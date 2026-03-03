Новосибирскую подземку модернизируют для увеличения пассажиропотока

В 2026 году на станции «Октябрьская» появятся новые турникеты, а также доставят технику для ремонта «Ермаков» и увеличат число пятивагонных поездов — такие меры по развитию Новосибирского метро обсудили на рабочем совещании мэра Максима Кудрявцева с главами подразделений мэрии.

Глава города подчеркнул, что текущий год ознаменуется очередным этапом обновления транспортной системы. В планах получение ключевых проектных документов. Первый документ — готовый проект левого тоннеля-перегона от станции «Берёзовая роща» до «Золотой Нивы», который находится на государственной экспертизе. Ориентировочная стоимость проекта составляет три миллиарда рублей, возможна корректировка после проверки. При благоприятном исходе экспертизы и наличии необходимого финансирования, строительство тоннеля займет около трех лет. Это событие, хоть и не относится к 2026 году, является важным шагом в развитии, способствующим расширению сети метро и сокращению интервалов движения. Второй важный документ — перспективная схема развития метрополитена, которую ожидают получить в апреле. На её основе будет разработана программа по развитию инфраструктуры и строительству новых станций.

На совещании также были подведены первые итоги эксплуатации пятивагонных поездов «Ермак». Максим Кудрявцев отметил, что все они успешно прошли испытания и уже курсируют на линиях.

Начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Павел Ивахненко пояснил, что «Ермаки» следуют по особому графику, чтобы обеспечить их поэтапный ремонт в течение ближайших двух лет, избегая одновременного вывода большого числа составов из эксплуатации. В настоящее время в часы пик в метро задействовано 20 поездов. В периоды снижения пассажиропотока два состава используются для обучения машинистов; на данный момент подготовлено 65 специалистов.

Новые составы требуют обновления сервиса. В депо «Ельцовское» готовится площадка для установки станка по правке колесных пар, который производится на российском заводе под контролем МУП «Новосибирский метрополитен». Поставка оборудования ожидается в мае 2026 года, а пусконаладочные работы планируется завершить к июню того же года.

Пресс-служба мэрии сообщила, что в 2025 году метрополитен перевез более 81 миллиона пассажиров, что составляет треть от всех городских перевозок. В целях увеличения пропускной способности подземки, активно наращивается число пятивагонных составов, формируемых из имеющихся вагонов. По словам Павла Ивахненко, использование «Ермаков» позволило вывести из эксплуатации пять четырехвагонных поездов. Головные вагоны будут списаны, а промежуточные, после проведения ремонта, будут добавлены в качестве пятых вагонов, что повысит общую вместимость Новосибирского метрополитена. В 2026 году предприятие планирует сформировать пять пятивагонных составов, первый из которых выйдет на линию в апреле.

Установка новых турникетов также будет способствовать увеличению пропускной способности. Современные устройства уже работают на станции «Площадь Ленина», и следующей станцией для их установки станет «Октябрьская». Данные работы проводятся МУП «Новосибирский метрополитен» за счет собственных средств. В настоящее время ведется подготовка к проведению тендеров.

Павел Ивахненко уточнил, что турникеты будут изготовлены специально для Новосибирского метрополитена, с учетом необходимости наличия жетоноприемников. Несмотря на то, что жетонами пользуется лишь около 10% пассажиров, они пока не выводятся из обращения. Ожидается, что установка нового оборудования на станции «Октябрьская» будет завершена в ноябре 2026 года.