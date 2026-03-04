Дачи затопит: страховщики ждут рост числа заявлений из-за паводка в Новосибирске

Новосибирская область попала в список регионов с высоким риском последствий паводка и подтоплений. Запасы воды в снежном покрове в регионе, а также в соседнем Алтае, превышают норму в три раза. Об этом сообщила пресс-служба Росгосстраха со ссылкой на МЧС России.

В компании не исключают, что страховые выплаты в этом году могут увеличиться на 25-30%.

— На это повлияет сразу несколько факторов: повышение страховых сумм, на которые собственники страхуют свое жилье; масштаб повреждений из-за обилия тающего снега и рост цен на ремонтные работы и стройматериалы, — отметили в компании.

Число обращений собственников жилья по страховым случаям из-за снегопадов начало расти уже в феврале. В целом по России их количество уже в четыре раза больше, чем годом ранее. Вторую волну обращений страховщику ждут в апреле, когда откроется дачный сезон.

В 2025 году ураганы, ливни, град и паводки стали причиной более 41% страховых случаев с жильем в частном секторе. В 2024 году из-за паводков страховые выплаты по стране превысили 440 млн рублей, средняя сумма составила 213 тысяч рублей.

Напомним, в этом году в Новосибирске выявили 261 территорию, подверженную подтоплению. Из них 40 находятся в частном секторе, 181 — на придомовых территориях многоквартирных домов, а еще 40 — на улично-дорожной сети.

Ранее редакция сообщала о том, что Росгидромет упомянул Новосибирскую область в докладе о климатических аномалиях. Эти данные имеют прямое отношение к экономике.