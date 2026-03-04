Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Сирены для проверки системы оповещения включат 4 марта в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Телеканалы и радиостанции временно прекратят вещание, заменив трансляции предупреждающими сообщениями на экранах и в эфире

В среду, 4 марта, Новосибирская область присоединится к всероссийской проверке систем оповещения. С 10:40 до 10:50 по всему региону прозвучат сигналы электросирен и уличных громкоговорителей. В это же время общероссийские телеканалы и радиостанции временно прекратят вещание, заменив трансляции предупреждающими сообщениями на экранах и в эфире. Оповещения также будут направлены через мобильное приложение «МЧС России».

Министерство чрезвычайных ситуаций призывает граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

— Услышав звук сирены, сохраняйте спокойствие, не паникуйте, включите любой общедоступный канал телевидения или радио и прослушайте информационное сообщение, — говорится в сообщении.

Регулярные проверки помогают удостовериться в работоспособности оборудования и готовности служб к оперативному реагированию на чрезвычайные происшествия. Система оповещения создана для уведомления населения о возможных угрозах, будь то природные катаклизмы или техногенные аварии.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские операторы начнут отключать связь и интернет по запросу ФСБ.

Источник фото:Freepik / Автор — krakenimages.com

Актуальный разговор

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : система оповещения сирены

494
0
0
Предыдущая статья
Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших программ рефинансирования кредитов
Следующая статья
Более 600 промышленных роботов должны принять на работу компании Новосибирска

Четыре года назад в Новосибирске закрылась ИКЕА – чем ее заменили ТЦ и покупатели

Автор: Мария Гарифуллина

Со дня закрытия новосибирской ИКЕА прошло ровно четыре года – магазин прекратил принимать посетителей 4 марта 2022 года. Потом были еще онлайн-продажи и работа «за закрытыми дверями», но привычного гипермаркета уже не было. Infopro54 рассказывает, что происходит на бывших икеевских площадях, и кто сейчас зарабатывает на любви россиян к шведскому бренду, который из России официально ушел.

После закрытия магазинов ИКЕА спрос и цена на товары, выпускаемые под этим брендом, резко выросли. И появились предприниматели, которые стали на этом зарабатывать. Аналитики ритейла считали, что долго это не продлится и освободившуюся нишу займут другие производители.

Читать полностью

Дачи затопит: страховщики ждут рост числа заявлений из-за паводка в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область попала в список регионов с высоким риском последствий паводка и подтоплений. Запасы воды в снежном покрове в регионе, а также в соседнем Алтае, превышают норму в три раза. Об этом сообщила пресс-служба Росгосстраха со ссылкой на МЧС России.

В компании не исключают, что страховые выплаты в этом году могут увеличиться на 25-30%.

Читать полностью

Мошенники снова атакуют новосибирский бизнес от лица правительства региона

Автор: Юлия Данилова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале обратился к жителям региона. По его словам, в последние дни наблюдается резкий рост электронных писем и сообщений, которые, как правило, исходят якобы от имени сотрудников аппарата губернатора или других структурных подразделений правительства региона.

— В сообщениях говорится о назначенной мной видеоконференции и предлагается перейти по ссылке для участия. Настоятельно прошу вас проявлять осторожность и не реагировать на такие сообщения. Это очередная уловка мошенников, которые пытаются получить ваши личные данные, — предупредил Травников.

Читать полностью

Устный экзамен по истории введут для учеников 9-х классов в России

Автор: Артем Рязанов

Девятиклассники перед ОГЭ будут сдавать устный экзамен по истории. Нововведение планируют ввести с 2027–2028 учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

— Это единый устный экзамен для всех школьников, — заявил он.

Читать полностью

Даты выплат пенсий и пособий в марте 2026 года сообщили новосибирцам

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске опубликовали график выплат пенсий и пособий в марте 2026 года. Выплаты начнутся с 3 марта, в банки будут перечислены следующие выплаты:

Ежемесячная выплата из материнского капитала через банки будет перечислена по графику — 5 марта. Так как 8 марта — праздничный день, пособие по уходу за ребенком для работающих родителей будет переведено новосибирским семьям 6 марта.

Читать полностью

Поезд «Россия» задержится в пути до Новосибирска из-за ЧП

Автор: Артем Рязанов

Поезд №2 «Москва – Владивосток» опаздывает на 6 часов из-за крушения на Урале. В Новосибирск он прибудет около 17 часов, хотя по расписанию должен был прибыть в 11:54.

По данным телеграм-канала Новосибирская железная дорога, от Перми до Екатеринбурга состав ехал по более длинной и медленной Горнозаводской дороге через Чусовую и Нижний Тагил. Пассажиров поезда обеспечили горячим питанием.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Промышленность Технологии

Более 600 промышленных роботов должны принять на работу компании Новосибирска

Общество

Сирены для проверки системы оповещения включат 4 марта в Новосибирске

Бизнес Общество

Четыре года назад в Новосибирске закрылась ИКЕА – чем ее заменили ТЦ и покупатели

Общество

Дачи затопит: страховщики ждут рост числа заявлений из-за паводка в Новосибирске

Бизнес

Новосибирская «Фабрика Фаворит» уходит в конкурсное производство

Власть Общество Право&Порядок

Мошенники снова атакуют новосибирский бизнес от лица правительства региона

Общество

Устный экзамен по истории введут для учеников 9-х классов в России

Власть

Реализацию «инфраструктурного меню» обсудили в правительстве региона

Общество

Даты выплат пенсий и пособий в марте 2026 года сообщили новосибирцам

Общество

Поезд «Россия» задержится в пути до Новосибирска из-за ЧП

Власть

Новосибирскую подземку модернизируют для увеличения пассажиропотока

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Общество

Ветслужба ответила на вопрос о сокращении поставок говядины на рынки Новосибирска

Мировые и федеральные новости

Иран и США: от тайного переворота к открытому противостоянию

Общество

Стоимость второго тоннеля метро на станции «Золотая Нива» назвал мэр Новосибирска

Право&Порядок

Прокуратура возбудила дело против «Экспресс-пригород» из-за опоздания поездов в Новосибирске

Общество

Дополнительные пятивагонные составы метропоездов запустят в Новосибирске

Туризм

Жанна Луцкая: Посуточная аренда становится полноценным участником сферы гостеприимства Новосибирской области

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности