огромной территории страны на 60 лет. В обмен иранская казна получала лишь 16% будущей прибыли компании. Восемь лет ушло на поиски, и лишь в 1908 году нефть наконец-то ударила фонтаном на месторождении в Месджеде-Солейман на юго-западе страны.

В 1909 году в Лондоне была зарегистрирована Англо-Персидская нефтяная компания (АПНК). Британское правительство вошло в её капитал, фактически взяв под контроль главное энергетическое сокровище региона. Эта компания была прямым предшественником современного гиганта British Petroleum (BP, Бритиш Петролиум). Иранская нефть стала стратегическим ресурсом Британской империи. Её значение было столь велико, что в годы Первой мировой войны Уинстон Черчилль, будучи главой Адмиралтейства, принял историческое решение о переводе военного флота с угля на нефть — именно иранскую.

К концу 1910-х годов Англо-Персидская компания превратилась в мощнейший инструмент влияния. После распада Османской империи Великобритания, пользуясь возможностями компании, фактически прибрала к рукам и нефтеносные провинции соседнего Ирака.

Иран же получал от этого нефтяного пира крохи. Как писал в 1954 году журнал «Смена», «английские империалисты, получавшие баснословные прибыли, обрекали иранский народ на голод, безработицу и нищету». К 1930-м годам, при диктаторе Резе-шахе Пехлеви, Иран пытался пересмотреть кабальные условия, но добился лишь незначительных уступок. А в 1941 году, опасаясь прогерманских симпатий шаха, СССР и Великобритания ввели в Иран войска. Реза-шах отрекся от престола в пользу своего молодого сына Мохаммеда-Резы, а контроль над иранской нефтью в годы войны прочно удерживали союзники.

Схватка за наследство и доктор Мосаддык (1941–1953)

Окончание Второй мировой войны кардинально изменило расклад сил. Старая колониальная империя — Британия — слабела, уступая место новому гегемону — Соединенным Штатам. Как отмечается в иранских источниках, «руки старого колонизатора были коротки, и молодой колонизатор собирал наследство».

В самом Иране нарастало недовольство засильем иностранцев. В 1951 году премьер-министром стал популярный националист Мохаммед Мосаддык. Его программа была простой и революционной: национализировать иранскую нефть и изгнать из страны Англо-Иранскую нефтяную компанию (бывшую АПНК). 15 марта 1951 года закон о национализации был принят.

Это был удар не только по престижу, но и по карману Британии. Лондон ввел санкции, обратился в Международный суд, но успеха не добился. И тут на сцену вышли США, предложив себя в качестве «посредников». На самом деле, как свидетельствуют документы, Вашингтон готовил государственный переворот. Американцев пугала не столько национализация сама по себе, сколько возможность усиления влияния СССР в Иране и сам дух независимости, который мог заразить другие страны региона.

Операция под кодовым названием «Аякс» была спланирована ЦРУ совместно с британской разведкой MI6. 19 августа 1953 года переворот свершился. Правительство Мосаддыка пало, сам премьер был арестован и отправлен в ссылку. Шах Мохаммед-Реза Пехлеви, бежавший из страны во время кризиса, вернулся в Тегеран и утвердил свою диктаторскую власть.

Цена возвращения шаха на трон была высока: он выделил 40% иранской нефтяной промышленности американским компаниям. Нефть Ирана перешла под контроль международного консорциума, в котором пять из восьми компаний были американскими. Британская монополия была разрушена, и США прочно обосновались в Иране.

«Остров стабильности» и зреющий гнев (1953–1979)

Последующие 25 лет стали эпохой безраздельного господства США в Иране. Шах, обязанный своим троном Америке, проводил политику, полностью отвечавшую интересам Вашингтона. В Иране разместились более 25 тысяч американских военных советников, были созданы базы для слежки за СССР. Иран стал «островом стабильности» — ключевым жандармом Америки в регионе.

Иранские пилоты, обученные в США, участвовали в бомбардировках Вьетнама. В годы арабо-израильской войны именно шахский Иран держал открытым нефтяной кран для Израиля. В обмен на это США вооружали Иран по последнему слову техники. Страна тратила миллиарды на закупку оружия, а несметные нефтяные доходы оседали в карманах шаха и его окружения или утекали на Запад.

Однако внутри страны зрело колоссальное недовольство. Вестернизация, насаждаемая шахом, жестокая тайная полиция САВАК, разрыв между баснословным богатством элиты и нищетой основной массы населения — всё это создавало гремучую смесь. Оппозицию возглавило духовенство во главе с аятоллой Рухоллой Хомейни, который в 1964 году был изгнан из страны. Но его идеи и аудиокассеты с проповедями продолжали проникать в Иран.

Революция и разрыв: «Птица вылетела из клетки» (1979–1989)

В 1979 году произошло то, что политологи называют главной неожиданностью XX века. Многомиллионные народные выступления смели казавшуюся несокрушимой монархию Пехлеви. Шах бежал из страны, а в Иран триумфально вернулся имам Хомейни. Исламская революция победила.

Для США это был геополитический шок тектонического масштаба. «Америка владела этим местом, но оно было вырвано из ее рук», — так спустя десятилетия сформулировал суть произошедшего верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

В одночасье США потеряли не только колоссальные экономические выгоды, но и своего главного регионального союзника. Иран из «жандарма» превратился в главного врага. Кульминацией стал захват 4 ноября 1979 года посольства США в Тегеране. 52 американских дипломата провели в заложниках 444 дня. США разорвали дипломатические отношения, ввели санкции и объявили Иран спонсором терроризма.

Хомейни провозгласил курс на экспорт исламской революции и поддержку угнетенных, под которыми понимались, в первую очередь, палестинцы и шиитские общины региона. Для противостояния Израилю и США при активной помощи Тегерана стала формироваться «ось сопротивления», включающая ливанскую «Хезболлу», а позднее и палестинский ХАМАС. Иран перестал быть частью прозападного порядка и превратился в центр антиамериканской борьбы на Ближнем Востоке.

Санкции, ядерная программа и путь к войне (1990–2025)

На протяжении 1980-х Иран был ослаблен кровопролитной войной с Ираком, которую активно поддерживали США и арабские монархии Залива. В 1988 году американский крейсер «Винсеннес» сбил иранский гражданский самолет, убив 290 человек. США назвали это «трагической ошибкой».

После смерти Хомейни в 1989 году Тегеран пытался наладить отношения с Европой, но главным камнем преткновения оставалась ядерная программа. В 2002 году стали известны факты о секретных ядерных объектах, и конфликт вступил в новую фазу. США при Джордже Буше-младшем включили Иран в «ось зла».

Кульминацией дипломатических усилий стала ядерная сделка 2015 года (Совместный всеобъемлющий план действий), по которой Иран ограничивал свою программу в обмен на снятие санкций. Но в 2018 году президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из сделки, введя политику «максимального давления». Иран в ответ начал постепенно сворачивать свои обязательства.

Точкой невозврата стало 3 января 2020 года, когда США убили в Багдаде командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, пользовавшегося огромной популярностью в Иране. Иран ответил ракетным ударом по американским базам в Ираке.

С тех пор конфликт перешел в фазу прямых столкновений. В июне 2025 года разразилась «Двенадцатидневная война» между Израилем и Ираном, в которую вмешались США, впервые нанеся прямые удары по территории Ирана в ходе операции «Полуночный молот».

«Миротворец показал лицо»: Настоящее время (2026)

Вернувшись в Белый дом в 2025 году, Дональд Трамп сразу же взял курс на силовое решение. В январе-феврале 2026 года США стянули к берегам Ирана крупнейшую авианосную группировку. В регионе были сосредоточены два авианосца («Авраам Линкольн» и «Джеральд Форд»), эсминцы и стратегические бомбардировщики.

Вернувшись в Белый дом в 2025 году, Дональд Трамп сразу же взял курс на силовое решение

В январе-феврале в Омане и Женеве шли непрямые переговоры. По данным СМИ, они демонстрировали «существенное продвижение». Однако, как позже заявили в Москве, переговоры оказались лишь прикрытием для подготовки удара.

Утром 28 февраля 2026 года Израиль и США начали операцию «Эпическая ярость». Удары наносились по сотням военных объектов, а также, по неподтвержденным данным, по гражданской инфраструктуре. В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил гибель Верховного лидера аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Вместе с ним погибли высшие военные чины, включая командующего КСИР и министра обороны.

Иран ответил массированными ракетными ударами по американским базам в регионе (ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт) и по территории Израиля.

Реакция России

Москва незамедлительно отреагировала на произошедшее. Президент Владимир Путин выразил соболезнования иранскому руководству, назвав убийство Хаменеи актом, совершенным «с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о «глубоком разочаровании» тем, что ситуация «деградировала до прямой агрессии».

В Совете Федерации и Госдуме прозвучали жесткие оценки. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала агрессию «актом, способным нанести серьезный ущерб региональной и глобальной стабильности». Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предупредил, что конфликт может перерасти в «очень серьезную войну».

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал действия Трампа, назвав его «миротворцем», который «в очередной раз показал лицо». Он подчеркнул, что предшествовавшие ударам переговоры были лишь «операцией прикрытия».

Эксперты сходятся во мнении, что мир вступает в фазу турбулентности. Убийство главы суверенного государства принципиально меняет правила игры. Цены на нефть взлетели, авиасообщение с регионом нарушено, тысячи туристов, в том числе десятки тысяч россиян в ОАЭ, оказались заложниками ситуации.

История, начавшаяся в 1901 году с подписания кабальной концессии, через революции, перевороты и десятилетия санкций пришла к тому рубежу, за которым — лишь неизвестность. Иран заявил, что больше не будет вести переговоры с США. Финал этой драмы еще не написан.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский бизнес пристально следит за развитием событий в Персидском заливе. 

Фото Infopro54.

