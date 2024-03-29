beeline cloud представляет новое решение Data Platform

Data Platform — экосистема сервисов в рамках единой платформы с возможностью их бесшовной и гибкой интеграции друг с другом. Позволяет клиентам хранить, обрабатывать и управлять большим объемом данных с учетом бизнес-задач, обеспечивает высокую согласованность путем объединения разрозненных данных в единую среду управления.
Платформа включает в себя сервисы:
Cloud Arenadata DB. MPP-СУБД для построения корпоративного хранилища данных, основанного на ПО с открытым исходным кодом.
Cloud BI. Сервис визуализации и аналитики данных в облаке на базе ПО с открытым исходным кодом собственной разработки.
Cloud Object Storage. Надежное хранение данных любого объема с возможностью моментального масштабирования и доступом из любой точки.
Data Platform обеспечивает прозрачность и гибкость управления, позволяет управлять жизненным циклом данных, размещенных в различных корпоративных системах. Платформа представляет собой решение уровня Enterprise, построена с использованием open-source-технологий S3, Kafka, NiFi, Greenplum, ClickHouse, PostgreSQL.
Ожидаемым результатом от использования Data Platform является высокая сохранность корпоративных данных, которая достигается за счет безотказной работы инфраструктуры как на физическом, так и на программном уровне.
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Фото: ru.freepik.com — ijeab
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