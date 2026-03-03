Стоимость второго тоннеля метро на станции «Золотая Нива» назвал мэр Новосибирска

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев озвучил примерную стоимость строительства левого перегонного тоннеля между станциями метро «Берёзовая роща» и «Золотая Нива». Он сообщил, что проект завершён и проходит экспертизу. По мнению главы города, скоро специалисты получат окончательную версию документа.

По словам Кудрявцева, примерная стоимость проекта — 3 миллиарда рублей, а срок реализации — около трёх лет.

Власти планируют создать финансовую модель для его реализации. Это станет возможным после экспертизы и положительного заключения.

— Понятно, что это не 2026 год, но определённая работа в этом направлении сделана, и этот перегон нужен. Потому что и развитие, и частота прохождения поездов от этого очень критично зависит, — сообщил Максим Кудрявцев.

Напомним, в январе специалисты муниципалитета отправили проектную документацию второго тоннеля метро в «Главгосэкспертизу». Если эксперты одобрят документацию, то для строительства начнут искать деньги.

Напомним, в феврале 2025 года белорусская компания ОАО «Минскметропроект» выиграла тендер на разработку проекта левого перегонного тоннеля между станциями «Золотая Нива» и «Берёзовая роща». Контракт был заключён на сумму 104 млн рублей, что на 29 млн меньше начальной стоимости в 133 млн рублей.

13 сентября представители Мингорисполкома и мэрии Новосибирска заключили соглашение о разработке генеральной схемы развития метрополитена. Заказчиком выступит МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений», а генеральным проектировщиком — ОАО «Минскметропроект». Согласно плану, предпроектную документацию создадут с октября 2025 по май 2026 года, а проектную — с 2026 по 2028 годы, сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что до 2050 года в городе планируют построить 32 новые станции метро. На первом этапе Дзержинскую линию продлят до «Молодёжной» и «Гусинобродской», Ленинскую — от «Площади Маркса» до «Площади Станиславского» и «Троллейной». На правом берегу от «Заельцовской» до «Родников» также построят новые станции. В этот же этап входит создание метродепо.

Второй этап — продление линии от «Берёзовой рощи» до «Камышенской».

Ранее редакция сообщала о том, что порядка 60 км трамвайных путей нужно отремонтировать в Новосибирске.