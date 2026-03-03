Поиск здесь...
Реализацию «инфраструктурного меню» обсудили в правительстве региона

Дата:

Министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф представила доклад о структурных изменениях экономики

В заседании министерства экономического развития Новосибирской области принял участие губернатор Андрей Травников. Он отметил, что экономика нашего региона отличается повышенной устойчивостью и адаптивностью по сравнению со многими другими регионами благодаря своей диверсифицированной структуре. Это позволяет ей быстрее восстанавливаться после кризисных явлений. Губернатор выразил уверенность, что при благоприятных условиях большинство отраслей продемонстрируют быстрое восстановление.

Для долгосрочного развития, по мнению главы региона, потребуются значительные усилия и более продуманный подход, чтобы после завершения периода экономического спада темпы роста превысили показатели других сибирских регионов. В этот непростой период важно акцентировать внимание не только на проблемах, но и на открывающихся возможностях, представляя их экспертно и убедительно. Это позволит сохранить обоснованную уверенность в будущем региона. Андрей Травников подчеркнул, что эту уверенность и прогнозы должны формировать эксперты – ученые, экономисты, предприниматели и представители власти – обладающие глубокими знаниями в своих сферах.

Министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф представила доклад о структурных изменениях экономики. Ключевым достижением года стало успешное участие в реализации «инфраструктурного меню». Благодаря постановлению Правительства РФ № 79, Новосибирская область получила списание 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, что составляет 20,17 млрд рублей. Эти средства были направлены на развитие, инвестированы в девять новых проектов объемом 37,5 млрд рублей. Одновременно, в рамках постановления № 1704, продолжается строительство инфраструктуры для 45 инвестиционных проектов. Это позволит привлечь 143,76 млрд рублей частных инвестиций и создать более 12 тысяч рабочих мест.

В Промышленно-логистическом парке функционируют 43 резидента и три пользователя инфраструктуры, общий объем инвестиций превысил 115 млрд рублей. Важным стратегическим успехом стало получение статуса особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Новосибирск» площадью более 700 га, с подписанными соглашениями с первыми резидентами.

С 2025 года регион перешел к качественному отбору проектов. Советом по инвестициям рассмотрено девять проектов на 25,5 млрд рублей. Изменения в Законе № 583-ОЗ повысили минимальные пороги инвестиций для получения земли без торгов, что служит фильтром для привлечения серьезных инвесторов. Всего реализуется 29 масштабных инвестиционных проектов общей стоимостью 25,5 млрд рублей.

В 2025 году продолжалась работа по повышению производительности труда: с 2019 года в проекте участвовали 210 компаний, общая выручка которых составила 349 млрд рублей, а численность персонала – 35,4 тысячи человек. Предприятия смогли сэкономить 1,5 млрд рублей за счет оптимизации процессов и увеличить налоговые отчисления в консолидированный бюджет Новосибирской области на 5,6 млрд рублей в период с 2022 по 2024 год. Ценность проекта заключается в формировании команд, мотивированных на изменения; обучено 5000 сотрудников, включая 698 в 2025 году. Региональный центр компетенций в сфере производительности труда вошел в первую десятку рейтинга субъектов РФ по реализации федерального проекта, поднявшись с 34-го места.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

