Мошенники снова атакуют новосибирский бизнес от лица правительства региона

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале обратился к жителям региона. По его словам, в последние дни наблюдается резкий рост электронных писем и сообщений, которые, как правило, исходят якобы от имени сотрудников аппарата губернатора или других структурных подразделений правительства региона.

— В сообщениях говорится о назначенной мной видеоконференции и предлагается перейти по ссылке для участия. Настоятельно прошу вас проявлять осторожность и не реагировать на такие сообщения. Это очередная уловка мошенников, которые пытаются получить ваши личные данные, — предупредил Травников.

Напомним, в предыдущий раз массовые рассылки бизнесу, якобы от лица губернатора, были в июне и апреле 2025 года. Предпринимателей также приглашали на видеоконференции.

В июне глава Искитимского районы Юрия Саблин также сообщал в своем телеграм-канале, что к нему обратились взволнованные знакомые и рассказали, что к ним поступают звонки от мошенников, которые пытаются втянуть людей в диалог, чтобы получить доступ к банковским счетам. Обращение было создано с помощью аудиофайлов голоса Саблина.

По данным ГУ МВД, в 2025 году в Новосибирске совершено 13 тысяч преступлений в сфере информационных технологий.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о рисках жизни под прицелом видеокамер, которые позволяют формировать цифровой профиль человека.