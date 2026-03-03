Поиск здесь...
Новосибирскую подземку модернизируют для увеличения пассажиропотока

Дата:

Планируется внедрение современных турникетных систем, а также запуск поездов, состоящих из пяти вагонов, для обслуживания большего числа пассажиров

В 2026 году на станции «Октябрьская» появятся новые турникеты, а также доставят технику для ремонта «Ермаков» и увеличат число пятивагонных поездов — такие меры по развитию Новосибирского метро обсудили на рабочем совещании мэра Максима Кудрявцева с главами подразделений мэрии.

Глава города подчеркнул, что текущий год ознаменуется очередным этапом обновления транспортной системы. В планах получение ключевых проектных документов. Первый документ — готовый проект левого тоннеля-перегона от станции «Берёзовая роща» до «Золотой Нивы», который находится на государственной экспертизе. Ориентировочная стоимость проекта составляет три миллиарда рублей, возможна корректировка после проверки. При благоприятном исходе экспертизы и наличии необходимого финансирования, строительство тоннеля займет около трех лет. Это событие, хоть и не относится к 2026 году, является важным шагом в развитии, способствующим расширению сети метро и сокращению интервалов движения. Второй важный документ — перспективная схема развития метрополитена, которую ожидают получить в апреле. На её основе будет разработана программа по развитию инфраструктуры и строительству новых станций.

На совещании также были подведены первые итоги эксплуатации пятивагонных поездов «Ермак». Максим Кудрявцев отметил, что все они успешно прошли испытания и уже курсируют на линиях.

Начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Павел Ивахненко пояснил, что «Ермаки» следуют по особому графику, чтобы обеспечить их поэтапный ремонт в течение ближайших двух лет, избегая одновременного вывода большого числа составов из эксплуатации. В настоящее время в часы пик в метро задействовано 20 поездов. В периоды снижения пассажиропотока два состава используются для обучения машинистов; на данный момент подготовлено 65 специалистов.

Новые составы требуют обновления сервиса. В депо «Ельцовское» готовится площадка для установки станка по правке колесных пар, который производится на российском заводе под контролем МУП «Новосибирский метрополитен». Поставка оборудования ожидается в мае 2026 года, а пусконаладочные работы планируется завершить к июню того же года.

Пресс-служба мэрии сообщила, что в 2025 году метрополитен перевез более 81 миллиона пассажиров, что составляет треть от всех городских перевозок. В целях увеличения пропускной способности подземки, активно наращивается число пятивагонных составов, формируемых из имеющихся вагонов. По словам Павла Ивахненко, использование «Ермаков» позволило вывести из эксплуатации пять четырехвагонных поездов. Головные вагоны будут списаны, а промежуточные, после проведения ремонта, будут добавлены в качестве пятых вагонов, что повысит общую вместимость Новосибирского метрополитена. В 2026 году предприятие планирует сформировать пять пятивагонных составов, первый из которых выйдет на линию в апреле.

Турникеты в Новосибирском метро

Установка новых турникетов также будет способствовать увеличению пропускной способности. Современные устройства уже работают на станции «Площадь Ленина», и следующей станцией для их установки станет «Октябрьская». Данные работы проводятся МУП «Новосибирский метрополитен» за счет собственных средств. В настоящее время ведется подготовка к проведению тендеров.

Павел Ивахненко уточнил, что турникеты будут изготовлены специально для Новосибирского метрополитена, с учетом необходимости наличия жетоноприемников. Несмотря на то, что жетонами пользуется лишь около 10% пассажиров, они пока не выводятся из обращения. Ожидается, что установка нового оборудования на станции «Октябрьская» будет завершена в ноябре 2026 года.

Фото предоставлено пресс-службой мэрией Новосибирска. Автор фото: Ростислав Нетисов
Автор: Юлия Данилова

В 1 квартале 2026 года в Новосибирской области запланированы выездные обследования 11 коллективных средств размещения (КСР), ведется работа по информированию и предупреждению нарушений, разъяснительные консультации, беседы с руководителями КСР. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Минэкономразвития региона.

В 2025 году министерством экономического развития проведены выездные обследования 6 КСР, по результатам обследований вынесены предостережения в части «несоблюдения требований законодательства по вхождению в реестр классифицированных средств размещения».

Читать полностью

Таможенники из Новосибирска передали на СВО стоматологические инструменты

Автор: Юлия Данилова

В феврале сотрудники Новосибирской таможни передали в территориальные органы Минобороны России оборудование, которое было изъято за нарушение таможенного законодательства в аэропорту Толмачево.

— Пассажиры пытались провезти под видом товаров для личного пользования коммерческие партии продукции, — пояснили в таможне.

Читать полностью

Экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец перешел на работу в администрацию Оби

Автор: Оксана Мочалова

Администрация города Обь объявила о кадровых изменениях. Заместителем главы муниципалитета и начальником контрольно-правового управления назначен Денис Ференец, ранее занимавший должность прокурора Новосибирска. Соответствующее распоряжение подписал мэр Оби Сергей Синяев.

Ференцу предстоит работать на муниципальной службе после перерыва, связанного с уголовным преследованием. В 2020 году Ференец был арестован и помещен в СИЗО по обвинению в причастности к фальсификации уголовного дела. Согласно материалам следствия, речь шла о событиях 2017 года, когда экс-прокурор, по версии обвинения, способствовал фабрикации дела в отношении предпринимательницы Натальи Васильевой.

Читать полностью

Суд запретил мэрии затягивать продажу «Подсолнуха» на Ватутина

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отказал мэрии Новосибирска в удовлетворении кассационной жалобы, касающейся скандального долгостроя — ТЦ «Подсолнух» на улице Ватутина. Это постановление ставит точку в длительном судебном споре между городскими властями и пайщиками объекта.

История одного из самых известных новосибирских долгостроев началась более 20 лет назад. В октябре 2001 года мэрия подписала договор аренды земельного участка с ООО «Проектная компания «Подсолнух» и предпринимателем Александром Костыриным. Планировалось, что новое здание станет второй очередью успешно работающего по соседству торгового центра. Однако стройка остановилась более десяти лет назад, и с тех пор объект, готовый, по разным данным, на 74%, так и не был введен в эксплуатацию.

Читать полностью

Новосибирский общепит временно освободят от НДС

Автор: Оксана Мочалова

Министерство финансов РФ направило в правительство пакет поправок в Налоговый кодекс, которые сделают переход на новые налоговые условия для малого и среднего предпринимательства более комфортным. Предложенные меры касаются отсрочек по уплате НДС, корректировки правил для общепита и упрощения доступа к пониженным страховым взносам для производственников.

Одним из ключевых предложений стало временное освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий общественного питания. С 1 апреля по 31 декабря 2026 года организации и ИП на упрощенной (УСН) и патентной (ПСН) системах, которые впервые стали плательщиками НДС в этом году, смогут не платить этот налог. При этом ранее действовавшее условие о соответствии уровня зарплаты сотрудников среднерегиональному показателю применяться не будет.

Читать полностью

Замглавы сельсовета оштрафовали за снежные валы в Садовом

Автор: Оксана Мочалова

Прокуратура Новосибирского района совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проверила, как содержат дороги в зимний период в поселке Садовый.

Инспекция установила, что на проезжей части, проходящей по ул. Каспийская, скопился снег и образовалась зимняя скользкость. Также рядом с пешеходным переходом обнаружили снежные валы, которые ограничивали обзор и мешали движению пешеходов.

Читать полностью
