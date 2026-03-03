Поиск здесь...
Мошенники снова атакуют новосибирский бизнес от лица правительства региона

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Предприниматели получают «приглашения» на видеоконференции

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале обратился к жителям региона. По его словам, в последние дни наблюдается резкий рост электронных писем и сообщений, которые, как правило, исходят якобы от имени сотрудников аппарата губернатора или других структурных подразделений правительства региона.

— В сообщениях говорится о назначенной мной видеоконференции и предлагается перейти по ссылке для участия. Настоятельно прошу вас проявлять осторожность и не реагировать на такие сообщения. Это очередная уловка мошенников, которые пытаются получить ваши личные данные, — предупредил Травников.

Напомним, в предыдущий раз массовые рассылки бизнесу, якобы от лица губернатора, были в июне и апреле 2025 года. Предпринимателей также приглашали на видеоконференции.

В июне глава Искитимского районы Юрия Саблин также сообщал в своем телеграм-канале, что к нему обратились взволнованные знакомые и рассказали, что к ним поступают звонки от мошенников, которые пытаются втянуть людей в диалог, чтобы получить доступ к банковским счетам. Обращение было создано с помощью аудиофайлов голоса Саблина.

По данным ГУ МВД, в 2025 году в Новосибирске совершено 13 тысяч преступлений в сфере информационных технологий.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о рисках жизни под прицелом видеокамер, которые позволяют формировать цифровой профиль человека.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Власть Общество Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : мошенничество

319
0
0
Устный экзамен по истории введут для учеников 9-х классов в России

Автор: Артем Рязанов

Девятиклассники перед ОГЭ будут сдавать устный экзамен по истории. Нововведение планируют ввести с 2027–2028 учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

— Это единый устный экзамен для всех школьников, — заявил он.

Читать полностью

Реализацию «инфраструктурного меню» обсудили в правительстве региона

В заседании министерства экономического развития Новосибирской области принял участие губернатор Андрей Травников. Он отметил, что экономика нашего региона отличается повышенной устойчивостью и адаптивностью по сравнению со многими другими регионами благодаря своей диверсифицированной структуре. Это позволяет ей быстрее восстанавливаться после кризисных явлений. Губернатор выразил уверенность, что при благоприятных условиях большинство отраслей продемонстрируют быстрое восстановление.

Для долгосрочного развития, по мнению главы региона, потребуются значительные усилия и более продуманный подход, чтобы после завершения периода экономического спада темпы роста превысили показатели других сибирских регионов. В этот непростой период важно акцентировать внимание не только на проблемах, но и на открывающихся возможностях, представляя их экспертно и убедительно. Это позволит сохранить обоснованную уверенность в будущем региона. Андрей Травников подчеркнул, что эту уверенность и прогнозы должны формировать эксперты – ученые, экономисты, предприниматели и представители власти – обладающие глубокими знаниями в своих сферах.

Читать полностью

Даты выплат пенсий и пособий в марте 2026 года сообщили новосибирцам

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске опубликовали график выплат пенсий и пособий в марте 2026 года. Выплаты начнутся с 3 марта, в банки будут перечислены следующие выплаты:

Ежемесячная выплата из материнского капитала через банки будет перечислена по графику — 5 марта. Так как 8 марта — праздничный день, пособие по уходу за ребенком для работающих родителей будет переведено новосибирским семьям 6 марта.

Читать полностью

Поезд «Россия» задержится в пути до Новосибирска из-за ЧП

Автор: Артем Рязанов

Поезд №2 «Москва – Владивосток» опаздывает на 6 часов из-за крушения на Урале. В Новосибирск он прибудет около 17 часов, хотя по расписанию должен был прибыть в 11:54.

По данным телеграм-канала Новосибирская железная дорога, от Перми до Екатеринбурга состав ехал по более длинной и медленной Горнозаводской дороге через Чусовую и Нижний Тагил. Пассажиров поезда обеспечили горячим питанием.

Читать полностью

Новосибирскую подземку модернизируют для увеличения пассажиропотока

В 2026 году на станции «Октябрьская» появятся новые турникеты, а также доставят технику для ремонта «Ермаков» и увеличат число пятивагонных поездов — такие меры по развитию Новосибирского метро обсудили на рабочем совещании мэра Максима Кудрявцева с главами подразделений мэрии.

Глава города подчеркнул, что текущий год ознаменуется очередным этапом обновления транспортной системы. В планах получение ключевых проектных документов. Первый документ — готовый проект левого тоннеля-перегона от станции «Берёзовая роща» до «Золотой Нивы», который находится на государственной экспертизе. Ориентировочная стоимость проекта составляет три миллиарда рублей, возможна корректировка после проверки. При благоприятном исходе экспертизы и наличии необходимого финансирования, строительство тоннеля займет около трех лет. Это событие, хоть и не относится к 2026 году, является важным шагом в развитии, способствующим расширению сети метро и сокращению интервалов движения. Второй важный документ — перспективная схема развития метрополитена, которую ожидают получить в апреле. На её основе будет разработана программа по развитию инфраструктуры и строительству новых станций.

Читать полностью

Ветслужба ответила на вопрос о сокращении поставок говядины на рынки Новосибирска

Автор: Мария Гарифуллина

Infopro54 получил от управления ветеринарии Новосибирской области ответ на запрос о заболеваемости сельскохозяйственных животных, в частности крупного рогатого скота, в регионе. Запрос был связан с тем, что на рынки города Новосибирска в феврале прекратили поставлять говядину из нескольких районов Новосибирской области и с Алтая.

Среди продавцов и потребителей распространяется информация о серьезном инфекционном заболевании, из-за которого это происходит, и карантинных мероприятиях. В частности называются Маслянинский, Кочковский, Доволенский, Краснозерский районы. Редакция просила областное управление ветеринарии предоставить ответы на следующие вопросы:

Читать полностью
