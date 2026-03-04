Сирены для проверки системы оповещения включат 4 марта в Новосибирске

В среду, 4 марта, Новосибирская область присоединится к всероссийской проверке систем оповещения. С 10:40 до 10:50 по всему региону прозвучат сигналы электросирен и уличных громкоговорителей. В это же время общероссийские телеканалы и радиостанции временно прекратят вещание, заменив трансляции предупреждающими сообщениями на экранах и в эфире. Оповещения также будут направлены через мобильное приложение «МЧС России».

Министерство чрезвычайных ситуаций призывает граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

— Услышав звук сирены, сохраняйте спокойствие, не паникуйте, включите любой общедоступный канал телевидения или радио и прослушайте информационное сообщение, — говорится в сообщении.

Регулярные проверки помогают удостовериться в работоспособности оборудования и готовности служб к оперативному реагированию на чрезвычайные происшествия. Система оповещения создана для уведомления населения о возможных угрозах, будь то природные катаклизмы или техногенные аварии.

