Даты выплат пенсий и пособий в марте 2026 года сообщили новосибирцам

В Новосибирске опубликовали график выплат пенсий и пособий в марте 2026 года. Выплаты начнутся с 3 марта, в банки будут перечислены следующие выплаты:

единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;

ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих, которые осуществляет региональное Отделение СФР.

Ежемесячная выплата из материнского капитала через банки будет перечислена по графику — 5 марта. Так как 8 марта — праздничный день, пособие по уходу за ребенком для работающих родителей будет переведено новосибирским семьям 6 марта.

Все выплаты начисляются за предыдущий месяц, то есть в марте новосибирцы получат пособия за февраль. Исключение — семьи, которым пособие назначили впервые. Им выплаты придут в течение пяти рабочих дней после назначения.

Пенсии новосибирцам поступают в банки ежемесячно 11 и 21 числа. Выплата за 11 марта пройдет по графику. Поскольку 21 марта — выходной, пенсии поступят 20 марта, накануне. Перечисления идут за текущий месяц.

Банк зачисляет средства на счета (карты) в течение дня. Новосибирцы, получающие пенсии через почтовые отделения, получат их согласно графику, утвержденному региональным отделением Почты России.

