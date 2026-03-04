Поиск здесь...
Более 600 промышленных роботов должны принять на работу компании Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Это будет вкладом региона в роботизацию страны

По итогам 2024 года в новосибирских компаниях были внедрены 264 промышленных робота. Целевой ориентир — 928. Об этом на пленарном заседании «МашЭкспо Сибирь» сообщил руководитель компании «Промобот» Максим Чугунов. На базе компании создан федеральный Центр развития промышленной робототехники.

По его словам, для выполнения целевого ориентира, новосибирские компании должны установить на своих производствах минимум еще 664 робота. Наиболее актуальны эти технологии в сфере машиностроения (374), производстве продуктов питания и товаров народного потребления (166), металлургии и металлообработке (130), химической промышленности, производстве кокса и нефтепродуктов (115), деревообработке и целлюлозной промышленности (45).

— Это потенциал Новосибирской области, и на базе этих отраслей понятно, куда нужно двигаться. Это вклад региона, который позволит России войти в топ-25 самых роботизированных стран мира, — добавил Чугунов.

По его словам, это вызов и крайне амбициозная задача, так как, согласно исследованиям, 86% представителей промышленных предприятий России сегодня пока не видят сферу применения роботов в своей деятельности.

— На мой взгляд, роботизация сегодня — это вопрос идеологической составляющей. Это эволюционный этап организации труда, который следует за внедрением бережливых технологий, — уверен Максим Чугунов.

Начальник отдела развития современных средств производства Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпроторга РФ Руслан Ахметов сообщил, что по итогам 2024 года в России парк промышленных роботов составлял 21 тысячу единиц. Данные по 2025 году будут известны к концу апреля.

— Новосибирская область занимает лидирующие позиции в Сибири по роботизации производства — 264 в 2024 году (+59 к 2023-му). Плотность роботизации по итогам 2024 года в регионе составляет 18 единиц на 10 тысяч сотрудников компаний обрабатывающей промышленности (+3 к 2023 года). Однако место в России у региона пока не лидирующее. Призываю региональные власти, а также предприятия обеспечить более ускоренную роботизацию. Предполагаю, что все для этого есть, поэтому надо просто чуть активнее подключать предприятия к вопросам роботизации, — предупредил Ахметов.

В качестве целевого ориентира он назвал предприятия машиностроения, авиастроения и т.д.

И.о. министра промышленности Новосибирской области Денис Рягузов рассказал, что многие промышленные предприятия региона сейчас готовят инвестиционные проекты и накапливают силы для дальнейшего рывка. Часть этих проектов связана с роботизацией и автоматизацией производств.

Психологический барьер

В качестве примера успешного участия в роботизации производства Руслан Ахметов привел новосибирскую компанию «Неватом». Технический директор предприятия Василий Нурудинов пояснил, что участие в проекте «Производительность труда» позволило компании повысить производительность на 30-40%. Логичным следующим шагом стала автоматизация и роботизация.

— По пути к роботизации мы столкнулись с определенными препятствиями. Я бы сказал, что это были больше психологические барьеры, чем технические. Стандартные страхи: не окупить инвестиции, купить и не разобраться, отсутствие компетенций для оценки всех параметров проекта. Кроме того, роботизация требует больших средств, — пояснил он.

В 2015 году компания внедрила первый классический роботизированный комплекс для сварки рабочих колес, радиальных вентиляторов. В 2025 году был закуплен роботизированный комплекс по сварке рам вентиляторов. В итоге рост производительности составил 40%. Третьим проектом стал коллаборативный робот, позволяющий проводить сварку мелких серий разнотипных изделий, в том числе нестандартных.

— В итоге мы сэкономили по проектам роботизации примерно 25% от общего бюджета. Но самое главное, что мы преодолели психологический барьер. Мы поняли: роботизация возможна вместо серийного производства, — подчеркнул он.

Промышленный кэшбек

По словам Максима Чугунова, чаще всего бизнесу мешает внедрять роботов отсутствие денежных средств (31%). Руслан Ахметов отметил, что механизм господдержки позволяет получать на эти цели займы по 5% годовых.

— Мы возобновляем работу с промышленным кэшбеком, который позволяет заказчикам промышленной роботизации покрыть свои расходы в размере до 20% на интеграцию, —добавил он.

По словам представителя федерального Минпромторга, за январь 2025 – февраль 2026 года в ведомство поданы 379 заявок на участие в федеральном проекте по роботизации. Из них 29 — из Московской области, 27 — из Москвы, а также из Нижегородской (21), Воронежской (19) и Тверской (18) областей.

Чаще всего промышленных роботов бизнес покупает для производства готовых металлических изделий (15), компьютеров, электронных и оптических изделий (15), производства пищевых продуктов (11), машин и оборудования (10). В топ операций, в которых задействованы роботы, входят укладка, фасовка и паллетирование (43), сварка (25), механическая обработка (14), сборка (11). В разрезе роботов больше всего заказов на промышленного шестиосевого робота (76), коллаборативного робота (11), дельта-робота (5).

Средняя стоимость внедрения роботизированных технологий — 21,5 млн рублей. При этом робот заменяет в среднем 5 человек, а средний экономический эффект от его внедрения составляет 13,7 млн рублей

Модератор пленарного заседания, президент МОО «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий» (МАРП) Сергей Карпекин поинтересовался, насколько доступны кредиты под 5% для региональных промышленников.

— Наши предприниматели всегда переживают, что Москва и рядом находящиеся регионы все себе заберут через цепочки коопераций, а регионалам мало чего достанется, — добавил он.

Руслан Ахметов отметил, что лимитов на регионы нет, у всех равные условия.

— Допустим, в конце марта будет объявление по промышленному кэшбеку. У всех есть равные возможности получить тот или иной механизм господдержки, пройти отбор кредитных организаций. Тут все зависит только от активности самих предприятий, а мы, естественно, будем всем помогать, — добавил федеральный чиновник.

Вкалывают роботы

Не менее актуальна, по мнению Руслана Ахметова, нехватка специалистов, которые могут работать в робототехнике. В целом по стране в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации» дефицит составляет более 350 тысяч человек.

Директор по техническому и технологическому развитию Федерального центра компетенций Игорь Алеф отметил, что сейчас во всем мире идет активная роботизация производств, и этот процесс поддерживается на уровне власти, в том числе для решения вопроса с кадровым дефицитом.

— По всему миру сформировался тренд на рост производительности труда. Уже обиходными стали выражения, что «роботы не болеют и работают 24 на 7», «роботы не ходят на обеды», «роботы не ходят на перекуры», «роботы работают одинаково быстро и качественно». В результате конкуренция растет за счет увеличения производительности и снижения себестоимости. Идти в роботизацию, чтобы быть более конкурентоспособным, сегодня более выигрышная стратегия, чем ожидание непонятно чего, — добавил он.

Максим Чугунов более категоричен. По его оценке, более 80% предприятий, которые откажутся от роботизации, будут вынуждены покинуть рынок.

Ранее редакция приводила мнение собственницы новосибирского бизнеса о том, что ее компания после роботизации производства столкнулась с противостоянием людей и машин. 

Иллюстрация – скрин с трансляции эфира пленарного заседания с выставки МашЭкспо Сибирь.

Рубрики : Бизнес Промышленность Технологии

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : роботы промышленность Новосибирска

