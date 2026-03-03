Поиск здесь...
Новосибирская «Фабрика Фаворит» уходит в конкурсное производство

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Кредиторы могут предъявить требования управляющему до 6 мая 2026 года

В Новосибирской области стартовала процедура конкурсного производства в отношении ООО «Фабрика Фаворит». Решение о банкротстве предприятия, зарегистрированного в городе Чулым, вынес Арбитражный суд Новосибирской области 26 февраля 2026 года. Соответствующая информация опубликована в официальных источниках 28 февраля.

Компания, специализирующаяся на производстве сливочного масла, спредов и сыров, работала на рынке с 2004 года. Финансовые трудности у производителя начались в октябре 2024 года, когда «Фабрика Фаворит» допустила дефолты по выплатам держателям своих облигаций. Ситуация осложнялась исками со стороны кредиторов — одним из первых в декабре 2024 года с требованием о банкротстве выступил индивидуальный предприниматель Николай Дремин, правопреемник «Барнаульского молочного комбината». Позже к процессу подключился крупнейший кредитор — АО «Россельхозбанк» с претензиями на сумму свыше 235 миллионов рублей.

В марте 2025 года суд признал банкротом бывшего владельца и директора фабрики Бориса Дегтярева. А в апреле того же года представитель владельцев облигаций компании «Юнилайн капитал менеджмент» обратился в полицию с заявлением о проверке действий бенефициара на предмет неправомерных действий при банкротстве и возможного вывода активов.

Сейчас, с открытием конкурсного производства, предприятие официально признано несостоятельным. Руководство компанией перешло к конкурсному управляющему Екатерине Майоровой. Срок процедуры установлен до 26 августа 2026 года.

Кредиторы, чьи требования не были заявлены ранее, могут направить их в суд и управляющему в двухмесячный срок с даты публикации сообщения. Ориентировочная дата окончания приема требований — 6 мая 2026 года.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы получили право заявить требования к банкроту-застройщику.

Фото правительства Новосибирской области, автор- пресс-служба

Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирская область

Теги : Фабрика ФАВОРИТ требования кредиторов конкурсное производство

