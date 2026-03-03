Поиск здесь...
Общество

Ветслужба ответила на вопрос о сокращении поставок говядины на рынки Новосибирска

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Из ряда районов области мясо не поставляется уже две недели

Infopro54 получил от управления ветеринарии Новосибирской области ответ на запрос о заболеваемости сельскохозяйственных животных, в частности крупного рогатого скота, в регионе. Запрос был связан с тем, что на рынки города Новосибирска в феврале прекратили поставлять говядину из нескольких районов Новосибирской области и с Алтая.

Среди продавцов и потребителей распространяется информация о серьезном инфекционном заболевании, из-за которого это происходит, и карантинных мероприятиях. В частности называются Маслянинский, Кочковский, Доволенский, Краснозерский районы. Редакция просила областное управление ветеринарии предоставить ответы на следующие вопросы:

— С чем связано резкое сокращение поставок говядины на рынки Новосибирска?

— Есть ли в настоящее время в Новосибирской области населенные пункты и животноводческие хозяйства, где введен карантин и откуда запрещен вывоз скота и продукции животноводства?

— Если такие населенные пункты и животноводческие хозяйства есть, то с чем связаны карантинные ограничения?

— Сколько коров было привито против ящура в 2025 году?

— В каком объеме в 2026 году планируется провести вакцинацию коров против ящура?

— От каких еще инфекционных заболеваний в обязательном и добровольном порядке будут вакцинировать крупный рогатый скот в Новосибирской области в 2026 году?

Приводим полностью ответ управления ветеринарии Новосибирской области:

— По вопросу сокращения поставок мяса говядины на рынки г. Новосибирска сообщаю, что разъяснение указанных вопросов не входит в компетенцию управления ветеринарии Новосибирской области. На официальном сайте управления ветеринарии Новосибирской области размещена эпизоотическая справка (в документе ССЫЛКА на сообщение от 6 февраля), в которой указана информация, в том числе, об установленных ограничительных мероприятиях (карантинах) на территории населенных пунктов области. Информация об эпизоотической обстановке на территории региона обновляется ежемесячно с учетом выявления новых очагов и изменения ситуации. Вакцинация животных осуществляется в соответствии с утвержденным управлением ветеринарии Новосибирской области графиком противоэпизоотических мероприятий. В перечень противоэпизоотических мероприятий входит вакцинация животных против бруцеллеза, бешенства, сибирской язвы и других инфекционных заболеваний. В 2025 году вакцинацию прошли все восприимчивые животные, учтенные в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»). На конец 2025 года таких животных в ФГИС «ВетИС» было учтено 789 097 голов, на 27 февраля 2026 – 791 887 голов. В 2026 году вакцинация осуществляется в соответствии с утвержденным планом противоэпизоотических мероприятий без нарушения запланированных сроков и объемов, — говорится в ответе, подписанном начальником управления ветеринарии Новосибирской области Алексеем Магеровым.

Напомним, в Новосибирской области была зарегистрирована вспышка пастереллеза. В официальных сообщениях, в том числе в том, на которое дает ссылку региональное управление ветеринарии, указаны два района — Черепановский и Карасукский. 2 марта было заявлено, что очаги пастереллеза локализованы.

Индивидуальные предприниматели, торгующие мясом, сообщили редакции, что на новосибирские рынки уже две недели не привозят мясо из Маслянинского, Кочковского, Доволенского, Краснозерского районов и с Алтая. Некоторые предприниматели договорились о поставках из Кузбасса, есть также мясо из Красноярского края. Но в целом мяса на рынки завозится в несколько раз меньше, чем в начале февраля. Например, на Октябрьском рынке, по наблюдениям журналиста Infopro54, 3 марта было три точки продажи мяса, а до всей этой истории ежедневно было семь точек.

Ранее редакция сообщала, что Казахстан запретил ввоз мяса и скота из Новосибирской области.

Фото Infopro54

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : мясо крупные рынки Новосибирска говядина вспышка заболевания

707
0
0
